දෙමළ චිත්රපට සුපිරි තරුව විජේගේ පුත් ජේසන් සංජය් ඔහුගේ ශ්රී ලාංකික උරුමය ගැන අභිමානයෙන් පිළිගනී
සැමරූ දෙමළ සිනමා සුපිරි තරුව විජේගේ පුත් ජේසන් සංජය්, ඔහුගේ ශ්රී ලාංකික මූල් පිළිබඳව විවෘතව කතා කර ඇති අතර, දකුණු ආසියාව පුරා රසිකයන් අතර දිගු කලක් තිස්සේ කුතූහලයේ මාතෘකාවක් වී ඇති පවුලේ උරුමයකට අවධානය යොමු කර ඇත.
දෙමළ චිත්රපට කර්මාන්තයේ තමන්ගේම මාවතක් සකසා ගන්නා මෙම තරුණ නළුවා, ශ්රී ලාංකික පසුබිමේ වැදගත්කම සහ එය තමන්ට පෞද්ගලිකව හා වෘත්තීයමය වශයෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්දැයි ගැඹුරින් විමසා බැලීය. ඔහුගේ නිර්භීත පිළිගැනීම ශ්රී ලාංකික ප්රේක්ෂකයන් අතර දැඩි ලෙස ප්රතිධ්වනි වී ඇති අතර, ඔවුන් බොහෝ දෙනෙකු දෙමළ නාඩු සමඟ ගැඹුරු සංස්කෘතික හා භාෂාමය බන්ධන බෙදා හදා ගනිති.
පාක් සමුද්ර සන්ධිය හරහා දිවෙන උරුමයක්
ඉන්දීය සිනමාවේ ප්රමුඛතම නම් අතර වන සහ ඔහුගේ එකල් නාමයෙන් පුළුල් ලෙස හැඳින්වෙන විජේ, ශ්රී ලංකාව දක්වා දිවෙන පවුල් සම්බන්ධතා ඇත — එය සෑම විටම ශ්රී ලාංකික දෙමළ ප්රජාවන්ගේ ආඩම්බරයේ ප්රභවයක් වී ඇති විස්තරයකි. ජේසන් සංජය් මෙම මූල් ගැන සාර්වජනිකව කතා කිරීමට දක්වන කැමැත්ත, ශ්රී ලංකාව සහ ඉන්දියාවේ දෙමළ ඩයස්පෝරාව අතර හවුල් සංස්කෘතික අනන්යතාව පිළිබඳ නව සංවාද ඇවිළවා ඇත.
ශ්රී ලාංකිකයන් බොහෝ දෙනෙකුට, විශේෂයෙන්ම දෙමළ ප්රජාවේ අය සඳහා, මෙම පිළිගැනීම චිත්තවේගීය බරක් දරන අතර, කලාපයේ වඩාත් බලගතු චිත්රපට කර්මාන්ත වලින් එකක් සමඟ ඇති දෘශ්යමාන සම්බන්ධතාවක් නියෝජනය කරයි.
නව පරම්පරාවක් එළිය යට පිය නගයි
ජේසන් සංජය් දෙමළ සිනමාවේ තම මුද්රාව තබන ක්රමයෙන් වර්ධනය වන තරු දරුවන් සංඛ්යාව අතර වේ. ඔහුගේ ඇති කඩිනමින් ප්රකාශ කරන සම්භවය පිළිබඳ විවෘතභාවය, ඔහුගේ අනන්යතාව හැඩ ගන්වන විවිධ රේඛීය රූපය පිළිබඳ දැනුවත්කමක් මෙන්ම පෞද්ගලික ආඩම්බරයක් ද සංඥා කරයි.
මෙම හෙළිදරව්ව සමාජ මාධ්ය වල ගෙළදෙවී ලැබී ඇති අතර, ශ්රී ලාංකික රසිකයන් තරුණ නළුවා සමඟ උද්යෝගය සහ ඥාතිත්ව හැඟීමක් ප්රකාශ කරති.
ජේසන් සංජය් විනෝදාස්වාද ලෝකයේ ඔහු ස්ථාපිත කර ගැනීම දිගටම කරගෙන යන විට, ඔහුගේ ශ්රී ලාංකික සම්බන්ධතාව ඔහුගේ සාර්වජනික අනන්යතාවේ සැමරූ අංශයක් ලෙස පැවතිය හැකි අතර, යාබද ජාතීන් දෙක අතර සංස්කෘතික පාලම ශක්තිමත් කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.