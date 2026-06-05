ගිනි ඛේදවාචකය ශ්රී ලංකාවේ වෘද්ධාශ්රම ක්රමයේ අර්බුදය හෙළිකරයි: ගෙවල් 455 න් 148 ක් පමණක් ලියාපදිංචි වී ඇත
මාරාන්තික හොරණ ගින්න නියාමන අධීක්ෂණය පිළිබඳ හදිසි ප්රශ්න මතුකරයි
මේ සතියේ මුල් භාගයේදී හොරණ, අඟුරුවාතොට පිහිටි වෘද්ධාශ්රමයක ඇති වූ දරුණු ගින්නකින් වැඩිහිටි පදිංචිකරුවන් 12 දෙනෙකුගේ ජීවිත බිලිගත් අතර, රටේ පවතින 455 වෘද්ධාශ්රම අතරින් 148 ක් පමණක් නිල වශයෙන් ලියාපදිංචි වී ඇති බව බලධාරීන් හෙළිකිරීමත් සමඟ ශ්රී ලංකාවේ බොහෝ දුරට නියාමනයකින් තොර වෘද්ධ සේවා ක්ෂේත්රය දැඩි අවධානයකට ලක්ව ඇත.
ඇමතිවරයා ගැබුරු ලියාපදිංචි හිඩැස හෙළිකරයි
මෙම තොරතුර හෙළිකළේ වෘද්ධ සේවා කටයුතු භාර ඇමතිවරයා වන අතර, අඟුරුවාතොට පහසුකම් ද නිසි ලියාපදිංචියකින් තොරව කටයුතු කළ ආශ්රම සිය ගණන් අතර ඇතුළත් බව ඔහු තහවුරු කළේය. මෙම හෙළිදරව්ව, දිවයිනේ වෘද්ධ සේවා පහසුකම් බහුතරයක ආරක්ෂක ප්රමිතීන්, අධීක්ෂණ යාන්ත්රණ සහ වගවීම පිළිබඳ බරපතල කනස්සල්ල මතු කර ඇත.
ලියාපදිංචි නොවූ ආශ්රම 300 කට අධික ප්රමාණයක් නිල නියාමන රාමුවෙන් බැහෙරව ක්රියාත්මක වීමත් සමඟ, විවේචකයන් සහ සමාජ සේවා ක්රියාකාරිකයන් අනතුරු අඟවන්නේ හොරණ ඛේදවාචකය හුදෙකලා සිදුවීමකට සීමා නොව, ඊට වඩා ගැඹුරු ක්රමක් අසාර්ථකත්වයක ලක්ෂණයක් විය හැකි බවයි.
බොහෝ දුරට අධීක්ෂණයකින් තොර ක්ෂේත්රයක්
ශ්රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි වෘද්ධ සේවා ආශ්රම පරීක්ෂාවලට ලක් වන අතර, අදාළ රජයේ බලධාරීන් විසින් නියම කරන ලද ආරක්ෂක හා සේවා ප්රමිතීන්ට අනුකූල විය යුතුය. කෙසේ වෙතත්, ලියාපදිංචි නොවූ පහසුකම් නෛතික අළු කලාපයක ක්රියාත්මක වන අතර, ගිනි ආරක්ෂක පියවරයන්, කාර්ය මණ්ඩල සුදුසුකම් හෝ පදිංචිකරුවන්ගේ සාමාන්ය ජීවන තත්ත්වයන් පිළිබඳව රජයේ අධීක්ෂණය ඉතා සීමිත හෝ කිසිදු ආකාරයකින් නොපවතී.
- ශ්රී ලංකාව පුරා දැනට වෘද්ධ සේවා ආශ්රම 455 ක් ක්රියාත්මක වෙමින් පවතී
- එම ආශ්රම අතරින් 148 ක් පමණක් බලධාරීන් සමඟ නිල වශයෙන් ලියාපදිංචි වී ඇත
- මාරාන්තික ගින්නට සම්බන්ධ අඟුරුවාතොට ආශ්රමය ලියාපදිංචි පහසුකම් අතර නොවීය
- ගින්නෙන් වැඩිහිටි පදිංචිකරුවන් 12 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් විය
ක්ෂණික පියවර ගැනීමට ඉල්ලීම්
මෙම ඛේදවාචකය හේතුවෙන් සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම්, විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් සහ වෘද්ධ සේවා සංවිධාන, සියලු වෘද්ධ සේවා ආශ්රම පිළිබඳ ජාතික විගණනයක් සිදු කරන ලෙසත්, දැඩි අනුකූලතා අවශ්යතා ක්රියාත්මක කරන ලෙසත් රජයෙන් හදිසි ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර ඇත. ලියාපදිංචි නොවූ පහසුකම්වලට නියාමන ප්රමිතීන් සපුරාලීමට හෝ කටයුතු නතර කිරීමට පැහැදිලි කාලසීමාවක් ලබා දිය යුතු බව බොහෝ දෙනා ඉල්ලා සිටිති.
අපේ වඩාත්ම අවදානමට ලක්ව ඇති පුරවැසියන්ගේ ජීවිත අහම්බයට භාර කළ නොහැකිය. මෙරට සෑම වෘද්ධ සේවා ආශ්රමයක්ම තවදුරටත් ප්රමාද නොකර නිසි අධීක්ෂණය යටතට ගෙන එනු ලැබිය යුතුය.
වෘද්ධ සේවා ක්රියාකාරිකයන් ශ්රී ලංකාවේ ඉක්මනින් වයස්ගතවෙමින් පවතින ජනගහනය ද, ක්ෂේත්රයට වැඩි ආයෝජනයක් සහ නියාමනයක් අවශ්ය වීමට හේතුවක් ලෙස ද පෙන්වා දෙති. ඉදිරි දශකවලදී එවැනි පහසුකම් සඳහා ඉල්ලුම සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන බැවින්, ශක්තිමත් නියාමන රාමුවක් ස්ථාපිත කිරීම තවත් වැදගත් කමක් ගනී.
රජයේ ප්රතිචාරය බලාපොරොත්තුවෙන්
ඇමතිවරයා ගින්නෙන් පසු ලියාපදිංචි හිඩැස පිළිගත්තද, අනිවාර්ය අනුකූලතාව සඳහා ක්ෂණික ප්රතිපත්ති පියවරයන් හෝ කාලසීමාවන් මෙතෙක් ප්රසිද්ධියේ නිවේදනය කර නොමැත. අඟුරුවාතොට ගින්නේ නිශ්චිත හේතුව සොයා බලමින් පරීක්ෂණ කරගෙන යන අතරතුර, මිය ගිය අයගේ පවුලේ අය සහ දිවි
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.