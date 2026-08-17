Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්: නවතම ලකුණු, තරඟ කාලසටහන් සහ තරඟ යාවත්කාලීන තොරතුරු

17 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්: නවතම ලකුණු, තරඟ කාලසටහන් සහ තරඟ යාවත්කාලීන තොරතුරු

ක්‍රීඩාව සමඟ එක්ව සිටීම

ශ්‍රී ලංකාව පුරා සහ ඉන් ඔබ්බෙහි සිටින ක්‍රිකට් රසිකයෝ, ජාත්‍යන්තර හා දේශීය මට්ටම් දෙකෙහිම පැවැත්වෙන තරඟ සමඟ දැඩි උනන්දුවකින් ක්‍රීඩාව අනුගමනය කරමින්, සමස්ත සෘතුව පුරාම හදවත් ගන්නා අත්දැකීම් ලබති.

සජීවී ලකුණු සහ පවතින තරඟ කාලසටහන්

සජීවී ලකුණු නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ වත්මන් තරඟ කාලසටහන් පිළිබඳ යාවත්කාලීනව සිටීමට කැමති රසිකයන්ට බොහෝ වේදිකා ලබා ගත හැකි අතර, තරඟ දේශීයව හෝ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පැවැත්වෙතත් කිසිදු පන්දු හෙළීමක් මග නොහැරෙන බව සහතික කෙරේ.

සංඛ්‍යාලේඛන, කාලසටහන් සහ ක්‍රීඩක පුවත්

සජීවී ක්‍රියාමාර්ගයෙන් ඔබ්බට, ක්‍රිකට් ප්‍රේමීහු ක්‍රීඩක සංඛ්‍යාලේඛන, කණ්ඩායම් ශ්‍රේණිගත කිරීම් සහ සංචිත තෝරාගැනීම් හා කාර්යක්ෂමතා විශ්ලේෂණ වටා ඇති නවතම පුවත් සමීපව අනුගමනය කරති. මෙම විස්තර නිරීක්ෂණය කිරීම නූතන ක්‍රිකට් නරඹනු ලබන අත්දැකීමේ අත්‍යාවශ්‍ය කොටසක් බවට පත්ව ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් දිනදර්ශනය

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් දිනදර්ශනය දේශීය රසිකයන් සඳහා ප්‍රධාන කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස පවතින අතර, ඉදිරි කඩවසම් තරඟ මාලා සහ තරඟාවලි සැලකිය යුතු උද්යෝගයක් ජනනය කරයි. සෘතුව ඉදිරියට ගෙනයන විට තරඟ කාලසටහන්, ප්‍රතිඵල සහ කණ්ඩායම් නිවේදන පිළිබඳ වඩාත් නිවැරදි හා යාවත්කාලීන තොරතුරු සඳහා විශ්වාසදායක ක්‍රීඩා පුවත් මාධ්‍ය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලෙස රසිකයන්ට දිරිගැන්වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් යනු කේවල ක්‍රීඩාවකට වඩා බොහෝ දෙයකි — එය දිවයිනේ ප්‍රජාවන් එකමුතු කරන ජාතික ආශාවකි.

නව ආකෘති, නැගී එන දක්ෂතා සහ ඉහළ අවදානම් සහිත තරඟාවලි සමඟ ක්‍රිකට් ලෝකය විකාශනය වෙමින් පවතින විට, ශ්‍රී ලාංකික රසිකයෝ ලොව පුරා ක්‍රීඩාවේ වඩාත්ම කැපවූ අනුගාමිකයන් අතර දිගටම සිටිති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්-අලි ගැටුම: මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම තාක්ෂණික විසඳුම් ඉල්ලා සිටින පරිසර ක්‍රියාකාරිකයෙක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්-අලි ගැටුම: මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම තාක්ෂණික විසඳුම් ඉල්ලා සිටින පරිසර ක්‍රියාකාරිකයෙක්

පරිසර ක්‍රියාකාරික ආනන්ද දිසානායක මහතාට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ උත්සන්න වෙමින් පවතින මිනිස්-අලි ගැටුම භයාවහ මට්ටමකට ළඟා වී ඇති අතර, වාර්ෂිකව අලි ඇතුන් 400කට අධික…

17 Aug 2026 Discuss
දෙවන දිනය 460/9 කින් අවසන් වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා ස්පින් ත්‍රාසජනක ප්‍රතිවාර්තාවක් Sinhala

දෙවන දිනය 460/9 කින් අවසන් වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා ස්පින් ත්‍රාසජනක ප්‍රතිවාර්තාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්පින් පන්දු යවන්නන් වැසි බාධාවලින් යුත් ටෙස්ට් තරගයේ දෙවන දිනයේ අනන්‍ය හැරවුමක් ඇති කරමින්, ප්‍රතිවාදීන් 288/2 ශක්තිමත් ස්ථාවරයේ සිට දවස අවසානය…

17 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය අවධානයට: ගෝලීය උත්කණ්ඨා නොසළකා හැරිය නොහැකි ඇයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය අවධානයට: ගෝලීය උත්කණ්ඨා නොසළකා හැරිය නොහැකි ඇයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර අවධානය වැඩිවෙමින් පවතින අතර, එය රටේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික විශ්වාසනීයත්වය මෙන්ම ආර්ථික අභිලාෂයන් කෙරෙහිද බරපතල…

17 Aug 2026 Discuss