බටගොඩ වෘද්ධාශ්රම ගිනි අනතුරේ මරණ සංඛ්යාව 12 දක්වා ඉහළ යාමත් සමග අධ්යක්ෂක රිමාන්ඩ්, භීතිජනක තොරතුරු එළිදැක්වේ
බටගොඩ වෘද්ධාශ්රමයේ සිදු වූ විනාශකාරී ගිනි අනතුරේ මරණ සංඛ්යාව 12 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, මෙම ඛේදවාචකයට අනුව වෘද්ධාශ්රමයේ නේවාසිකයන්ට අමානුෂික ලෙස සැලකූ බවට කම්පාකාරී චෝදනා මතු වී ඇත. මෙය පුළුල් මහජන කෝපයට හේතු වී ඇති අතර, බලධාරීන් කෙරෙහි වන පීඩනය ද දැඩි ලෙස ඉහළ ගොස් තිබේ.
අධ්යක්ෂකවරයා අත්අඩංගුවට
වෘද්ධාශ්රමයක් මෙන්ම ආබාධිත පුද්ගලයන් සඳහා ද සේවා සපයන ආයතනයක් ලෙස මෙය ක්රියාත්මක වූ බවට වාර්තා වන අතර, එහි අධ්යක්ෂකවරයා අධිකරණය විසින් රිමාන්ඩ් කර ඇත. සිදුවීම සම්බන්ධ පරීක්ෂණ වේගයෙන් ඉදිරියට යන මෙම අවස්ථාවේ, ගිනි අනතුර ඇති වූ අවස්ථාවේ නේවාසිකයන් රඳවා සිටි තත්ත්වයන් පිළිබඳ වගවීමක් ඉල්ලා හඩ නැගෙමින් පවතී.
සාක්ෂිකරුවන් විසින් කලකිරවන තත්ත්වයන් හෙළිදරව් කෙරේ
පරීක්ෂකයන් සහ මහජනතාව හමුවේ කතා කළ සාක්ෂිකරුවන්, ආයතනය තුළ ජීවිතය ගෙවූ ආකාරය පිළිබඳ ඉතා කනස්සල්ලුදායක චිත්රයක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, ඇතැමෙක් එය භීතියේ ගෙයක් ලෙස හඳුන්වා ඇත. ඉතාමත් කම්පාකාරී චෝදනා අතර, ගිනි අනතුර ඇති වූ විට ගැලවී යාමට නොහැකි වන ලෙස ඇතැම් නේවාසිකයන් ආයතනය තුළ දම්වැල්වලින් බැඳ තිබූ බව වාර්තා වේ.
- මරණ සංඛ්යාව දැනට 12 ක් වන අතර එය තවදුරටත් ඉහළ යා හැකිය
- ආයතනය තුළ ඇතැම් නේවාසිකයන් දම්වැල්වලින් බැඳ තිබූ බවට චෝදනා එල්ල වේ
- ආශ්රමයේ වයෝවෘද්ධ පුද්ගලයන් මෙන්ම ආබාධිත පුද්ගලයන් ද රඳවා සිටියහ
- ආයතනයේ අධ්යක්ෂකවරයා තව දුරටත් නීතිමය කටයුතු සඳහා රිමාන්ඩ් කර ඇත
මහජනතාව හා පොලීසිය පීඩනයට ලක්වේ
බටගොඩ ආයතනයේ අපයෝජන හා නොසැලකිලිමත්කම සම්බන්ධ චෝදනා පිළිබඳ සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙන පරීක්ෂණයක් සිදු කරන ලෙස ශ්රී ලංකා පොලීසිය දැන් සැලකිය යුතු මහජන පීඩනයකට මුහුණ දෙමින් සිටී. අයිතිවාසිකම් පෙරළිකරුවන් හා සිවිල් සමාජ සංවිධාන, ආයතනය සම්බන්ධ නිසි බලපත්ර ලබා ගැනීම, අධීක්ෂණය හා ආරක්ෂිත ප්රමිතීන් කිසිදිනෙක ක්රියාත්මක වූවාද යන්න තීරණය කරන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.
ආයතනයේ තත්ත්වයන් ඉතාමත් භීතිජනක ඒවා ලෙස සාක්ෂිකරුවන් විසින් විස්තර කර ඇති අතර, සම්බන්ධිත බලධාරීන්ගේ මැදිහත්වීමකින් තොරව මෙවැනි තත්ත්වයක් ඇති වීමට ඉඩ හළේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ හදිසි ප්රශ්න මතු වෙමින් තිබේ.
පුළුල් වගවීමක් සඳහා ඉල්ලීම්
මෙම ඛේදවාචකය ශ්රී ලංකාව පුරා පෞද්ගලික සත්කාර නිවාස නියාමනය හා නිරීක්ෂණය පිළිබඳ පුළුල් ජාතික සාකච්ඡාවක් නැවතත් ඇවිළවා ඇත. සමාජ සේවා නිලධාරීන් ආයතනයේ ක්රියාත්මක වූ ඉතිහාසය හෝ වෙනස් ලෙස ස්ථාපිත ජ්යෙෂ්ඨ සත්කාර හා ආබාධිත සේවා ප්රමිතීන්ට අනුකූල වූවාදැයි පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක මහජන ප්රකාශයක් තවමත් නිකුත් කර නොමැත.
ගිනි අනතුර හා ආශ්රමයේ රැකවරණය යටතේ සිටි අයට සිදු වූ හිංසාකාරී සැලකීම් වටා ඇති සම්පූර්ණ තත්ත්වය සොයා ගැනීමට බලධාරීන් කටයුතු කරන අතරතුර, පරීක්ෂණ ක්රියාත්මක වෙමින් පවතින අතර තවදුරටත් නීතිමය කටයුතු ද අපේක්ෂා කෙරේ.
Comments (0)