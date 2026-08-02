Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ට්‍රම්ප් ඉරානයට එරෙහි ප්‍රහාර සැලසුම් අත්හිටුවයි; වේගවත් රාජතාන්ත්‍රික ගිවිසුමක් කෙරෙහි විශ්වාසය තබයි

02 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ට්‍රම්ප් ඉරානයට එරෙහි ප්‍රහාර සැලසුම් අත්හිටුවයි; වේගවත් රාජතාන්ත්‍රික ගිවිසුමක් කෙරෙහි විශ්වාසය තබයි

එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඉරානයට එරෙහිව සැලසුම් කළ හමුදා ප්‍රහාර අත්හිටුවූ බව ප්‍රකාශ කරමින්, ඒ වෙනුවට තෙහෙරාන් සමඟ ශීඝ්‍ර රාජතාන්ත්‍රික ගිවිසුමක් ඇති කර ගැනීමට ක්‍රියා කරන බව සඳහන් කර ඇත.

ප්‍රහාර විකල්පය සලකා බලා තිබූ නමුත් "ඉක්මනින්" ගිවිසුමකට එළඹිය හැකි නම් එය අත්හිටුවන බවට කොන්දේසි සහිතව ඉවත් කරන ලද බව ට්‍රම්ප් පෙන්වා දුන්නේය. මෙම ප්‍රකාශය හමුදා ගැටුමට වඩා සාකච්ඡාවට ප්‍රමුඛත්වය දෙමින් ඉරානය කෙරෙහි වොෂිංටනය අනුගමනය කරන ප්‍රවේශය සම්බන්ධව අවම වශයෙන් මේ මොහොතේ හෝ විභව වෙනසක් ඇඟවුම් කරයි.

ඉහළ අවදානමක් සහිත රාජතාන්ත්‍රික ඔට්ටුවක්

තෙහෙරාන්හි ප්‍රගතිශීලී න්‍යෂ්ටික වැඩසටහන හේතුවෙන් එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර තතුබෑම උග්‍ර වී ඇති මධ්‍යයේ මෙම තීරණය ගෙන ඇත. හමුදා ක්‍රියාමාර්ග තාවකාලිකව නතර කිරීමට ට්‍රම්ප් ගත් පියවර, ප්‍රසිද්ධ නොවූ හෝ ඍජු රාජතාන්ත්‍රික උත්සාහයන් වේගයක් ලබා ගනිමින් පවතිනු ඇතැයි යන්න시사 කරන නමුත්, කිසිදු විධිමත් ගිවිසුමක් ප්‍රකාශ කර නොමැත.

ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයා ඉරානය සම්බන්ධයෙන් දිගු කලක් තිස්සේ දෘඪ ස්ථාවරයක් පවත්වාගෙන ආ අතර, ඔහුගේ පළමු ධූරකාලයේ 2015 න්‍යෂ්ටික ගිවිසුමෙන් ඉවත් වීමෙන් පසු ස්වෙච්ඡා සම්බාධක යළි පනවා ඇත. කෙසේ නමුත්, ඔහුගේ නවතම ප්‍රකාශය, බලහත්කාරයට訴 ගැනීමට පෙර රාජතාන්ත්‍රික මාර්ගය අත්හදා බැලීමට ඇති කැමැත්ත示 කරයි.

කොන්දේසි අපැහැදිලිව පවතී

කිසියම් අපේක්ෂිත ගිවිසුමකට අදාළ නිශ්චිත කොන්දේසි හෝ නියමයන් ප්‍රසිද්ධියේ හෙළිදරව් කර නොමැත. ට්‍රම්ප් "ඉක්මනින්" යන වචනය භාවිත කිරීමෙන් ඔහුට සාකච්ඡා ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධව ඇති ඉවසීම සීමිත බවත්, සාකච්ඡා ඇනහිට හෝ බිඳ වැටුණහොත් හමුදා විකල්ප තවමත් සලකා බලනු ඇති බවත් ඇඟවෙයි.

