Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු ඇමති විමල් වීරවංශගේ හිටපු මාධ්‍ය ලේකම් FCID විසින් අත්අඩංගුවට ගනී

05 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු ඇමති විමල් වීරවංශගේ හිටපු මාධ්‍ය ලේකම් FCID විසින් අත්අඩංගුවට ගනී

හිටපු ඇමති විමල් වීරවංශගේ හිටපු මාධ්‍ය ලේකම් ප්‍රසාද් මංජු මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශය (FCID) විසින් අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලීසිය තහවුරු කර ඇත.

හිටපු රජය හා සම්බන්ධ පුද්ගලයින්ට අදාළ මූල්‍ය අක්‍රමිකතා පිළිබඳ FCID විසින් ගෙන යනු ලබන පරීක්ෂණවල නවතම ප්‍රගතියක් ලෙස මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සලකනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකා දේශපාලනයේ තම නිර්භීත ජාතිකවාදී ස්ථාවරය නිසා කීර්තිමත් දේශපාලනඥයකු වන හිටපු කැබිනට් ඇමති විමල් වීරවංශගේ මාධ්‍ය ලේකම් ධුරය ප්‍රසාද් මංජු විසින් දරන ලදී. අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතු වූ නිශ්චිත චෝදනා හෝ අභියෝග පිළිබඳව බලධාරීන් විසින් තවමත් සම්පූර්ණයෙන් හෙළි කර නොමැත.

FCID විමර්ශන තීව්‍ර කරයි

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශය, මූල්‍ය වංචා, දූෂණ සහ ඒ හා සම්බන්ධ වරදවල් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා කාර්යභාරය ඉටු කරයි. පෙර පාලන තන්ත්‍රවල් සමඟ සම්බන්ධ පුද්ගලයින් සම්බන්ධ නඩු හඹා යාමේදී මෙම ඒකකය ක්‍රියාශීලීව කටයුතු කර ඇත.

මංජුට එරෙහිව ඇති චෝදනාවල ස්වභාවය සහ අපේක්ෂිත නඩු විභාග පිළිබඳ තවදුරටත් තොරතුරු FCID විසින් නොබෝ කලකදී නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකා දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ වීරවංශගේ ඉහළ පෙළේ ප්‍රසිද්ධිය හේතුවෙන් මෙම සිදුවීම සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම අවස්ථාවේදී විමර්ශනය මංජු ඔබ්බට විහිදෙන්නේ දැයි බලධාරීන් තවම සඳහන් කර නොමැත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 42කට නොමිලේ වීසා වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් කරයි Sinhala

ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 42කට නොමිලේ වීසා වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව තම නොමිලේ දින 30ක සංචාරක වීසා යෝජනා ක්‍රමය රටවල් 42ක් දක්වා පුළුල් කර ඇති අතර, එක්සත් ජනපදය, ඉන්දියාව, එක්සත් රාජධානිය, ප්‍රංශය සහ තායිලන්තය ඇතුළු…

06 Jun 2026 Discuss
හොරණ ATM මුදල් හොරකමට රුපියල් මිලියන 30ක් - රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

හොරණ ATM මුදල් හොරකමට රුපියල් මිලියන 30ක් - රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර නැවත පිරවීම සඳහා ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි රුපියල් මිලියන 30කට අධික මුදලක් සොරකම් කිරීමේ සිද්ධියකට සම්බන්ධ බව සැකසිය යුතු හොරණ ප්‍රාදේශීය…

06 Jun 2026 Discuss
තෙල් වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ Fitch ආයතනය 2026 ගෝලීය වර්ධන අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කරයි Sinhala

තෙල් වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ Fitch ආයතනය 2026 ගෝලීය වර්ධන අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කරයි

ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ වෙලාගෙන ඇති අස්ථාවරත්වය හේතුවෙන් Fitch Ratings ආයතනය ලෝක ආර්ථික වර්ධනය පිළිබඳ සිය අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කර ඇති අතර, 2026 වර්ෂය සඳහා වූ…

06 Jun 2026 Discuss