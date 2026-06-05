Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ

05 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ

රැකියා ස්ථායිතාව පිළිබඳ කනස්සල්ල මතු කළ සේවකයන් ඇඳුම් නිෂ්පාදන සමාගමක් විසින් දොරටු වසා බැහැර කරයි

රැකියා සුරක්ෂිතතාව වැඩිදියුණු කරන ලෙස ඉල්ලා සාමූහික ක්‍රියාමාර්ග ගත් ශ්‍රී ලාංකික ඇඳුම් නිෂ්පාදන සමාගමක් වන එල්ෆිස් ලංකාවේ කම්කරුවන් තම කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කර දමා ඇති අතර, මෙම සිදුවීම රටේ ඇඳුම් නිෂ්පාදන කර්මාන්තය තුළ පවතින කම්කරු අයිතිවාසිකම් තත්ත්වය කෙරෙහි නැවත අවධානය යොමු කර තිබේ.

සිය රැකියාවේ ස්ථායිතාව පිළිබඳ කනස්සල්ල සංවිධානාත්මකව හඬ නගා ඉදිරිපත් කළ සේවකයන්ට එරෙහිව, ඒ සඳහා සෘජු ප්‍රතිචාරයක් ලෙස මෙම ලොක්-අවුට් ක්‍රියාමාර්ගය ගෙන ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන අපනයන ආදායම් ප්‍රභවයක් හා රැකියා සැලසුම් ප්‍රභවයක් වන මෙම ක්ෂේත්‍රයේ කම්කරුවන් සමඟ සැලකෙන ආකාරය පිළිබඳ ප්‍රශ්නමාලාවක් ඉස්මතු වී තිබේ.

විමර්ශනයට ලක් වූ කර්මාන්ත අංශයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් නිෂ්පාදන කර්මාන්තය දිගු කලක් තිස්සේ ජාතික ආර්ථිකයේ කොඳු නාරටිය වී ඇති අතර, බහුතරයක් කාන්තාවන් වන ලක්ෂ ගණනක් සේවකයන්ට ජීවනෝපාය සලසා දෙයි. කෙසේ වෙතත්, කම්කරු අයිතිවාසිකම් පෙරමුණේ නියැලෙන්නන් රැකියා සුරක්ෂිතතාව, වැටුප් සහ සංවිධානගත වීමේ අයිතිය ඇතුළු, ක්ෂේත්‍රයේ සේවකයන් මුහුණ දෙන අඛණ්ඩ අභියෝග පිළිබඳව නිතරම ඉස්මතු කර ඇත.

එල්ෆිස් ලංකාවේ සිදුවීම, හඬ නගන හෝ සාමූහික ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා සේවකයන්ට කළමනාකරණය සමඟ අර්ථවත් සාකච්ඡාවකට අවස්ථාව ලැබීමට වෙනුවට දඬුවම් ලැබිය හැකි ආකාරය පිළිබඳ කරදරජනක නිදර්ශනයක් ලෙස කම්කරු අයිතිවාසිකම් නිරීක්ෂකයන් දකිති.

කම්කරුවන්ගේ ඉල්ලීම් සහ කළමනාකරණයේ ප්‍රතිචාරය

පීඩාවට පත් සේවකයන් ක්‍රියාමාර්ග ගත්තේ සිය රැකියාවල සුරක්ෂිතතාව සම්බන්ධ සහතිකයක් ලබා ගැනීමේ එකම අරමුණින් ය. සාකච්ඡාවලට පිවිසීමට හෝ පිහිටුවා ඇති කාර්මික සබඳතා ක්‍රියාවලි හරහා කම්කරුවන්ගේ ගැටලු විසඳීමට ඒ වෙනුවට, සමාගම ප්‍රතිචාර දැක්වූයේ සම්බන්ධ වූවන් ලොක් කර දැමීමෙනි.

