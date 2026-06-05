Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට

05 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට

ශ්‍රී ලංකාවේ ජැව්ලින් ක්‍රීඩා අංශයේ සංවේදනය දනවන රුමේෂ් පතිරාගේ, මීටර් 92.62ක් දුරට කඹ විසි කිරීමේ සිය නම් ඉතිහාසය පිටු පත් කර ඇති අතර, ඉන්දියාවේ ප්‍රසිද්ධ ඔලිම්පික් ශූරයෙකු වන නීරාජ් චෝප්රාගේ පෞද්ගලික වාර්තාව ඉක්මවා ඉතිහාසයේ දෙවන දිගම ජැව්ලින් විසිකිරීම සිදු කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී මොහොතක්

මෙම සුවිශේෂී ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාවේ 육상 ක්‍රීඩා ඉතිහාසයේ転換点 සනිටුහන් කරන අතර, පතිරාගේගේ ප්‍රතිඵලය ඔහු මෙතෙක් ජැව්ලින් ක්‍රීඩාව දුටු අතිශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් අතරට ස්ථානගත කරයි. මීටර් 92.62 දුර විසිකිරීම ක්‍රීඩකයා සඳහා පෞද්ගලික සන්ධිස්ථානයක් නියෝජනය කරනවා පමණක් නොව, මෙම ශාඛාවේ ගෝලීය තරඟකාරිත්වයේ සැලකිය යුතු වෙනසක් ඇති කිරීමේ ලකුණක් ද වෙයි.

ලෝක ක්‍රීඩාවේ වඩාත් ප්‍රචලිත නම් අතර සිටින, දැනට君臨 කරන ඔලිම්පික් රන් පදක්කම් ලාභී නීරාජ් චෝප්රා සමඟ සම්බන්ධ දුර ඉක්මවීමෙන්, දකුණු ආසියාවේ ජැව්ලින් ක්‍රීඩා දක්ෂතාව ඉන්දියාවේ සීමාවන් ඔබ්බට විහිදෙන බව පතිරාගේ ඔප්පු කර ඇත.

වාර්තා පොතේ දෙවන දිගම විසිකිරීම

මීටර් 92.62 ප්‍රතිඵලය, ඉතිහාසයේ මෙම 종목හි දෙවන දිගම විසිකිරීම ලෙස පතිරාගේව ස්ථාන ගත කරන අතර, එය ලෝකයේ ක්‍රීඩා සම්මේලන, පුහුණුකරුවන් සහ රසිකයන්ගේ අවධානය ඇදගැනීමට නියත වශයෙන් සමත් වනු ඇති අදිසාර ජයග්‍රහණයකි. එවැනි දුරක් විසි කළ හැකි ක්‍රීඩකයෙකු, ඔලිම්පික් සහ ලෝක ක්‍රීඩා ශූරතා ඇතුළු ජාත්‍යන්තර ප්‍රධාන තරඟාවලීන්හිදී ඉතා ඉහළ මට්ටමේ තරඟකාරිත්වයක නිරත වීමට සුදුස්සෙකු වෙයි.

දිවයිනේ ගෞරවය

ඓතිහාසිකව අනෙකුත් ක්‍රීඩකයන්ට වඩා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සිය හදවතේ රඳවා ගත් ශ්‍රී ලංකාව වැනි රටකට, පතිරාගේගේ මෙම සාර්ථකත්වය අනෙකුත් ක්‍රීඩා ශාඛාවල රට සතු ප්‍රයෝජනයට නොගත් හැකියාවන් කාලෝචිත ලෙස සිහිපත් කරයි. ක්‍රීඩා ශූරයා ලෝක වේදිකාවේ තරඟ කර පදක්කම් දිනා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය සම්පූර්ණ සහාය හා සම්පත් ලබා ගැනීම සහතික කිරීම සඳහා ක්‍රීඩා ක්‍රියාකාරිකයන් හා නිලධාරීන් දැන් ඉදිරිය දෙස බලා සිටිනු ඇත.

ඉදිරි ජාත්‍යන්තර තරඟාවලීන් වටා ආසාව ගොඩ නැගෙද්දී, ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ශූරතා ජයග්‍රහණයක් ලෙස මෙම සුවිශේෂී දුර ප්‍රතිඵලයක් බවට පත් කළ හැකිද යන්න දැන ගැනීමට සියල්ලන්ගේ ඇස් රුමේෂ් පතිරාගේ දෙසට යොමු වනු ඇත.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව පුරා පාසල් දරුවන් පස් දෙනෙකුගෙන් එක් දරුවෙකුට වඩා වැඩි පිරිසක් දැනට අපෝෂණයෙන් පීඩා විඳිනු ලබන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා හෙළිදරව් කර ඇති අතර,…

05 Jun 2026
රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ Sinhala

රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ

රැකියා ස්ථායිතාව පිළිබඳ කනස්සල්ල මතු කළ සේවකයන් ඇඳුම් නිෂ්පාදන සමාගමක් විසින් දොරටු වසා බැහැර කරයි රැකියා සුරක්ෂිතතාව වැඩිදියුණු කරන ලෙස ඉල්ලා සාමූහික…

05 Jun 2026
අපේක්ෂකයින් පාර්ලිමේන්තු ආසන සඳහා තරඟ වදිනු සහිත ශ්‍රී ලංකාවේ මහ මැතිවරණ නාමයෝජනා භාරගැනීම අවසන් Sinhala

අපේක්ෂකයින් පාර්ලිමේන්තු ආසන සඳහා තරඟ වදිනු සහිත ශ්‍රී ලංකාවේ මහ මැතිවරණ නාමයෝජනා භාරගැනීම අවසන්

නාමයෝජනා කාලය අවසානයට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරි මහ මැතිවරණය සඳහා වූ නාමයෝජනා ක්‍රියාවලිය නිල වශයෙන් අවසන් වූ අතර, රට මැතිවරණයට සැරසෙත්ම ජාතියේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික…

05 Jun 2026

Comments (0)

Join the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.