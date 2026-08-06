Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චීන අපරාධ ජාල කොළඹ කලාපීය කඳවුරක් ලෙස භාවිත කරයි — බරපතල ජාතික ආරක්ෂා අනතුරු ඇඟවීමක්

06 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චීන අපරාධ ජාල කොළඹ කලාපීය කඳවුරක් ලෙස භාවිත කරයි — බරපතල ජාතික ආරක්ෂා අනතුරු ඇඟවීමක්

ශ්‍රී ලංකාවේ වාණිජ අගනුවර වන කොළඹ, කලාපය පුරා ක්‍රියාත්මක වන චීන සංවිධිත අපරාධ ජාල සඳහා උපායමාර්ගික ප්‍රවේශ ස්ථානයක් ලෙස ක්‍රමයෙන් හඳුනාගනු ලබමින් තිබේ. මෙම තත්ත්වය, රාජ්‍ය තොරතුරු ආරක්ෂක නිලධාරීන් සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන අතර ජාතිය හරහා ක්‍රියාත්මක වන අපරාධ ජාල විනිවිද යාමට රටේ ඇති අවදානම පිළිබඳ හදිසි සත්කාරයක් ඇති කර තිබේ.

වර්ධනය වෙමින් පවතින අපරාධ පදනම

බුද්ධිතත්ත්ව තක්සේරු වාර්තා සහ ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, කොළඹ හිදී චීන මාෆියා මූලද්‍රව්‍ය ස්ථාවර පදනම් ගොඩනගා ගන්නා, ඉන්දීය සාගර නාලිකාවේ ප්‍රධාන නෝඩයක් ලෙස නගරය භාවිත කරමින් දකුණු හා ගිනිකොන දකුණු ආසියාව කරා සිය ක්‍රියාකාරිත්වය දිගු කරන, කනස්සල්ලෙන් යුත් රටාවක් බවයි. මෙම ප්‍රවණතාව, සාපේක්ෂ ව විවෘත ආයෝජන හා සංක්‍රමණ රාමු ඇති රාජ්‍යයන් ඉලක්ක කරගත් සංවිධිත අපරාධ හා විදේශ අපරාධ ව්‍යවසායන් පිළිබඳ පුළුල් සාකච්ඡාවක කේන්ද්‍රයට ශ්‍රී ලංකාව ගෙන ආ තිබේ.

අධිකාරීන් සටහන් කරන අන්දමට, අපරාධ සංවිධාන නීත්‍යනුකූල ව්‍යාපාරික මාර්ග, සංචාරක ප්‍රවාහ සහ ආයෝජන අවස්ථා ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් දේශීය ආර්ථිකය තුළ ඇමිණී ගෙන ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන සඳහා අනාවරණය කිරීම හා නඩු පැවරීම ඉතා දුෂ්කර කාර්යයක් බවට පත්ව ඇත.

ජාතික ආරක්ෂාවට ඇති ඇඟවුම්

ආරක්ෂක විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවන්නේ, එවැනි ජාලයන්ගේ පැවැත්ම සාමාන්‍ය අපරාධ ක්‍රියාකාරකම්වලට ඔබ්බෙන් යන ප්‍රතිවිපාක ගෙනෙන බවයි. ඉස්මතු කළ ප්‍රධාන කනස්සල්ල අතර:

  • දේශීය ව්‍යාපාරික ආයතන හා නිශ්චල දේපළ හරහා ක්‍රියාත්මක වන මුදල් විශුද්ධිකරණ මෙහෙයුම්
  • ශ්‍රී ලාංකික පදිංචිකරුවන් සහ විදේශිකයන් ඉලක්ක කරගත් සයිබර් වංචා යෝජනා ක්‍රම සමඟ අපරාධ සංවිධාන අතර ඇතිවිය හැකි සම්බන්ධතා
  • අපරාධ මූල්‍ය ප්‍රවාහයන් හරහා නීත්‍යනුකූල විදේශ ආයෝජනය අඩාල කිරීම
  • දූෂණය හා රහසිගත බලපෑම් හරහා රාජ්‍ය ආයතනවලට ඇති අවදානම්

මෙම තත්ත්වය, ගිනිකොන දකුණු ආසියාවේ වෙනත් රාජ්‍යන්හි නිරීක්ෂණය කළ රටාවන් සමඟ සංසන්දනය කෙරෙමින් තිබේ. එම රාජ්‍යන්හිදී, චීන අපරාධ සංවිධාන, අධිකාරීන්ට ඵලදායී ප්‍රතිචාරයක් දීමට හැකිවීමට පෙරාතුව ගැඹුරු ලෙස ඇමිණී ගොස් ඇත.

