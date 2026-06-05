මහ බැංකු අධිපති ලබන සතියේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන්ට රාජ්ය මූල්ය ප්රතිපත්තිය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමට නියමිතයි
මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ, ජූනි 9 සිට 12 දක්වා පැවැත්වෙන නියමිත පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය සමඟ එකට සැලසුම් කර ඇති, රට්ටේ රාජ්ය මූල්ය ප්රතිපත්තිය සහ පුළුල් ආර්ථික කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් යටතේ ලබන බදාදා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් ඉදිරිපිට කතා කිරීමට නියමිතව ඇත.
පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය තුළ පැවැත්වෙන මෙම දැනුවත් කිරීමේ සැසිය, ශ්රී ලංකාවේ වත්මන් ආර්ථික තත්ත්වය සහ රටේ ප්රකෘතිමත් වීමේ මාර්ගය හැඩගස්වන මුදල් හා රාජ්ය මූල්ය පියවරයන් පිළිබඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් නීති立法 සභා මන්ත්රීවරුන්ට ලබා දීමේ අරමුණින් සැලසුම් කර ඇත.
පාර්ලිමේන්තුව සහ මහ බැංකුව අතර ආර්ථික සංවාදය තහවුරු කිරීම
මෙම වැඩසටහන, ප්රධාන ආර්ථික ප්රශ්න සම්බන්ධයෙන් තේරී පත් ජනනායකයන් අතර වඩාත් විනිවිදභාවයක් සහ දැනුවත් තීරණ ගැනීමක් ප්රවර්ධනය කිරීමේ වර්ධනශීලී උත්සාහයක් පිළිබිඹු කරයි. ශ්රී ලංකාව සංකීර්ණ අර්බුදෝත්තර ප්රකෘතිමත් වීමේ ගමනක් ඉදිරියට ගෙන යන මෙවේලේ, රාජ්ය මූල්ය යථාර්ථයන් පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් හොඳින් දැනුවත් කිරීම ආර්ථික ප්රතිපත්ති立案 立案 立案 立案 නිර්මාතෘවරුන් විසින් වැඩි වැඩියෙන් වැදගත් කොට සලකනු ලැබේ.
ආචාර්ය වීරසිංහ, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ස්ථාවරකරණ උත්සාහයන් මෙහෙයවීමේ කේන්ද්රීය චරිතයක් ලෙස කටයුතු කර ඇති අතර, ඔහුගේ පාර්ලිමේන්තු සම්බන්ධතාවය, රජයේ ආදායම, රාජ්ය වියදම, ණය කළමනාකරණය සහ ක්රියාත්මක ප්රතිසංස්කරණ කැපවීම් ඇතුළු තීරණාත්මක ක්ෂේත්රයන් පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් මන්ත්රීවරුන්ට ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ජූනි 9 සිට 12 දක්වා පාර්ලිමේන්තු සැසි නියමිතයි
ජූනි 9 සිට 12 දක්වා පාර්ලිමේන්තු සැසි මාලාවක් පැවැත්වීමට නියමිතව ඇති අතර, ඒ අතරතුර අධිපතිවරයාගේ දැනුවත් කිරීමේ සැසිය පවත්වනු ලැබේ. ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික න්යාය පත්රයේ ඉදිරිපෙළේ සෞඛ්යසම්පන්න රාජ්ය මූල්ය පාලනය පවතින මෙවේලේ, මෙම දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන මහ බැංකුව සහ නීති立法 සභා මන්ත්රීවරුන් අතර විවෘත සංවාදයක් සඳහා වේදිකාවක් ලෙස සේවය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
Comments (0)