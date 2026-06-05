Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඩොලරයේ විනිමය අනුපාතය ඉහළ යාම සම්බන්ධව මතු වූ මහජන කනස්සල්ල පිළිබඳ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රතිචාර දක්වයි

05 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඩොලරයේ විනිමය අනුපාතය ඉහළ යාම සම්බන්ධව මතු වූ මහජන කනස්සල්ල පිළිබඳ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රතිචාර දක්වයි

එක්සත් ජනපද ඩොලරයේ විනිමය අනුපාතය මෑතකදී ඉහළ ගිය පසුබිමෙහි, නියෝජ්‍ය මුදල් අමාත්‍ය අනිල් ජයන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා මහජනතාව සහතික කිරීමට ඉදිරිපත් වූ අතර, මෙම චලනය ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ස්ථාවරත්වයේ කිසිදු මූලික පිරිහීමක් පිළිබිඹු නොකරන බව ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

මුදල් 널동 මධ්‍යයේ සංයමයක් ඉල්ලා අමාත්‍යවරයා ජනතාවට කතා කරයි

මේ සම්බන්ධව අදහස් දැක්වූ ප්‍රනාන්දු මහතා, පුරවැසියන්ට සහ වෙළඳපොළ සහභාගිවන්නන්ට කෙටිකාලීන මුදල් ව්‍යාපාරයන් පිළිබඳ ඉක්මන් නිගමනවලට නොපැමිණෙන ලෙස අවවාද කළේය. විනිමය අනුපාතවල ඇතිවන ඉහළ පහළ යෑම් විවෘත වෙළඳපොළ ආර්ථිකයන්හි සාමාන්‍ය ලක්ෂණයක් බවත්, ඒවා අවශ්‍යයෙන්ම පුළුල් ආර්ථික පසුබෑමක් පිළිබිඹු නොකරන බවත් ඔහු අවධාරණය කළේය.

නියෝජ්‍ය මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශය මතු වී ඇත්තේ, 2022 වසරේ දරුණු ආර්ථික අර්බුදයට දායක වූ දැඩි විදේශ විනිමය හිඟය සම්බන්ධ මෑත අත්දැකීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයන් මුදල් ව්‍යාපාරයන් කෙරෙහි ඉතා සංවේදී ලෙස පවතින අවස්ථාවකදීය.

ඩොලරයේ ව්‍යාපාරය පිළිබඳ පසුබිම

ශ්‍රී ලංකා රුපියලට සාපේක්ෂව එක්සත් ජනපද ඩොලරය මෑතකදී ශක්තිමත් වීම මහජන කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇති අතර, බොහෝ දෙනෙකු යළිත් වරක් රට ග්‍රහණය කළ අස්ථාවරත්වය ආපසු ඒමට බිය වෙති. කෙසේ වෙතත්, ප්‍රනාන්දු මහතා සඳහන් කළේ ආණ්ඩුව තත්ත්වය ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරන බවත්, වත්මන් ආර්ථික රාමුවේ ස්ථිතිස්ථාපකත්වය කෙරෙහි විශ්වාසය තබන බවත්ය.

ශ්‍රී ලංකාව, රටේ මූල්‍ය අධිකාරීන් කෙරෙහි දැඩි රාජකෝෂ විනයක් සහ සංචිත කළමනාකරණ අවශ්‍යතා පනවා ඇති ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ ඓතිහාසික ණය ආධාර වැඩසටහනෙන් පසුව, සිය ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීම සඳහා කටයුතු කරමින් සිටී.

රජයේ ස්ථාවරය

නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළේ, මහ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගැනීමට පරිපාලනය කැප වී සිටින බවත්, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විදේශ විනිමය වෙළඳපොළ වගකීම් සහගතව හා විනිවිදකාරී ලෙස කළමනාකරණය කරමින් සිටින බවත්ය.

ඩොලර් අනුපාතයේ මෑත ව්‍යාපාරය ආර්ථික පසුබෑමක ලකුණක් ලෙස වරදවා අර්ථ නොගත යුතුය. අපි තත්ත්වය ඉතා සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරන අතර සුදුසු පියවර ගෙන ඇත.

විනිමය අනුපාතය සම්බන්ධ නිවැරදි තොරතුරු සඳහා නිල රජයේ සන්නිවේදනය මත රඳා සිටින ලෙසත්, සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවල ව්‍යාප්ත වන අනුමාන හෝ නිත්‍ය නොකළ වාර්තාවලට ප්‍රතිචාර නොදක්වන ලෙසත් බලධාරීන් මහජනතාවට දිරිගන්වා ඇත.

ආර්ථික අර්බුදයේ උච්චතම අවධියේ සිට ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිත ක්‍රමයෙන් වැඩිදියුණු වී ඇති අතර, රටේ අඛණ්ඩ ප්‍රකෘතිය ළඟා කිරීමේ ගමන් මග කෙරෙහි ප්‍රවේශමෙන් ශුභාශාවාදී බව නිලධාරීන් පවසති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 42කට නොමිලේ වීසා වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් කරයි Sinhala

ජර්මනිය, එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් 42කට නොමිලේ වීසා වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව තම නොමිලේ දින 30ක සංචාරක වීසා යෝජනා ක්‍රමය රටවල් 42ක් දක්වා පුළුල් කර ඇති අතර, එක්සත් ජනපදය, ඉන්දියාව, එක්සත් රාජධානිය, ප්‍රංශය සහ තායිලන්තය ඇතුළු…

06 Jun 2026 Discuss
හොරණ ATM මුදල් හොරකමට රුපියල් මිලියන 30ක් - රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

හොරණ ATM මුදල් හොරකමට රුපියල් මිලියන 30ක් - රාජ්‍ය බැංකු සේවකයින් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

ස්වයංක්‍රීය ටෙලර් යන්ත්‍ර නැවත පිරවීම සඳහා ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි රුපියල් මිලියන 30කට අධික මුදලක් සොරකම් කිරීමේ සිද්ධියකට සම්බන්ධ බව සැකසිය යුතු හොරණ ප්‍රාදේශීය…

06 Jun 2026 Discuss
තෙල් වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ Fitch ආයතනය 2026 ගෝලීය වර්ධන අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කරයි Sinhala

තෙල් වෙළඳපොළ කැළඹීම් මධ්‍යයේ Fitch ආයතනය 2026 ගෝලීය වර්ධන අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කරයි

ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ වෙලාගෙන ඇති අස්ථාවරත්වය හේතුවෙන් Fitch Ratings ආයතනය ලෝක ආර්ථික වර්ධනය පිළිබඳ සිය අනාවැකිය පහළට සංශෝධනය කර ඇති අතර, 2026 වර්ෂය සඳහා වූ…

06 Jun 2026 Discuss