Prime EV Automobiles සමාගම අනුරාධපුරයේ නව ප්රදර්ශනාගාරයක් විවෘත කරමින් උතුරු මැද පළාතේ ව්යාප්තිය පුළුල් කරයි
අනුරාධපුරය සහ අවට උතුරු මැද පළාතේ වෙසෙන පදිංචිකරුවන්ට, කුරුන්දන්කුලම, අනුරාධපුරයේ නව බහු-සන්නාම රථවාහන ප්රදර්ශනාගාරයක් විවෘත වීමත් සමඟ නවීන වාහන පරාසයකට ප්රවේශ වීමේ වැඩි අවස්ථාවක් උදා වී ඇත.
කලාපයේ වාහන ගැනුම්කරුවන් සඳහා නව ගමනාන්තයක්
මෙම ප්රදර්ශනාගාරය පවත්වාගෙන යනු ලබන්නේ ශ්රී ලංකාවේ Changan, Deepal සහ Nevo වාහන සන්නාම සඳහා බලයලත් නියෝජිතයා වන Prime EV Automobiles (Pvt) Ltd සමාගම විසිනි. මෙම නව පහසුකම, මීට පෙර මෙම වාහන නැරඹීමට හෝ මිලදී ගැනීමට වෙනත් නගරවලට ගමන් කිරීමට සිදුව තිබූ පාරිභෝගිකයන් වෙත එම සන්නාම වඩාත් සමීප කරයි.
මෙම විවෘත කිරීම, නවීන හා විදුලිබල රථවාහන විකල්පවල ලබාගැනීමේ හැකියාව බස්නාහිර පළාතෙන් ඔබ්බට පුළුල් කිරීමේ වැදගත් පියවරක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, කලාපීය ශ්රී ලංකාව පුරා ඇති එවැනි වාහන සඳහා වන වර්ධනශීලී ඉල්ලුම සපුරාලයි.
ප්රදර්ශනයට ඉදිරිපත් වූ සන්නාම
කුරුන්දන්කුලම ප්රදර්ශනාගාරයට පැමිණෙන අය සුවිශේෂී සන්නාම තුනක නවතම මාදිලි පිළිබඳව දැනගත හැකිය:
- Changan – මගී සහ SUV මාදිලි පුළුල් පරාසයක් සහිත සුප්රතිෂ්ඨිත චීන මෝටර් රථ සන්නාමයකි
- Deepal – Changan ආයතනය යටතේ ක්රියාත්මක, විදුලි හා දෙමුහුන් රථවාහන කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන නවීන සන්නාමයකි
- Nevo – විකාශනය වෙමින් පවතින ශ්රී ලාංකික වෙළඳපොළට ගැළපෙන විදුලි රථවාහන විකල්ප ඉදිරිපත් කරයි
වර්ධනශීලී කලාපීය ඉල්ලුම සපුරාලීම
මෙම ව්යාප්තිය, ශ්රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන් — විශේෂයෙන් අගනුවරින් බැහැර සිටින අය — විදුලි හා දෙමුහුන් විකල්ප ඇතුළු නවීන රථවාහන තාක්ෂණයට පහසු ප්රවේශයක් ලබා ගැනීමට වැඩි වැඩියෙන් කැමැත්ත දක්වන පසුබිමේ, වාහන නියෝජිතයන් පළාත් නගරවලට ස්වකීය පැවැත්ම පුළුල් කිරීමේ පුළුල් ප්රවණතාවක් පිළිබිඹු කරයි.
අනුරාධපුරය සහ අසල්වැසි දිස්ත්රික්කවල පාරිභෝගිකයන් සඳහා, නව Prime EV ප්රදර්ශනාගාරය කොළඹට ගමන් කිරීමේ අවශ්යතාවයකින් තොරව වාහන ගවේෂණය කිරීමට, පරීක්ෂා කිරීමට සහ මිලදී ගැනීමට ස්ථානීය ගමනාන්තයක් සලසා දෙයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.