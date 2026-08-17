ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 'වංචා කලාපයක්' ලෙස ප්රමුඛ ආර්ථික විශේෂඥයින් හඳුන්වයි
ව්යුහාත්මක අසාර්ථකත්වයන් සහ නිලධාරී අත්පත් කරගැනීම පිළිබඳ විශේෂඥයින්ගේ අනතුරු ඇඟවීම
著名 ප්රමුඛ ආර්ථික විශේෂඥයින් පිරිසක් ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික පද්ධතිය 'වංචා කලාපයකට' වඩා වෙනස් නොවන බව හඳුන්වා දෙමින්, දිවයිනේ මූල්ය හා වාණිජ පරිසරය දීර්ඝ කාලයක් පාලනය කර ඇති ව්යුහාත්මක සැකසුම් පිළිබඳ දැඩි විවේචනයක් එල්ල කර ඇත.
මෙම දෝෂාරෝපණය දිරිගන්වන ලද ආකාරය, රටේ ආර්ථික රාමුව ඓතිහාසිකව පුළුල් ජනතාවට නොව, වරප්රසාද ලත් සුළු පිරිසකගේ අවශ්යතා ඉටු කර ඇතැයි තර්ක කරන ආර්ථික විශේෂඥයින් අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින කලකිරීම පිළිබිඹු කරයි. මෙම විශ්ලේෂකයින්ට අනුව, ගැඹුරින් මුල් බැසගත් අනුග්රහ ක්රමවේද, ප්රතිපත්ති විකෘතිකරණය සහ කුලී සෙවීමේ හැසිරීම් දශක ගණනාවක් තිස්සේ සැබෑ ආර්ථික වර්ධනය අඩාල කොට පොදු සුභසිද්ධිය කෙලෙසා ඇත.
සාමාන්ය පුරවැසියාට එරෙහිව සකස් කරන ලද ක්රමවේදයක්
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික දුෂ්කරතා බාහිර කම්පනවල හෝ හුදකලා වූ කළමනාකරණ අසාර්ථකත්වයේ ප්රතිඵලයක් පමණක් නොව, බලවත් පාර්ශ්වකරුවන් ආරක්ෂා කරන හිතාමතා ව්යුහාත්මක තේරීම්වල ප්රතිඵලයක් බව ආර්ථික විශේෂඥයින් තර්ක කරති. ඉස්මතු කරන ලද ප්රධාන ගැටළු ලෙස:
- සාධාරණ තරඟකාරිත්වය යටපත් කරන ඒකාධිකාරී හෝ ඒකාධිකාරී කණ්ඩායම් වෙළෙඳපොළ තත්ත්වයන්
- සම්බන්ධිත ව්යාපාරික උසස් නිලධාරීන්ට වාසිදායක වන ආකාරයෙන් නොගැලපෙන වෙළෙඳ හා නියාමන ප්රතිපත්ති
- දේශපාලනික සම්බන්ධයක් ඇති ව්යවසායන් පවත්වාගෙන යෑමට රාජ්ය සම්පත් යොමු කිරීම
- ආර්ථික තීරණ ගන්නන්ට අදාළ අර්ථවත් වගවීමේ යාන්ත්රණ නොමැතිකම
මෙම ක්රමානුකූල දෝෂ, ධනය නිෂ්පාදනය වෙනුවට ගලා ගන්නා පරිසරයක් නිර්මාණය කර ඇති බව විවේචකයෝ තර්ක කරමින්, නැවත නැවත ඇති වන ආර්ථික අර්බුදවල බර සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයාට දැරීමට සිදු වී ඇතැයි පවසති.
ප්රතිසංස්කරණය හදිසි ප්රමුඛතාවක් ලෙස පවතී
රටේ විදේශ ණය පැහැර හැරීමට සහ පුළුල් සමාජ අශාන්තියට තුඩු දුන් 2022 වසරේ විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු සිදු කෙරෙමින් පවතින අස්ථිර ප්රකෘතිමත්වීම සමග ශ්රී ලංකාව ගමන් කරන ඉතා තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයක දී මෙම විවේචනය ඉදිරිපත් වේ. ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ වැඩසටහනක් යටතේ රජය ප්රගතියක් ලබා ඇතත්, ගැඹුරු ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ නොමැතිව මතුපිටින් සිදු කෙරෙන මූල්ය ගැලපීම් ප්රමාණවත් නොවන බව ආර්ථික විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති.
වත්මන් සැකසුමෙන් ප්රතිලාභ ලබන ස්ථාපිත ජාල ඉවත් නොකර, ඕනෑම ප්රකෘතිමත් වීමක් ඉපැරීම, කොල්ලකෑම සහ බිඳ වැටීමේ තවත් චක්රයක් බවට පත්වීමේ අවදානම පවතී.
ශ්රී ලංකාවේ තිරසාර ආර්ථික ප්රගතිය සඳහා වෙළෙඳපොළ නියාමනය කෙරෙන ආකාරය, රාජ්ය ගිවිසුම් ප්රදානය කෙරෙන ආකාරය සහ ආර්ථික ආයතන මත දේශපාලන බලපෑම් සීමා කෙරෙන ආකාරය පිළිබඳ මූලික නැවත සිතා බැලීමක් අවශ්ය බව විශ්ලේෂකයෝ අවධාරණය කරති. විනිවිදභාවය, සැබෑ තරඟකාරිත්වය සහ ශක්තිමත් ස්වාධීන අධීක්ෂණය, අර්ථවත් වෙනසක් සඳහා අත්යවශ්ය පූර්වාවශ්යතාවන් ලෙස බහුලව සඳහන් කෙරේ.
පොදු විශ්වාසනීයභාවය අවදානමට ලක්ව ඇත
ආර්ථික විශේෂඥයින් භාවිත කරන දෘඪ භාෂාව, තත්ත්වය සම්බන්ධ කලකිරීමේ ගැඹුර අවධාරණය කරයි. වසර කිහිපයකට පෙර ඉන්ධන පෝලිම්, ඖෂධ හිඟකම් සහ ඉහළ නැඟෙන උද්ධමනය විඳදරාගත් ජනතාවකට, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික අවදානම්වල මූල හේතු තවමත් බොහෝ දුරට නොවිසඳී ඇති බවෙහි සිහිකැඳවීමක් ලෙස මෙම පණිවිඩය ඉතා සංවේදී වේ.
රජය ඉදිරි මාර්ගය සිතියම් ගත කරමින් සිට
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.