ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනය හිටපු ප්රධාන පුහුණුකරු හතුරුසිංහට රුපියල් මිලියන 55ක් ගෙවා නීතිමය ආරවුල අවසන් කරයි
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් (SLC) ආයතනය, හිටපු ජාතික ප්රධාන පුහුණුකරු චන්දික හතුරුසිංහ සමඟ දිගු කලක් පැවති නීතිමය ආරවුලකට තිත තබමින්, ක්රීඩා බේරුම්කරණ අධිකරණය (CAS) හරහා ඩොලර් 164,000ක් — එනම් රුපියල් මිලියන 55කට සමාන මුදලක් — ගෙවා එම ආරවුල විසඳා ගෙන ඇත.
කළඹනා ලද සේවා කාලයකට මිල අධික අවසානයක්
මෙම සමථ ගිවිසුම, SLC ආයතනය සහ හතුරුසිංහ අතර පැවති ආන්දෝලනාත්මක සම්බන්ධතාවයේ අවසාන පරිච්ඡේදය සනිටුහන් කරයි. ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන පුහුණුකරු ලෙස ඔහුගේ දෙවන සේවා කාලය මතභේදයන්ගෙන් අවුල් වී, අවසානයේ ඔහු සේවයෙන් පහ කිරීමෙන් කෙළවර විය. ජාත්යන්තර ක්රීඩා බේරුම්කරණය හරහා 妥result ගිවිසුමට එළඹීමත් සමඟ, මෑත ශ්රී ලංකා ක්රිකට් පරිපාලන ඉතිහාසයේ වඩාත් කලකිරීමෙන් පිරුණු සිදුවීම් අතර ගණන් කළ හැකි මෙම කථාවට නිමාවක් ලැබේ.
ශ්රී ලංකාවට නැවත පැමිණෙමින් පෙර බංග්ලාදේශ ජාතික කණ්ඩායම පුහුණු කළ හතුරුසිංහ, සිය ගිවිසුම අවලංගු කිරීමෙන් අනතුරුව නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගත්තේය. මෙම නඩුව ජාත්යන්තර ක්රීඩා සංගම් ඇතුළත ආරවුල් හසුරුවන ස්විට්සර්ලන්තය මූලස්ථාන කරගත් ස්වාධීන ආයතනයක් වන ක්රීඩා බේරුම්කරණ අධිකරණය වෙත යොමු කෙරිණ.
අධිකරණයෙන් බාහිරව ළඟා වූ සමථ ගිවිසුම
සම්පූර්ණ බේරුම්කරණ විභාගයකට ඉදිරිපත් වනු වෙනුවට, දෙපාර්ශ්වයම සාකච්ඡා මගින් මූල්යමය සමථ ගිවිසුමකට එළඹිණ. SLC ආයතනය ඩොලර් 164,000ක් ගෙවීමට තීරණය කිරීම, ආරක්ෂකයන් දිගු නීතිමය ක්රියාවලියකින් ඇති විය හැකි වඩා විශාල මූල්යමය හෝ කීර්තිනාශක ප්රතිවිපාකවලින් වැළකීමට ඒ හරහා ප්රයත්න ගත් බව시사 කරයි.
වර්තමාන විනිමය අනුපාතවලට අනුව රුපියල් මිලියන 55කට ආසන්න සමතුල්ය මෙම සමථ ගිවිසුම් මුදල, මණ්ඩලයේ මූල්ය කළමනාකරණය සහ පාලන ක්රමවේද පිළිබඳ දිගින් දිගටම සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවට ලක් වෙමින් සිටින ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනයට සැලකිය යුතු වියදමක් නියෝජනය කරයි.
ආරවුලේ පසුබිම
ශ්රී ලංකා ප්රධාන පුහුණුකරු ලෙස හතුරුසිංහගේ දෙවන සේවා කාලය බොහෝ දෙනා විසින් බලාපොරොත්තු සුන් කළ ඒකක් ලෙස සලකනු ලැබීය. ක්රීඩකයන් හා කණ්ඩායම් කළමනාකරණය සමඟ ඔහුගේ සබඳතා පිරිහී ගිය අතර, කණ්ඩායමේ ක්රීඩා ප්රකාශනයන් පිළිබඳ ව්යාප්ත විවේචනය සහ අභ්යන්තර ගැටලු මධ්යයේ ඔහු තනතුරෙන් ඉවත් කෙරිණ.
- හතුරුසිංහ 2022 අග භාගයේ දෙවන වරටත් ශ්රී ලංකා ප්රධාන පුහුණුකරු ලෙස පත් කෙරිණ.
- ඔහුගේ සේවා කාලය තුළ ශ්රී ලංකාව ප්රධාන ජාත්යන්තර තරඟාවලිවල දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දිණ.
- ඔහුගේ ගිවිසුම් කාලය සම්පූර්ණ වීමට පෙර ඔහු සේවයෙන් පහ කෙරිණ.
- ඉන් අනතුරු නීතිමය ආරවුලක් ඇති වී, එය CAS බේරුම්කරණය දක්වා ඉදිරියට ගියේය.
SLC පාලනය පිළිබඳ ප්රශ්න
මෙම ආරවුලේ විසඳීම, SLC ආයතනය ඉහළ මට්ටමේ පුහුණු පත්වීම් සහ ගිවිසුම් වගකීම් කළමනාකරණය කරන ආකාරය පිළිබඳ ප්රශ්නයන් නැවත මතු කිරීමට ඉඩ ඇත. මණ්ඩලයේ පුහුණු කාර්ය මණ්ඩල හසුරුවීම සහ පරිපාලන තීරණ ස්වාභාවිකත්වය සහ දිගු කාලීන සැලසුම් රහිත යයි විවේචකයෝ දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කරමින් සිටිති.
රුපියල් මිලියන 55කට අධික සමථ ගිවිසුම් ගෙවීම, ශ්රී ලංකා ක්රිකට් නායකත්වය තුළ වගවීම සහ එවැනි ආරවුල් මෙරට ක්රීඩාව මත පටවන මූල්යමය බරය පිළිබඳ ව්යාජ නොවන සැලකිලිමත් ප්රශ්නයන් මතු කරයි.
සමථ ගිවිසුම දැන් නිම වී ඇති නිසා, SLC ආයතනය ජාතික ක්රිකට් සංවිධානය තුළ ක්රීඩාංගනයේ මෙන්ම ක්රීඩාංගනයෙන් බාහිරවද ස්ථාවරත්වය යළි ගොඩ නැගීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට ප්රත්යාශා කරනු ඇ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.