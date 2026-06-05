Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මහ බැංකු අධිපති ලබන සතියේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමට නියමිතයි

05 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
මහ බැංකු අධිපති ලබන සතියේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමට නියමිතයි

මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ, ජූනි 9 සිට 12 දක්වා පැවැත්වෙන නියමිත පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය සමඟ එකට සැලසුම් කර ඇති, රට්ටේ රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය සහ පුළුල් ආර්ථික කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් යටතේ ලබන බදාදා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ඉදිරිපිට කතා කිරීමට නියමිතව ඇත.

පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය තුළ පැවැත්වෙන මෙම දැනුවත් කිරීමේ සැසිය, ශ්‍රී ලංකාවේ වත්මන් ආර්ථික තත්ත්වය සහ රටේ ප්‍රකෘතිමත් වීමේ මාර්ගය හැඩගස්වන මුදල් හා රාජ්‍ය මූල්‍ය පියවරයන් පිළිබඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් නීති立法 සභා මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබා දීමේ අරමුණින් සැලසුම් කර ඇත.

පාර්ලිමේන්තුව සහ මහ බැංකුව අතර ආර්ථික සංවාදය තහවුරු කිරීම

මෙම වැඩසටහන, ප්‍රධාන ආර්ථික ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් තේරී පත් ජනනායකයන් අතර වඩාත් විනිවිදභාවයක් සහ දැනුවත් තීරණ ගැනීමක් ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ වර්ධනශීලී උත්සාහයක් පිළිබිඹු කරයි. ශ්‍රී ලංකාව සංකීර්ණ අර්බුදෝත්තර ප්‍රකෘතිමත් වීමේ ගමනක් ඉදිරියට ගෙන යන මෙවේලේ, රාජ්‍ය මූල්‍ය යථාර්ථයන් පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් හොඳින් දැනුවත් කිරීම ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති立案 立案 立案 立案 නිර්මාතෘවරුන් විසින් වැඩි වැඩියෙන් වැදගත් කොට සලකනු ලැබේ.

ආචාර්ය වීරසිංහ, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ස්ථාවරකරණ උත්සාහයන් මෙහෙයවීමේ කේන්ද්‍රීය චරිතයක් ලෙස කටයුතු කර ඇති අතර, ඔහුගේ පාර්ලිමේන්තු සම්බන්ධතාවය, රජයේ ආදායම, රාජ්‍ය වියදම, ණය කළමනාකරණය සහ ක්‍රියාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ කැපවීම් ඇතුළු තීරණාත්මක ක්ෂේත්‍රයන් පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ජූනි 9 සිට 12 දක්වා පාර්ලිමේන්තු සැසි නියමිතයි

ජූනි 9 සිට 12 දක්වා පාර්ලිමේන්තු සැසි මාලාවක් පැවැත්වීමට නියමිතව ඇති අතර, ඒ අතරතුර අධිපතිවරයාගේ දැනුවත් කිරීමේ සැසිය පවත්වනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික න්‍යාය පත්‍රයේ ඉදිරිපෙළේ සෞඛ්‍යසම්පන්න රාජ්‍ය මූල්‍ය පාලනය පවතින මෙවේලේ, මෙම දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන මහ බැංකුව සහ නීති立法 සභා මන්ත්‍රීවරුන් අතර විවෘත සංවාදයක් සඳහා වේදිකාවක් ලෙස සේවය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් දරුවන්ගෙන් 20%කට වැඩි පිරිසක් අපෝෂණයෙන් පෙළෙයි — සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාව පුරා පාසල් දරුවන් පස් දෙනෙකුගෙන් එක් දරුවෙකුට වඩා වැඩි පිරිසක් දැනට අපෝෂණයෙන් පීඩා විඳිනු ලබන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා හෙළිදරව් කර ඇති අතර,…

05 Jun 2026
ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට Sinhala

ඓතිහාසික 92.62m පහරක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ රුමේෂ් පතිරාගේ ලෝකයේ ප්‍රමුඛ ජැව්ලින් ක්‍රීඩකයන් අතරට

ශ්‍රී ලංකාවේ ජැව්ලින් ක්‍රීඩා අංශයේ සංවේදනය දනවන රුමේෂ් පතිරාගේ, මීටර් 92.62ක් දුරට කඹ විසි කිරීමේ සිය නම් ඉතිහාසය පිටු පත් කර ඇති අතර, ඉන්දියාවේ ප්‍රසිද්ධ…

05 Jun 2026
රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ Sinhala

රැකියා සුරක්ෂිතතාව ඉල්ලා නැගී සිටි එල්ෆිස් ලංකා කම්කරුවන් කම්හලෙන් පිටතට ලොක් කෙරේ

රැකියා ස්ථායිතාව පිළිබඳ කනස්සල්ල මතු කළ සේවකයන් ඇඳුම් නිෂ්පාදන සමාගමක් විසින් දොරටු වසා බැහැර කරයි රැකියා සුරක්ෂිතතාව වැඩිදියුණු කරන ලෙස ඉල්ලා සාමූහික…

05 Jun 2026

Comments (0)

Join the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.