කොළඹේ උපායමාර්ගික අවදානම

ලෝකයේ වඩාත් කාර්යබහුල සමුද්‍ර වෙළඳ මාර්ගයක් දිගේ ශ්‍රී ලංකාවේ භූගෝලීය ස්ථානය, 2022 ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු විදේශ ආයෝජනය ආකර්ෂණය කර ගැනීමට ගනු ලබන කඩිනම් උත්සාහයන් සමඟ ඒකාබද්ධ වෙමින්, සංවිධිත අපරාධ කණ්ඩායම් සූරා ගැනීමට ප්‍රයත්න දරන තත්ත්වයක් නොදැනුවත්ව ම ඇති කර ඇත. කොළඹේ වේගයෙන් පුළුල් වෙමින් තිබෙන වරාය යටිතල පහසුකම් සහ වර්ධනය වෙමින් ඇති මූල්‍ය සේවා අංශය, විශේෂ සැලකිල්ලට ලක්විය යුතු ක්ෂේත්‍ර ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.

ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයන් අවධාරණය කරන්නේ, කල්තියා මැදිහත්වීම සඳහා ඇති කාල රාමුව පටු වෙමින් ඇති බවත්, මෙම ජාලයන්ගේ ගැඹුරු ස්ථාවරත්වය වළක්වා ගැනීම සඳහා බුද්ධිතත්ත්ව සේවා, නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන සහ නියාමන මණ්ඩල ඇතුළත් සමන්විත ජාතික ප්‍රතිචාරයක් හදිසියෙන් ම අවශ්‍ය බවත්ය.

හදිසි ක්‍රියාමාර්ගය ගන්නා ලෙස ඉල්ලීම්

නිරීක්ෂකයන්, ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ කලාපීය හවුල්කරුවන් සමඟ ද්විපාර්ශ්වික බුද්ධිතත්ත්ව තොරතුරු හුවමාරු කටයුතු ශක්තිමත් කරන ලෙස සහ ව්‍යාපාරික හා ආයෝජන වීසා මත රටට ඇතුළු වන විදේශ ජාතිකයන් සඳහා පරීක්ෂා කිරීමේ ක්‍රියාවිධීන් තීව්‍ර කරන ලෙසයි. මුදල් විශුද්ධික

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශාකිබ් අල් හසන් ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලියේ සිටියදී මාගුරාහි ඔහුගේ නිවසට පහරදීමක් Sinhala

ශාකිබ් අල් හසන් ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලියේ සිටියදී මාගුරාහි ඔහුගේ නිවසට පහරදීමක්

බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු නායක ශාකිබ් අල් හසන් ශ්‍රී ලංකාවේ ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් (LPL) තරගාවලියේ සහභාගී වෙමින් සිටියදී, බදාදා දින ඔහුගේ මාගුරා…

06 Aug 2026 Discuss
ඩෙල්ෆ්ට් දූපත අසළ ඉන්දීය ධීවර යාත්‍රා අනතුරකින් පසු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සුරකින් මෙහෙයුමක් දියත් කරයි Sinhala

ඩෙල්ෆ්ට් දූපත අසළ ඉන්දීය ධීවර යාත්‍රා අනතුරකින් පසු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සුරකින් මෙහෙයුමක් දියත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු වෙරළ තීරයෙන් ඔබ්බෙහි පිහිටි ඩෙල්ෆ්ට් දූපත අසළ ශ්‍රී ලංකා සමුද්‍රී සීමාව තුළ අනවසරයෙන් ධීවර කටයුතුවල නිරත වූ බව වාර්තා වන ඉන්දීය ධීවර…

06 Aug 2026 Discuss
පාකිස්තානය පුළුල් වාර්තාකරණ සීමාවන් මගින් ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය මර්දනය කරයි Sinhala

පාකිස්තානය පුළුල් වාර්තාකරණ සීමාවන් මගින් ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය මර්දනය කරයි

පාකිස්තාන බලධාරීන් ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය සංවිධාන වෙත පුළුල් නව සීමාවන් පනවා ඇති අතර, එමඟින් විදේශීය මාධ්‍යවේදීන්ට රටේ විශාල ප්‍රදේශ රාශියක් පුරා වාර්තාකරණය සිදු…

06 Aug 2026 Discuss