Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2026 උ/පෙළ සහ 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන සිසුන්ගේ ටියුෂන් පන්ති මේ සතියේ අවසන් විය යුතුයි

02 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
2026 උ/පෙළ සහ 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන සිසුන්ගේ ටියුෂන් පන්ති මේ සතියේ අවසන් විය යුතුයි

2026 අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයට සහ 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන සිසුන් මේ සතියේ තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයකට මුහුණ දෙනු ලබන අතර, එම විභාග දෙක හා සම්බන්ධ සියලු පෞද්ගලික ටියුෂන් පන්ති, විෂය දේශන, සම්මන්ත්‍රණ සහ වැඩමුළු නියමිත අවසාන දිනයේ මධ්‍යම රාත්‍රිය වන විට අවසන් කළ යුතු වේ.

රට පුරා ලක්ෂ සංඛ්‍යාත සිසුන්ට බලපාන උපදෙස

ජාතික ප්‍රධාන විභාග දෙකට සම්බන්ධ අතිරේක අධ්‍යාපනික පුහුණු කටයුතු සියල්ලටම මෙම උපදෙස අදාළ වේ. ඒ අනුව, පෞද්ගලික ආයතනවල සහ නිවෙස්වල පවත්වනු ලබන සාම්ප්‍රදායික ටියුෂන් පන්තිවලට පමණක් නොව, විභාග දෙකෙන් ඕනෑම එකක් සඳහා ලියාපදිංචි ළමුන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද විෂය-විශේෂිත දේශන, නැවත පරිශීලන සම්මන්ත්‍රණ සහ සූදානම් වැඩමුළු ද ඊට ඇතුළත් වේ.

ප්‍රධාන ජාතික විභාගවලට පෙර ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාපිත සිරිතට අනුකූලව ගනු ලබන මෙම පියවර, බාහිර පුහුණු කටයුතු සඳහා දැඩි කාලසීමාවක් නියම කිරීමෙන් සිසුන්ට ස්වාධීනව තමන්ගේ අධ්‍යයනය තහවුරු කර ගැනීමට ප්‍රමාණවත් කාලයක් ලබා දීම අරමුණු කර ගනී.

සිසුන්ට සහ දෙමාපියන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

දිවයිනේ සෑම පවුලකටම, මෙම අවසාන දිනය විභාග සූදානම් කාලයේ転換点 හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක් සලකුණු කරයි. සති අන්ත සහ සතිමැද ටියුෂන් සැසි සඳහා මාස ගණනක් — බොහෝ අවස්ථාවල වසර ගණනක් — ගත කළ සිසුන් දැන් ස්වයං-අධ්‍යයනය සහ නැවත පරිශීලනය කෙරෙහි සම්පූර්ණ අවධානය යොමු කළ යුතු වේ.

  • 2026 අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගය හා සම්බන්ධ සියලු ටියුෂන් පන්ති නියමිත කාලසීමාව වන විට අවසන් කළ යුතුය.
  • 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාග අපේක්ෂකයින් සඳහා පවත්වනු ලබන පන්ති ද ඒ හා සමාන කාල සීමාවකට යටත් වේ.
  • විෂය දේශන, සම්මන්ත්‍රණ සහ වැඩමුළු ද මෙම උපදෙසේ විෂය පථය තුළ ගැනෙන අතර ඒවා ද ඒ අනුව අවසන් කළ යුතුය.

දෙමාපියන්ට ඔවුන්ගේ දරුවන් දිනචර්යාවේ වෙනසට සූදානම් බවත්, විභාග සූදානමේ අවසාන අදියරේදී නිවෙසේදී සහාය ලැබෙන බවත් සහතික කර ගෙන සිටීමට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ ශිෂ්‍යයන්ට තීරණාත්මක කාලපරිච්ඡේදයක්

5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ශ්‍රී ලාංකේය ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ වඩාත්ම තරඟකාරී ඇගයීම්වලින් එකක් වන අතර, ප්‍රමුඛ ජාතික පාසල්වලට ඇතුළත් වීම එය මගින් තීරණය කෙරේ. මේ අතර, උ/පෙළ විභාගය සරසවි ප්‍රවේශයේ දොරටුව වන අතර, ශ්‍රී ලාංකේය තරුණ සිසුන්ගේ අධ්‍යයන ගමනේ දෙකම තීරණාත්මක මොහොත් බවට පත් කරයි.

ප්‍රධාන ජාතික විභාගවලට මතු මතුයේ ඇති කාල පරිච්ඡේදයේදී, දිගින් දිගටම දැඩි බාහිර පුහුණුවක් ලබා ගනිනු ලබනවාට වඩා ප්‍රමාණවත් විවේකය, මානසික යහපැවැත්ම සහ ව්‍යූහගත ස්වයං-පරිශීලනයේ වැදගත්කම අධ්‍යාපන අධිකාරීන් නිරන්තරයෙන් අවධාරණය කර ඇත.

සිසුන්, දෙමාපියන් සහ ටියුෂන් ගුරුවරුන් සියලු දෙනාම සම්බන්ධ සියලු අපේක්ෂකයින් සඳහා සුමට හා සාධාරණ විභාග ක්‍රියාවලියක් සහතික කිරීම සඳහා මෙම උපදෙසට සම්පූර්ණයෙන් අනුකූල වන ලෙස ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවට නව සෘජු ගුවන් මාර්ග විවෘත වීමත් සමඟ සංචාරක ව්‍යාපාරය ශක්තිමත් කිරීමට සූදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට නව සෘජු ගුවන් මාර්ග විවෘත වීමත් සමඟ සංචාරක ව්‍යාපාරය ශක්තිමත් කිරීමට සූදානම්

ඉන්දියාවේ දකුණු කෙළවරට ඔබ්බෙන් ඉන්දියන් සාගරයේ මුතු ඇටයක් සේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකාව, ආසියාවේ වඩාත්ම සිත් ඇදගන්නා ගමනාන්තයන්ගෙන් එකක් වන මෙරටට ගමන් කිරීම පහසු කරනු…

02 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයක ප්‍රචණ්ඩත්වය උත්සන්න වීමෙන් රැඳවුම්කරුවෙකු මරුට Sinhala

ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයක ප්‍රචණ්ඩත්වය උත්සන්න වීමෙන් රැඳවුම්කරුවෙකු මරුට

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරයක හටගත් මාරාන්තික ප්‍රචණ්ඩ සිදුවීමකින් අවම වශයෙන් එක් රැඳවුම්කරුවෙකු මියගොස් ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇති අතර, මෙය රටේ සංශෝධනාගාර…

02 Aug 2026 Discuss
ගාලු ගෝලියන්ට්ස් පිතිකරුවන් බබලා කොළඹ කැප්ස්ට LPL ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉහළම තැන ලබා ගැනීම වළකයි Sinhala

ගාලු ගෝලියන්ට්ස් පිතිකරුවන් බබලා කොළඹ කැප්ස්ට LPL ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉහළම තැන ලබා ගැනීම වළකයි

පල්ලෙකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සෙනසුරාදා පැවති ලංකා ප්‍රිමියර් ලීගයේ 19 වැනි තරඟයේදී ගාලු ගෝලියන්ට්ස් කණ්ඩායම ඉතා කල්පනාකාරී පන්දු යැවීමේ දස්කමක්…

02 Aug 2026 Discuss