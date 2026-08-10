Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දෙමළ චිත්‍රපට සුපිරි තරුව විජේගේ පුත් ජේසන් සංජය් ඔහුගේ ශ්‍රී ලාංකික උරුමය ගැන අභිමානයෙන් පිළිගනී

10 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දෙමළ චිත්‍රපට සුපිරි තරුව විජේගේ පුත් ජේසන් සංජය් ඔහුගේ ශ්‍රී ලාංකික උරුමය ගැන අභිමානයෙන් පිළිගනී

සැමරූ දෙමළ සිනමා සුපිරි තරුව විජේගේ පුත් ජේසන් සංජය්, ඔහුගේ ශ්‍රී ලාංකික මූල් පිළිබඳව විවෘතව කතා කර ඇති අතර, දකුණු ආසියාව පුරා රසිකයන් අතර දිගු කලක් තිස්සේ කුතූහලයේ මාතෘකාවක් වී ඇති පවුලේ උරුමයකට අවධානය යොමු කර ඇත.

දෙමළ චිත්‍රපට කර්මාන්තයේ තමන්ගේම මාවතක් සකසා ගන්නා මෙම තරුණ නළුවා, ශ්‍රී ලාංකික පසුබිමේ වැදගත්කම සහ එය තමන්ට පෞද්ගලිකව හා වෘත්තීයමය වශයෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්දැයි ගැඹුරින් විමසා බැලීය. ඔහුගේ නිර්භීත පිළිගැනීම ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රේක්ෂකයන් අතර දැඩි ලෙස ප්‍රතිධ්වනි වී ඇති අතර, ඔවුන් බොහෝ දෙනෙකු දෙමළ නාඩු සමඟ ගැඹුරු සංස්කෘතික හා භාෂාමය බන්ධන බෙදා හදා ගනිති.

පාක් සමුද්‍ර සන්ධිය හරහා දිවෙන උරුමයක්

ඉන්දීය සිනමාවේ ප්‍රමුඛතම නම් අතර වන සහ ඔහුගේ එකල් නාමයෙන් පුළුල් ලෙස හැඳින්වෙන විජේ, ශ්‍රී ලංකාව දක්වා දිවෙන පවුල් සම්බන්ධතා ඇත — එය සෑම විටම ශ්‍රී ලාංකික දෙමළ ප්‍රජාවන්ගේ ආඩම්බරයේ ප්‍රභවයක් වී ඇති විස්තරයකි. ජේසන් සංජය් මෙම මූල් ගැන සාර්වජනිකව කතා කිරීමට දක්වන කැමැත්ත, ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාවේ දෙමළ ඩයස්පෝරාව අතර හවුල් සංස්කෘතික අනන්‍යතාව පිළිබඳ නව සංවාද ඇවිළවා ඇත.

ශ්‍රී ලාංකිකයන් බොහෝ දෙනෙකුට, විශේෂයෙන්ම දෙමළ ප්‍රජාවේ අය සඳහා, මෙම පිළිගැනීම චිත්තවේගීය බරක් දරන අතර, කලාපයේ වඩාත් බලගතු චිත්‍රපට කර්මාන්ත වලින් එකක් සමඟ ඇති දෘශ්‍යමාන සම්බන්ධතාවක් නියෝජනය කරයි.

නව පරම්පරාවක් එළිය යට පිය නගයි

ජේසන් සංජය් දෙමළ සිනමාවේ තම මුද්‍රාව තබන ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වන තරු දරුවන් සංඛ්‍යාව අතර වේ. ඔහුගේ ඇති කඩිනමින් ප්‍රකාශ කරන සම්භවය පිළිබඳ විවෘතභාවය, ඔහුගේ අනන්‍යතාව හැඩ ගන්වන විවිධ රේඛීය රූපය පිළිබඳ දැනුවත්කමක් මෙන්ම පෞද්ගලික ආඩම්බරයක් ද සංඥා කරයි.

මෙම හෙළිදරව්ව සමාජ මාධ්‍ය වල ගෙළදෙවී ලැබී ඇති අතර, ශ්‍රී ලාංකික රසිකයන් තරුණ නළුවා සමඟ උද්යෝගය සහ ඥාතිත්ව හැඟීමක් ප්‍රකාශ කරති.

ජේසන් සංජය් විනෝදාස්වාද ලෝකයේ ඔහු ස්ථාපිත කර ගැනීම දිගටම කරගෙන යන විට, ඔහුගේ ශ්‍රී ලාංකික සම්බන්ධතාව ඔහුගේ සාර්වජනික අනන්‍යතාවේ සැමරූ අංශයක් ලෙස පැවතිය හැකි අතර, යාබද ජාතීන් දෙක අතර සංස්කෘතික පාලම ශක්තිමත් කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී

ශ්‍රී ලංකාව බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ ඓතිහාසික පළමු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරමින්, මලේසියාව 66-52ක් ලෙස පරාජය කිරීමට සමත් වූ අතර, මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ක්‍රීඩා…

10 Aug 2026 Discuss
බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ Sinhala

බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ

සඳුදා දින බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 ක් සහිත බලගතු භූකම්පනයක් හා වැදී, පුළුල් ප්‍රදේශයක් පුරා කම්පන දැනුණු අතර, එය හදිසි ඉවත් කිරීම් රැසකට හේතු විය.…

10 Aug 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකා රජය මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වරදවලට මරණ දණ්ඩනය හඳුන්වා දීම සක්‍රීයව සලකා බලමින් සිටින අතර, එය රට තුළ ගැඹුරු වෙමින් පවතින මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදයට එරෙහිව ගනු…

10 Aug 2026 Discuss