ශ්රී ලංකා මහ බැංකු අධිපතිවරයා රට ආයෝජනයට විවෘත බව ප්රකාශ කරයි — ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම වේගවත් වෙයි
ආර්ථික තත්ත්වය දියුණු වන පසුබිමක CBSL අධිපතිවරයා ආයෝජකයන්ට විශ්වාසජනක ආරාධනාවක් කරයි
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ (CBSL) අධිපතිවරයා ගෝලීය ආයෝජන ප්රජාව වෙත විශ්වාසජනක හා සෘජු පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින්, රට ක්රමයෙන් ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වන මෙම අවස්ථාව දිවයිනට අරමුදල් යොමු කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු අවස්ථාවක් බව ප්රකාශ කළේය.
මෙම ප්රකාශය, ස්වාධීනත්වයෙන් පසු රට මුහුණ දුන් දරුණුතම කාලපරිච්ඡේදයෙන් ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික මූලික සාධක ස්ථාවර වෙමින් පවතින බවට ශ්රී ලංකාවේ ඉහළම මූල්ය ආයතන තුළ වර්ධනය වෙමින් ඇති විශ්වාසය පිළිබිඹු කරයි. මෙය රටේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ක්රියාවලිය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා විදේශ සෘජු ආයෝජන හා කොටස් ආයෝජන ආකර්ශනය කර ගැනීමේ උපාය මාර්ගික ප්රයත්නයක් ලෙස සැලකේ.
සුවය ලබමින් පවතින රටක්
ශ්රී ලංකාව 2022 වර්ෂයේදී දරුණු ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දුන් අතර, එය දැඩි විදේශ විනිමය හිඟය, වාර්තාගත උද්ධමනය, දිගු විදුලිය කප්පාදු සහ අත්යවශ්ය භාණ්ඩ පුළුල් ලෙස හිඟ වීම මගින් සලකුණු විය. ඉන් අනතුරුව රට, රාජකීය ප්රතිසංස්කරණ හා ආර්ථික ස්ථාවරීකරණය සඳහා ව්යුහගත රාමුවක් සපයන ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ (IMF) ආධාර වැඩසටහනකට ඇතුළත් විය.
එතැන් සිට, උද්ධමනය අඩු වීම, විදේශ සංචිත ක්රමයෙන් නැවත ගොඩනැගීම සහ වඩාත් ස්ථාවර විනිමය අනුපාතයක් ඇතුළු ප්රධාන ආර්ථික දර්ශක මැනිය හැකි දියුණුවක් පෙන්නුම් කර ඇති අතර, මහ බැංකු අධිපතිවරයා ආයෝජකයන්ගේ අවධානය ලබා ගැනීමේදී මෙම කරුණු ඉස්මතු කරන බව පෙනේ.
මෙම පණිවිඩය ශ්රී ලංකාවට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
රටේ ඉහළම මූල්ය අධිකාරිය විසින් කරනු ලබන මෙවැනි ප්රකාශ සැලකිය යුතු බරක් දරන්නේ, ඒවා මහ ආර්ථික තත්ත්වයන් පිළිබඳ මහ බැංකුවේ තක්සේරුව සහ ප්රතිපත්ති පරිසරය කෙරෙහි ඇති විශ්වාසය පිළිඹිඹු කරන බැවිනි. ආයෝජකයන් දැන් ක්රියා කළ යුතු බව ප්රසිද්ධියේ ප්රකාශ කිරීමෙන් අධිපතිවරයා effectively සංඥා කරන්නේ:
- ආර්ථික ස්ථාවරීකරණ ක්රියාවලිය ආයෝජකයන්ට යම් නිශ්චිතතාවක් ලබා දීමට තරම් ප්රමාණවත් ලෙස ඉදිරියට ගොස් ඇති බව
- ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිසංස්කරණය කරන ලද ප්රතිපත්ති පරිසරය පෙර වසරවලට සාපේක්ෂව වඩාත් ආකර්ශනීය පරිසරයක් ඉදිරිපත් කරන බව
- යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් ඇති වෙළෙඳපොළේ මතු වන අවස්ථාවලින් ප්රයෝජන ගැනීමට කල් තබා ක්රියා කරන ආයෝජකයන්ට හැකි බව
ශ්රී ලංකාවට ආයෝජනය කිරීමේ නිවැරදි අවස්ථාව දැන් — CBSL අධිපතිවරයා
රජය ජාත්යන්තර ණය හිමියන්ගේ විශ්වාසය යළි ස්ථාපිත කිරීමට, රාජ්ය ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීමට සහ ශ්රී ලංකාව අතීතයේ ආර්ථික වැරදි කළමනාකරණයෙන් මිදී ඉදිරියට ගිය බව ලෝකයට ඔප්පු කිරීමට කටයුතු කරන තීරණාත්මක මොහොතක මෙම ආරාධනය ඉදිරිපත් වෙයි.
ඉදිරි දැක්ම
ශ්රී ලංකාව තුළ හා විදේශයන්හි ආයෝජන ප්රජාව සඳහා, අධිපතිවරයාගේ පණිවිඩය රටේ ආර්ථික ගමන් මග පිළිබඳ වර්ධනය වන ශුභවාදීත්වයට ආයතනික බලයක් එකතු කරයි. ඉදිරි මාසවලදී මෙම අලුත් වූ විශ්වාසය ප්රත්යක්ෂ ආයෝජන අන්තර් ප්රවාහයන්ගෙ ප්රතිඵල ලෙස втілена දැකිය හැකිද යන්න විශ්ලේෂකයෝ හා ව්යාපාරික නායකයෝ ඉතා සූක්ෂ්මව නිරීක්ෂණය කරනු ඇති අතර, එය සම්පූර්ණ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ මාර්ගයේ සැලකිය යුතු ප්රගතියේ ලකුණක් වනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.