ලොක්-අවුට් ක්‍රියාමාර්ගය — සේවා යෝජකයා සේවකයන් කම්හලට ඇතුළු වීම වළකන විට — කම්කරු ආරවුලකදී සේවා යෝජකයෙකුට ගත හැකි දරුණුතම ප්‍රතිචාරය ලෙස සලකනු ලබන අතර, මූලික රැකියා සුරක්ෂිතතාවේ ඉල්ලීම් සඳහා එය භාවිත කිරීම වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන් හා කම්කරු අයිතිවාසිකම් පෙරමුණේ නියැලෙන්නන් කලබලයට පත් කර ඇත.

කම්කරු අයිතිවාසිකම් සඳහා පුළුල් ඇඟවීම්

රට දිගින් දිගටම දුෂ්කර ආර්ථික පරිසරයක් හරහා ගමන් කරන මෙවැනි කාලයක, එල්ෆිස් ලංකාවේ තත්ත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රය තුළ පවතින පුළුල් 緊張tensions ඉස්මතු කරයි. ගෘහ ආදායම් මිරිකා දමන ආර්ථික පීඩා මධ්‍යයේ, විවිධ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රවල සේවකයන් රැකියා තත්ත්වයන් පිළිබඳව ශබ්ද නඟමින් ඉදිරිපත් වීම වැඩිවෙමින් පවතී.

  • ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රය රටේ අපනයන ආදායමෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් නියෝජනය කරයි
  • කර්මාන්තය කාන්තා සේවකයන් විශාල සංඛ්‍යාවක් සේවයේ යොදවා ඇති අතර, ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකු පවුලේ ප්‍රධාන ආදායම් උපයන්නන් ය
  • ඇඳුම් නිෂ්පාදන කම්කරුවන් සඳහා ශක්තිමත් නෛතික ආරක්ෂාවන් හා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ යාන්ත්‍රණ ඉල්ලා කම්කරු අයිතිවාසිකම් කණ්ඩායම් දිගු කලක් තිස්සේ හඬ නගා ඇත

ලොක් කර දමන ලද කම්කරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් ශ්‍රී ලාංකික කම්කරු නීතියට අනුකූලව ආරක්ෂා කරන ලෙස අදාළ බලධාරීන් මැදිහත් විය යුතු බවට ඉල්ලීම් ඉහළ යමින් පවතින අතර, කම්කරු අයිතිවාසිකම් සංවිධාන මෙම තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

සිය ජීවනෝපාය රැකගැනීමට නීත

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව පුරා පාසල් දරුවන් පස් දෙනෙකුගෙන් එක් දරුවෙකුට වඩා වැඩි පිරිසක් දැනට අපෝෂණයෙන් පීඩා විඳිනු ලබන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා හෙළිදරව් කර ඇති අතර,…

05 Jun 2026
ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට Sinhala

ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට

ශ්‍රී ලංකාවේ ජැව්ලින් ක්‍රීඩා අංශයේ සංවේදනය දනවන රුමේෂ් පතිරාගේ, මීටර් 92.62ක් දුරට කඹ විසි කිරීමේ සිය නම් ඉතිහාසය පිටු පත් කර ඇති අතර, ඉන්දියාවේ ප්‍රසිද්ධ…

05 Jun 2026
අපේක්ෂකයින් පාර්ලිමේන්තු ආසන සඳහා තරඟ වදිනු සහිත ශ්‍රී ලංකාවේ මහ මැතිවරණ නාමයෝජනා භාරගැනීම අවසන් Sinhala

අපේක්ෂකයින් පාර්ලිමේන්තු ආසන සඳහා තරඟ වදිනු සහිත ශ්‍රී ලංකාවේ මහ මැතිවරණ නාමයෝජනා භාරගැනීම අවසන්

නාමයෝජනා කාලය අවසානයට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරි මහ මැතිවරණය සඳහා වූ නාමයෝජනා ක්‍රියාවලිය නිල වශයෙන් අවසන් වූ අතර, රට මැතිවරණයට සැරසෙත්ම ජාතියේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික…

05 Jun 2026

Comments (0)

Join the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.