මෙම ප්‍රකාශය දැනටමත් අස්ථායී කලාපීය තත්ත්වයකට සැලකිය යුතු අවිනිශ්චිතතාවක් එක් කරන බව විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙති. එහි ප්‍රතිවිපාක මැදපෙරදිගට පමණක් නොව, ගෝලීය බලශක්ති වෙළඳපොළ, ජාත්‍යන්තර නාවික මාර්ග සහ පුළුල් භූ-දේශපාලනික ස්ථාවරත්වය සඳහා ද බලපෑම් ඇති කරයි.

කලාපීය හා ගෝලීය ඇඟවුම්

බොහෝ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රාෂ්ට්‍රයන් මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවට ද මැදපෙරදිග ඕනෑම උත්සන්නයක් ප්‍රායෝගික ප්‍රතිවිපාක ගෙන දෙයි. ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික කම්කරුවන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඉරාන-එක්සත් ජනපද තතුබෑම් කලාපයට ආසන්නව ගල්ෆ් රාජ්‍යයන්හි සේවය කරන්නෝය. ඊට අමතරව, මැදපෙරදිග අස්ථාවරත්වය නිසා ඇති වන ගෝලීය ඛනිජ තෙල් මිල උච්චාවචනයන් ශ්‍රී ලංකාවේ ආනයන බිල සහ ජීවන වියදමට සෘජුවම බලපායි.

ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව මෙම දිවීර්ඝ සිද්ධිය දැඩි සේ නිරීක්ෂණය කරන අතර, බොහෝ රාෂ්ට්‍ර නායකයෝ ඉවසීම 촉구 කරමින් ඉරානයේ න්‍යෂ්ටික අභිලාෂයන් සම්බන්ධව ව්‍යුහගත බහුපාර්ශ්වික සාකච්ඡා කරා ආපසු යාමට ඇරයුම් කරති.

යෝජිත ගිවිසුමේ ස්වභාවය සහ සාකච්ඡා සඳහා වූ කාල රාමුව පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, රාජතාන්ත්‍රික ක්‍රියාකාරකම් තීව්‍ර වීමත් සමඟ ඉදිරි දිනවල ඉස්මතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර රසායන විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් සමරයි — ලBronze පදක්කම් හතරක් දිනා ගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර රසායන විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් සමරයි — ලBronze පදක්කම් හතරක් දිනා ගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ දක්ෂ තරුණ රසායන විද්‍යා ප්‍රතිභාවන් 58වන ජාත්‍යන්තර රසායන විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලියේදී Bronze පදක්කම් හතරක් දිනා ගනිමින්, ජාගත විද්‍යා රංගනයේ…

02 Aug 2026 Discuss
සිලෝන් බැංකුව 2026 වර්ෂය සඳහා රුපියල් බිලියන 65.5ක් වටිනාකමින් ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම වටිනා සන්නාමය ලෙස නම් කෙරේ Sinhala

සිලෝන් බැංකුව 2026 වර්ෂය සඳහා රුපියල් බිලියන 65.5ක් වටිනාකමින් ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම වටිනා සන්නාමය ලෙස නම් කෙරේ

සිලෝන් බැංකුව (BOC) Brand Finance Lanka විසින් පිළිගැනීමට ලක් කරමින්, 2026 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම වටිනා සන්නාමය ලෙස නැවතත් ශීර්ෂ ස්ථානය දිනා ගෙන, රටේ…

02 Aug 2026 Discuss
එන්පීපී රජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා අවදානම: පාර්ලිමේන්තු සුපිරි බහුතරයකට අධිකරණ අර්බුදයක් නිරාකරණය කළ හැකිද? Sinhala

එන්පීපී රජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා අවදානම: පාර්ලිමේන්තු සුපිරි බහුතරයකට අධිකරණ අර්බුදයක් නිරාකරණය කළ හැකිද?

ජාතික ජන බලවේග රජය ගැඹුරු අධිකරණ විවාදයක කේන්ද්‍රස්ථානයේ සිටී — දේශපාලන විශ්ලේෂකයන්ට අනුව, ඒ සඳහා රජය විසින්ම ප්‍රධාන වශයෙන් මග කඩාගෙන ඇත. මධ්‍යස්ථ විසඳුමක්…

02 Aug 2026 Discuss