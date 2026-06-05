ලියාපදිංචි නොවූ සෞඛ්ය සේවා නිවාසයක ගිනි ගැනීමකින් මරණ සංඛ්යාව 13 දක්වා ඉහළට
ශ්රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි නොවූ සෞඛ්ය සේවා නිවාසයක් ගිනි ගැනීමකින් අඩු වශයෙන් පුද්ගලයින් 13 දෙනෙකු මිය ගොස් ඇති අතර, එම ගොඩනැගිල්ල සම්පූර්ණයෙන් ගිනිගෙන විනාශ වී ඇත. මෙම සිද්ධිය රට පුරා ක්රියාත්මක වන සෞඛ්ය සේවා නිවාසවල නියාමනය සහ ආරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ හදිසි ප්රශ්න මතු කර ඇත.
විනාශකාරී දර්ශනයක්
නිසි ලියාපදිංචියකින් තොරව ක්රියාත්මක වූ බව බලධාරීන් තහවුරු කළ මෙම සෞඛ්ය සේවා නිවාසය මාරාන්තික ගිනිදැල් හමුවේ සම්පූර්ණ කුඩු ගොඩකට හරවා ලන ලදී. හදිසි ආපදා සේවා කණ්ඩායම් සිදුවීම් ස්ථානයට ළඟා වූ නමුත්, විනාශයේ විශාලත්වය හේතුවෙන් ගලවා ගැනීමේ කටයුතු ඉතා දුෂ්කර විය. ඛේදවාචකයෙන් පසු මරණ සංඛ්යාව ඉහළ යමින් පවතී.
ලියාපදිංචි නොවූ ආයතනය විමර්ශනයට ලක්වෙයි
නිල ලියාපදිංචියකින් තොරව ක්රියාත්මක වූ මෙම සෞඛ්ය සේවා නිවාසය පිළිබඳ බලධාරීන් සහ මහජනතාව දෙසින් දරුණු විවේචන එල්ල වී ඇත. නියාමන රාමුවෙන් පිටත ක්රියාත්මක වන ආයතනවලට නිතිපතා පරීක්ෂාවන්, ගිනි ආරක්ෂණ විගණන හෝ අවම සත්කාර ප්රමිතීන් ක්රියාත්මක නොවේ. ආරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ විශේෂඥයින් පවසන්නේ, මෙවැනි තත්ත්ව හේතුවෙන් ව්යසනකාරී සිදුවීම් ඇති වීමේ අවදානම විශාල ලෙස වැඩිවන බවයි.
හදිසි පියවර ගැනීමට ඉල්ලීම්
මෙම ව්යසනය හේතුවෙන් ලියාපදිංචි නොවූ සත්කාර ආයතන සම්බන්ධයෙන් රට පුරා පුළුල් ව්යාප්තියක් ගෙනයාමට නොයෙකුත් ඉල්ලීම් නැවත මතු වී ඇත. වැඩිහිටියන් සහ අවදානමට ලක් වූ ජනකොටස් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නන් රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ:
- ශ්රී ලංකාව පුරා සියලු සෞඛ්ය සේවා නිවාස සහ වැඩිහිටි සත්කාර ආයතනවල ක්ෂණික විගණනයක් සිදු කරන ලෙස
- දැඩි ලියාපදිංචි හා බලපත්ර ලබා ගැනීමේ අවශ්යතාවයන් ක්රියාත්මක කරන ලෙස
- ලියාපදිංචි සියලු ආයතනවල නිතිපතා ගිනි ආරක්ෂණ පරීක්ෂාවන් අනිවාර්ය කරන ලෙස
- බලපත්රයකින් තොරව සත්කාර නිවාස ක්රියාත්මක කරන්නන්ට දැඩි දඬුවම් නියම කරන ලෙස
පුළුල් ගැටලුවක්
මෙම ඛේදවාචකය ශ්රී ලංකාවේ වැඩිහිටි සත්කාර ක්ෂේත්රයේ පවතින පුළුල් ගැටලුවක් කෙරෙහි දෘඪ ආලෝකයක් යොමු කර ඇත. ජනගහනය වයසට යාමේ ප්රවණතාව ඉහළ යත්ම, පෞද්ගලික සත්කාර නිවාස ඉතා වේගයෙන් පැතිර ගොස් ඇති අතර, ඒ සියල්ල නීතිය රාමුව තුළ හෝ විනිවිදභාවයෙන් ක්රියාත්මක නොවේ. ආදරණීයයන් මෙවැනි ආයතනවල සත්කාරයට භාර දෙන පවුල්වලට, නිසි ආරක්ෂිතභාවය සහතික කර ඇත්ද යන්න සොයා ගැනීමට බොහෝ විට ක්රමවේදයක් නොමැත.
අධීක්ෂණයකින් තොරව කිසිදා ක්රියාත්මක නොවිය යුතු ආයතනයක ජීවිත 13ක් අහිමි වීම, ක්ෂණික හා දිගුකාලීන ප්රතිසංස්කරණ ඉල්ලා සිටින සමාවිය නොහැකි අපොහොසත්කමකි.
ගිනිගැනීමේ හේතු සොයා ගැනීම සඳහා විමර්ශනයන් දිගටම පවතින අතර, බලයකින් තොරව මෙම ආයතනය ක්රියාත්මක කළ අය නීතිමය ප්රතිවිපාකවලට මුහුණ දෙනු ඇති බව බලධාරීන් සඳහන් කර ඇත. 被害者 පවුල්වල ජනතාව වගවීම ඉල්ලා සිටින අතර, මෑත ඉතිහාසයේ සත්කාර ආයතනයකට ආපතිත වූ ඉතාමත් ඛේදජනක ගිනිගැනීමේ ව්යසනයකට ශෝකය පළ කරමින් ජාතිය ශෝක සාගරයේ ගිලී සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.