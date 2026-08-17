Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

Prime EV Automobiles සමාගම අනුරාධපුරයේ නව ප්‍රදර්ශනාගාරයක් විවෘත කරමින් උතුරු මැද පළාතේ ව්‍යාප්තිය පුළුල් කරයි

17 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
Prime EV Automobiles සමාගම අනුරාධපුරයේ නව ප්‍රදර්ශනාගාරයක් විවෘත කරමින් උතුරු මැද පළාතේ ව්‍යාප්තිය පුළුල් කරයි

අනුරාධපුරය සහ අවට උතුරු මැද පළාතේ වෙසෙන පදිංචිකරුවන්ට, කුරුන්දන්කුලම, අනුරාධපුරයේ නව බහු-සන්නාම රථවාහන ප්‍රදර්ශනාගාරයක් විවෘත වීමත් සමඟ නවීන වාහන පරාසයකට ප්‍රවේශ වීමේ වැඩි අවස්ථාවක් උදා වී ඇත.

කලාපයේ වාහන ගැනුම්කරුවන් සඳහා නව ගමනාන්තයක්

මෙම ප්‍රදර්ශනාගාරය පවත්වාගෙන යනු ලබන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ Changan, Deepal සහ Nevo වාහන සන්නාම සඳහා බලයලත් නියෝජිතයා වන Prime EV Automobiles (Pvt) Ltd සමාගම විසිනි. මෙම නව පහසුකම, මීට පෙර මෙම වාහන නැරඹීමට හෝ මිලදී ගැනීමට වෙනත් නගරවලට ගමන් කිරීමට සිදුව තිබූ පාරිභෝගිකයන් වෙත එම සන්නාම වඩාත් සමීප කරයි.

මෙම විවෘත කිරීම, නවීන හා විදුලිබල රථවාහන විකල්පවල ලබාගැනීමේ හැකියාව බස්නාහිර පළාතෙන් ඔබ්බට පුළුල් කිරීමේ වැදගත් පියවරක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, කලාපීය ශ්‍රී ලංකාව පුරා ඇති එවැනි වාහන සඳහා වන වර්ධනශීලී ඉල්ලුම සපුරාලයි.

ප්‍රදර්ශනයට ඉදිරිපත් වූ සන්නාම

කුරුන්දන්කුලම ප්‍රදර්ශනාගාරයට පැමිණෙන අය සුවිශේෂී සන්නාම තුනක නවතම මාදිලි පිළිබඳව දැනගත හැකිය:

  • Changan – මගී සහ SUV මාදිලි පුළුල් පරාසයක් සහිත සුප්‍රතිෂ්ඨිත චීන මෝටර් රථ සන්නාමයකි
  • Deepal – Changan ආයතනය යටතේ ක්‍රියාත්මක, විදුලි හා දෙමුහුන් රථවාහන කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන නවීන සන්නාමයකි
  • Nevo – විකාශනය වෙමින් පවතින ශ්‍රී ලාංකික වෙළඳපොළට ගැළපෙන විදුලි රථවාහන විකල්ප ඉදිරිපත් කරයි

වර්ධනශීලී කලාපීය ඉල්ලුම සපුරාලීම

මෙම ව්‍යාප්තිය, ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන් — විශේෂයෙන් අගනුවරින් බැහැර සිටින අය — විදුලි හා දෙමුහුන් විකල්ප ඇතුළු නවීන රථවාහන තාක්ෂණයට පහසු ප්‍රවේශයක් ලබා ගැනීමට වැඩි වැඩියෙන් කැමැත්ත දක්වන පසුබිමේ, වාහන නියෝජිතයන් පළාත් නගරවලට ස්වකීය පැවැත්ම පුළුල් කිරීමේ පුළුල් ප්‍රවණතාවක් පිළිබිඹු කරයි.

අනුරාධපුරය සහ අසල්වැසි දිස්ත්‍රික්කවල පාරිභෝගිකයන් සඳහා, නව Prime EV ප්‍රදර්ශනාගාරය කොළඹට ගමන් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයකින් තොරව වාහන ගවේෂණය කිරීමට, පරීක්ෂා කිරීමට සහ මිලදී ගැනීමට ස්ථානීය ගමනාන්තයක් සලසා දෙයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්-අලි ගැටුම: මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම තාක්ෂණික විසඳුම් ඉල්ලා සිටින පරිසර ක්‍රියාකාරිකයෙක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්-අලි ගැටුම: මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම තාක්ෂණික විසඳුම් ඉල්ලා සිටින පරිසර ක්‍රියාකාරිකයෙක්

පරිසර ක්‍රියාකාරික ආනන්ද දිසානායක මහතාට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ උත්සන්න වෙමින් පවතින මිනිස්-අලි ගැටුම භයාවහ මට්ටමකට ළඟා වී ඇති අතර, වාර්ෂිකව අලි ඇතුන් 400කට අධික…

17 Aug 2026 Discuss
දෙවන දිනය 460/9 කින් අවසන් වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා ස්පින් ත්‍රාසජනක ප්‍රතිවාර්තාවක් Sinhala

දෙවන දිනය 460/9 කින් අවසන් වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා ස්පින් ත්‍රාසජනක ප්‍රතිවාර්තාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්පින් පන්දු යවන්නන් වැසි බාධාවලින් යුත් ටෙස්ට් තරගයේ දෙවන දිනයේ අනන්‍ය හැරවුමක් ඇති කරමින්, ප්‍රතිවාදීන් 288/2 ශක්තිමත් ස්ථාවරයේ සිට දවස අවසානය…

17 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය අවධානයට: ගෝලීය උත්කණ්ඨා නොසළකා හැරිය නොහැකි ඇයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය අවධානයට: ගෝලීය උත්කණ්ඨා නොසළකා හැරිය නොහැකි ඇයි

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර අවධානය වැඩිවෙමින් පවතින අතර, එය රටේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික විශ්වාසනීයත්වය මෙන්ම ආර්ථික අභිලාෂයන් කෙරෙහිද බරපතල…

17 Aug 2026 Discuss