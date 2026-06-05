Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්ධන පිරවුම්හල් සේවකයෙකුට පහර දෙන දර්ශන සමාජ මාධ්‍යවල ව්‍යාප්ත වීමෙන් පසු සැකකරු අත්අඩංගුවට

05 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
ඉන්ධන පිරවුම්හල් සේවකයෙකුට පහර දෙන දර්ශන සමාජ මාධ්‍යවල ව්‍යාප්ත වීමෙන් පසු සැකකරු අත්අඩංගුවට

සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා හරහා වේගයෙන් පැතිරුණු දර්ශනවල සටහන් වූ, ඉන්ධන පිරවුම්හලක සේවකයෙකුට පහරදුන් සැකකරු පොලිස් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද බව පොලිසිය තහවුරු කළේය.

අන්තර්ජාලයේ පුළුල් අවධානයට ලක් වූ එම වීඩියෝවේ, ශ්‍රී ලංකාව පුරා ජනතාවගේ කෝපයට තුඩු දෙමින් පිරිමි පුද්ගලයෙකු ඉන්ධන පිරවුම්හලක සේවකයෙකුට ශාරීරිකව පහරදෙන අයුරු දක්නට ලැබිණ. නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන්ගෙන් ක්ෂණික පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලමින් එම දර්ශන සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා රාශියක පුළුල් ලෙස බෙදාහරින ලදී.

පොලිසියේ ඉක්මන් ප්‍රතිචාරය

වීඩියෝව වෛරලීව පැතිරීමෙන් පසු, දර්ශනවල දක්නට ලැබෙන පුද්ගලයා හඳුනාගෙන අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිසිය ඉක්මනින් කටයුතු කළේය. විමර්ශකයන් සංසරණය වූ වීඩියෝව සමීක්ෂණය කර සැකකරු සොයාගැනීමට ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි එකතු කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු විය.

සාමාන්‍ය රාජකාරි කටයුතු සිදු කරමින් සිටියදී ඉලක්කයට ලක් වූ ඉන්ධන පිරවුම්හල් සේවකයාට එල්ල වූ ප්‍රහාරය හෙළා දකිමින් බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන් සමාජ මාධ්‍ය වෙත යොමු වීමත් සමඟ මෙම සිදුවීම ජනතාවගේ සැලකිය යුතු ප්‍රතිචාරයක් ඇති කළේය.

ප්‍රහාරය සම්බන්ධ මහජන කෝපය

සේවා අංශයේ කම්කරුවන්ට එල්ල වන ප්‍රහාර ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රමයෙන් වැඩි වැඩියෙන් මහජන අවධානයට ලක් වෙමින් තිබෙන අතර, අපරාධකරුවන් වගකිවයුතු කරවීමේ මෙවලමක් ලෙස පුරවැසියන් සමාජ මාධ්‍ය භාවිත කරයි. මෙම නවතම සිදුවීම, පොලිස් විමර්ශනවලට සහාය වීමේදී පුරවැසියන් විසින් බෙදාගන්නා දර්ශනවල වර්ධනය වන කාර්යභාරය තව දුරටත් ඉස්මතු කරයි.

සැකකරු දැනට පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිසිටින අතර, සිදුවීම සම්බන්ධ විමර්ශන අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වේ. චූදනා සහ අධිකරණ කටයුතු සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර නියමිත වේලාවට බලධාරීන් විසින් නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව පුරා පාසල් දරුවන් පස් දෙනෙකුගෙන් එක් දරුවෙකුට වඩා වැඩි පිරිසක් දැනට අපෝෂණයෙන් පීඩා විඳිනු ලබන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා හෙළිදරව් කර ඇති අතර,…

05 Jun 2026
ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට Sinhala

ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට

ශ්‍රී ලංකාවේ ජැව්ලින් ක්‍රීඩා අංශයේ සංවේදනය දනවන රුමේෂ් පතිරාගේ, මීටර් 92.62ක් දුරට කඹ විසි කිරීමේ සිය නම් ඉතිහාසය පිටු පත් කර ඇති අතර, ඉන්දියාවේ ප්‍රසිද්ධ…

05 Jun 2026
රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ Sinhala

රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ

රැකියා ස්ථායිතාව පිළිබඳ කනස්සල්ල මතු කළ සේවකයන් ඇඳුම් නිෂ්පාදන සමාගමක් විසින් දොරටු වසා බැහැර කරයි රැකියා සුරක්ෂිතතාව වැඩිදියුණු කරන ලෙස ඉල්ලා සාමූහික…

05 Jun 2026

Comments (0)

Join the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.