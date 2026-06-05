ඉන්ධන පිරවුම්හල් සේවකයෙකුට පහර දෙන දර්ශන සමාජ මාධ්යවල ව්යාප්ත වීමෙන් පසු සැකකරු අත්අඩංගුවට
සමාජ මාධ්ය වේදිකා හරහා වේගයෙන් පැතිරුණු දර්ශනවල සටහන් වූ, ඉන්ධන පිරවුම්හලක සේවකයෙකුට පහරදුන් සැකකරු පොලිස් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද බව පොලිසිය තහවුරු කළේය.
අන්තර්ජාලයේ පුළුල් අවධානයට ලක් වූ එම වීඩියෝවේ, ශ්රී ලංකාව පුරා ජනතාවගේ කෝපයට තුඩු දෙමින් පිරිමි පුද්ගලයෙකු ඉන්ධන පිරවුම්හලක සේවකයෙකුට ශාරීරිකව පහරදෙන අයුරු දක්නට ලැබිණ. නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන්ගෙන් ක්ෂණික පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලමින් එම දර්ශන සමාජ මාධ්ය වේදිකා රාශියක පුළුල් ලෙස බෙදාහරින ලදී.
පොලිසියේ ඉක්මන් ප්රතිචාරය
වීඩියෝව වෛරලීව පැතිරීමෙන් පසු, දර්ශනවල දක්නට ලැබෙන පුද්ගලයා හඳුනාගෙන අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිසිය ඉක්මනින් කටයුතු කළේය. විමර්ශකයන් සංසරණය වූ වීඩියෝව සමීක්ෂණය කර සැකකරු සොයාගැනීමට ප්රමාණවත් සාක්ෂි එකතු කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු විය.
සාමාන්ය රාජකාරි කටයුතු සිදු කරමින් සිටියදී ඉලක්කයට ලක් වූ ඉන්ධන පිරවුම්හල් සේවකයාට එල්ල වූ ප්රහාරය හෙළා දකිමින් බොහෝ ශ්රී ලාංකිකයන් සමාජ මාධ්ය වෙත යොමු වීමත් සමඟ මෙම සිදුවීම ජනතාවගේ සැලකිය යුතු ප්රතිචාරයක් ඇති කළේය.
ප්රහාරය සම්බන්ධ මහජන කෝපය
සේවා අංශයේ කම්කරුවන්ට එල්ල වන ප්රහාර ශ්රී ලංකාවේ ක්රමයෙන් වැඩි වැඩියෙන් මහජන අවධානයට ලක් වෙමින් තිබෙන අතර, අපරාධකරුවන් වගකිවයුතු කරවීමේ මෙවලමක් ලෙස පුරවැසියන් සමාජ මාධ්ය භාවිත කරයි. මෙම නවතම සිදුවීම, පොලිස් විමර්ශනවලට සහාය වීමේදී පුරවැසියන් විසින් බෙදාගන්නා දර්ශනවල වර්ධනය වන කාර්යභාරය තව දුරටත් ඉස්මතු කරයි.
සැකකරු දැනට පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිසිටින අතර, සිදුවීම සම්බන්ධ විමර්ශන අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වේ. චූදනා සහ අධිකරණ කටයුතු සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර නියමිත වේලාවට බලධාරීන් විසින් නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
Comments (0)