ශ්රී ලංකාවේ තීරණාත්මක ජල සම්පත් ආරක්ෂා කිරීමට ADB ධෛර්යමත් අරමුදල් විසඳුම් හා ප්රධාන සන්ධාන ඉදිරිපත් කරයි
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ශ්රී ලංකාවේ තීරණාත්මක ජල සම්පත් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නව්යකාරී මූල්යකරණ යාන්ත්රණ ප්රවර්ධනය කිරීමටත්, උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයන් ගොඩනැගීමටත් දැඩි කැපවීමක් ප්රකාශ කර ඇත. දිවයිනේ අත්යවශ්ය "ජල කුළුණ" ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකෙන මෙම සම්පත් ආරක්ෂා කිරීම ඒ සඳහා ප්රධාන අරමුණ වේ.
පීඩනයට ලක්ව ඇති අත්යවශ්ය සම්පතක්
ශ්රී ලංකාවේ උඩරට කඳුකර ජලාග්රහණ ප්රදේශ, වනාන්තර සහ ගංගා පද්ධතීන් මිලියන සංඛ්යාත පුරවැසියන් සඳහා මිරිදිය ලබාදෙන ප්රාථමික ප්රභවය ලෙස ක්රියා කරමින් කෘෂිකර්මය, ජලවිදුලි ඇණිහිරිය හා දෛනික ගෘහස්ථ අවශ්යතා ආධාරව සපයයි. ජාතියේ ජල කුළුණ ලෙස සාමූහිකව හඳුන්වනු ලබන මෙම පරිසර පද්ධතීන් වනාන්තර විනාශය, දේශගුණ විපර්යාස, බිම් පිරිහීම සහ වේගවත් නාගරීකරණය හේතුවෙන් ඉහළ නඟින තර්ජනවලට මුහුණ දෙයි.
තත්ත්වයේ හදිසිභාවය හඳුනාගත් ADB, රටේ සංරක්ෂණ හා තිරසාර ජල කළමනාකරණ උත්සාහයන් සඳහා වඩාත් ශක්තිමත් හා නිර්මාණශීලී අරමුදල් ප්රවේශයක ප්රධාන පෙරටුගාමියා ලෙස ස්ථානගත කර ගෙන ඇත.
නව්යකාරී මූල්යකරණය පෙරමුණට
ADB සාම්ප්රදායික ආධාර-රඳා පැවතීමේ ආකෘතීන්ගෙන් ඉවත් ව, රාජ්ය අරමුදල් සමඟ පෞද්ගලික අංශ ආයෝජන ද ඇදගෙන එන මිශ්ර මූල්ය විසඳුම් කරා මාරුවීමක් ප්රවර්ධනය කරයි. ශ්රී ලංකාවේ දැනටමත් පීඩාවට ලක්ව ඇති රාජ්ය මූල්ය ස්ථානය මත බර අඩු කරමින් පාරිසරික ආරක්ෂාව සඳහා වැඩි ප්රාග්ධනයක් ලබාගැනීමට මෙම ප්රවේශයන් සැලසුම් කර ඇත.
- ප්රදාන, සහන ණය සහ පෞද්ගලික ආයෝජන ඒකාබද්ධ කරන මිශ්ර මූල්ය උපකරණ
- මැනිය හැකි සංරක්ෂණ ප්රතිඵල හා සම්බන්ධ කොළ බැඳුම්පත් සහ දේශගුණ මූල්ය යාන්ත්රණ
- ජලාග්රහණ ප්රදේශ ආරක්ෂා කිරීමට දේශීය ප්රජාවන් දිරිගන්වන පරිසර සේවා ගෙවීම් යෝජනා ක්රම
- සත්යාපිත පාරිසරික සන්ධිස්ථාන හා ගෙවීම් සම්බන්ධ කරන ප්රතිඵල-පදනම් මූල්යකරණ ආකෘතීන්
උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයන් අත්යවශ්ය ලෙස සැලකේ
මූල්යකරණයෙන් ඔබ්බට, ශ්රී ලංකාවේ ජල ආරක්ෂාවේ අභියෝගවල පරිමාණය තනි ආයතනයකට තනිව විසඳිය නොහැකි බව ADB අවධාරණය කර ඇත. රාජ්ය අමාත්යාංශ, දේශීය බලධාරීන්, සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ ජාත්යන්තර සංවර්ධන හවුල්කරුවන් එක්සේ ගෙන එන බහු-පාර්ශ්වකාරී සන්ධාන ගොඩනැගීම බැංකුව ක්රියාශීලී ව දිරිගන්වයි.
ශ්රී ලංකාවේ ජල කුළුණ ආරක්ෂා කිරීමට අවශ්ය වන්නේ අරමුදල් පමණක් නොව, සමාජයේ හා රජයේ සෑම මට්ටමකින්ම සම්බන්ධීකරණය කළ හා නිරන්තර කැපවීමකි.
එවැනි හවුල්කාරිත්වයන් ප්රතිපත්ති සම්බන්ධීකරණය ශක්තිමත් කිරීමට, ක්ෂේත්ර ක්රියාත්මක කිරීම වැඩිදියුණු කිරීමට සහ තීරණ ගැනීමේ ක්රියාවලීන්හිදී තීරණාත්මක ජලාග්රහණ කලාපවල තුළ හා අවට ජීවත් වන අවදානමට ලක් ව ඇති ප්රජාවන් අර්ථවත් ලෙස ඇතුළත් කිරීමට ඉවහල් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
දේශගුණ ස්ථිතිස්ථාපකත්වය හා දීර්ඝකාලීන තිරසාරත්වය
ජල ලබාගැනීම හා ගුණාත්මකභාවය යන දෙකටම තර්ජනය කරන අක්රමවත් වර්ෂාව, දීර්ඝ නියඟය සහ දැඩි ගංවතුර ඇතුළු දේශගුණ විපර්යාස ප්රතිවිපාකවලට ශ්රී ලංකාව ක්රමයෙන් වඩ වඩා නිරාවරණය වන අවස්ථාවක ADB ගේ මෙම ක්රියාමාර්ගය ගෙන ඇත. රාජ්ය දේශගුණ ස්ථිතිස්ථාපකත්වය ගොඩනැගීමට රටේ ජල කුළුණෙහි තිරසාර කළමනාකරණය කේන්ද්රීය සාධකයක් ලෙස සැලකේ.
නිලධාරීන් හා පාරිසරික සාකච්ඡාකරුවන් ADB ගේ අළුත් කළ අවධානය පුළුල් ල
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.