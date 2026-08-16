චැට්ජීපීටී භාවිතයෙන් මිනීමැරුම් සිහිනකතා රචනා කළ ඇමෙරිකානු යෞවනයෙකු මව සහ සොහොයුරා ඝාතනය කිරීමේ චෝදනාවට ලක් වෙයි
ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ වයස අවුරුදු 17ක් වූ තරුණයෙකු තම මව සහ බාල සොහොයුරා ඝාතනය කිරීමේ චෝදනාවට ලක් වී ඇති අතර, ඒ සම්බන්ධයෙන් රජයේ නීතිඥවරු ඉදිරිපත් කළ කරුණු අතර විශේෂ ආකර්ෂණයක් ඇති කළේ, යෞවනයා ඝාතනයන්ට පෙර කෘත්රිම බුද්ධිය මෙවලමක් වන චැට්ජීපීටී (ChatGPT) භාවිතයෙන් ප්රචණ්ඩ සිහිනකතා රචනා කර ඇති බවට ඉදිරිපත් වූ කලබලකාරී තොරතුරු ය.
චෝදනා සහ හිමිකම්
අධිකාරීන් පවසන්නේ, චෝදිත යෞවනයා ඝාතනයන් ඇතිවීමට පෙර කාලය තුළ ජනප්රිය AI මෙවලම භාවිතා කරමින් ඝාතන තේමා ඇසුරු කළ සවිස්තරාත්මක කතාවස්තු නිර්මාණය කර ඇති බව ය. රජයේ නීතිඥවරු මෙය පූර්ව සැලැස්ම ඔප්පු කරන සාධකයක් ලෙස ඉදිරිපත් කරමින්, ඔහු අන්තර්ජාලයේ නිර්මාණය කළ ප්රබන්ධ අවස්ථා, ඔහු තම ම පවුලේ සාමාජිකයන්ට එරෙහිව සිදු කළ බවට චෝදනා ගෙනෙන ප්රචණ්ඩ ක්රියාවන් සමග සමපාත වන බව පෙන්වා දෙයි.
මෙම නඩුව ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය පුරා කම්පනයක් ඇති කළ අතර, තරුණ පරිශීලකයන් අතර ප්රචණ්ඩ සිතුවිලි ඇතිවීමට කෘත්රිම බුද්ධිය ක්රියාවේ යෙදෙන ආකාරය පිළිබඳ හදිසි ප්රශ්න මතු කර ඇත.
AI මෙවලම් විමර්ශනයට ලක් වෙයි
ඝාතන සිහිනකතා රචනා කිරීමට චැට්ජීපීටී යොදා ගත් බවට ඇති කළ හෙළිදරව්ව, විශේෂයෙන් නාබාලිකයන් විසින් ජනිත AI තාක්ෂණය අවභාවිතා කිරීම වැළැක්වීම සඳහා AI සංවර්ධකයන් සහ නියාමකයන් කෙරෙහි නැවත වරක් ශක්තිමත් පීඩනයක් ඇති කර ඇත. විවේචකයන් තර්ක කරන්නේ, එවැනි වේදිකාවල දැනට ක්රියාත්මක ආරක්ෂිත ක්රමෝපායයන් ගැටළු සහිත හෝ භයානක පුද්ගලයන් තාක්ෂණය අවභාවිතා කිරීම වැළැක්වීමට ප්රමාණවත් නොවන බව ය.
ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ OpenAI සමාගම විසින් සංවර්ධනය කරන ලද චැට්ජීපීටී, ශ්රී ලංකාව ඇතුළු ලොව පුරා ගෝලීය වශයෙන් වඩාත් බහුලව භාවිතා වන AI චැට්බොට් වලින් එකක් වන අතර, නව යොවුන් සහ තරුණ වැඩිහිටියන් අතර සැලකිය යුතු පරිශීලක පදනමක් ඇත.
කලබලකාරී රටාවක්
නඩුව සමීපව නිරීක්ෂණය කරන නීති විශේෂඥයන් සඳහන් කරන්නේ, AI ජනනය කළ අන්තර්ගතය ඇතුළු ඩිජිටල් සාක්ෂි තරුණ වරදකරුවන් සම්බන්ධ අපරාධ විමර්ශනවලදී භූමිකාවක් ඉටු කළ නඩු නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන මෙයට පෙර ද හමුව ඇති බවත්, මෙය ප්රථම වරට සිදු නොවන බවත් ය. රජයේ නීතිඥවරු චේතනාව සහ හේතු ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ නඩු කරුණු ගොනුවේ කොටසක් ලෙස චැට්ජීපීටී සංවාද ලොග භාවිතා කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
ඔහුගේ වයස හේතුවෙන් නම් හෙළිදරව් නොකළ සැකකරු, ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ නීතිමය ක්රියාවලිය හරහා කටයුතු කෙරෙමින් ඇත. ඔහු නාබාලිකයෙකු ලෙස නඩු විභාගයට ලක් කෙරේද, නැතිනම් වැඩිහිටියෙකු ලෙස ලක් කෙරේද යන්න තීරණය කළ යුතු ව ඇති අතර, ඒ තීරණය ඕනෑම විය හැකි දඬුවමේ බරපතලකමට සැලකිය යුතු ලෙස බලපෑ හැකි ය.
පුළුල් ඇඟවුම්
මෙම නඩුව හදිසි ගෝලීය වාද විවාදයක් නැවත ප්රජ්වලනය කිරීමට නියමිත ව ඇති අතර, ඊට ඇතුළත් ප්රශ්න නම්:
- හානිකර අන්තර්ගතය ජනනය කිරීම නිරීක්ෂණය කිරීම සහ සීමා කිරීමේ AI සමාගම්වල 윤리적 වගකීම්
- ඩිජිටල් යුගයේ නව යොවුන් විය මුහුණ දෙන මානසික සෞඛ්ය අභියෝග
- දෙමාපිය පාලන ක්රම සහ ඩිජිටල් සාක්ෂරතා අධ්යාපනයේ ප්රමාණාත්මකභාවය
- අපරාධ නඩු කාර්යාලවලදී AI ජනනය කළ අන්තර්ගතය සාක්ෂි ලෙස භාවිතය පාලනය කරන නීතිමය රාමු
විමර්ශකයන් දෙමාපියන් සහ භාරකාරයන් ඒ ළමයින්ගේ AI වේදිකා සමඟ ඇති අන්තර්ක්රියා ඇතුළු, ඔවුන්ගේ ඕනෑම ඩිජිටල් ක්රියාකාරකම් කෙරෙහි සුපරීක්ෂාකාරී ව සිටින ලෙස 촉구 කරමින් ඇත. නඩු සම්බන්ධ සම්පූර්ණ තොරතුරු පිළිබඳ විමර්ශනය අධිකාරීන්
අදාළ වීඩියෝව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.