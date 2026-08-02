Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයක ප්‍රචණ්ඩත්වය උත්සන්න වීමෙන් රැඳවුම්කරුවෙකු මරුට

02 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාරයක ප්‍රචණ්ඩත්වය උත්සන්න වීමෙන් රැඳවුම්කරුවෙකු මරුට

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාරයක හටගත් මාරාන්තික ප්‍රචණ්ඩ සිදුවීමකින් අවම වශයෙන් එක් රැඳවුම්කරුවෙකු මියගොස් ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇති අතර, මෙය රටේ සංශෝධනාගාර ආයතනවල තත්ත්වයන් හා ආරක්ෂක කළමනාකරණය පිළිබඳ නැවුම් කනස්සල්ලක් මතු කර ඇත.

කූඩු තුළ කැරළිගැනීමක්

බන්ධනාගාරය තුළ කැරළිගැනීමක් හටගැනීම නිසා එක් රැඳවුම්කරුවෙකුගේ මරණය සිදු වූ මෙම ඛේදජනක සිදුවීම සම්බන්ධයෙන්, අවිශාන්තිය ඇති වීමට ක්ෂණික හේතුව පිළිබඳ නිශ්චිත තොරතුරු තවමත් සීමිතව පවතී. කෙසේ වෙතත්, මෙම සිදුවීම ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ක්‍රමය මුහුණ දෙන දීර්ඝකාලීන අභියෝග කෙරෙහි නැවත වරක් මහජන අවධානය යොමු කර ඇත.

බන්ධනාගාර තත්ත්වයන් පිළිබඳ පවතින කනස්සල්ල

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර දිගු කලක් තිස්සේ දැඩි අධික ජනාකීර්ණ බව හේතුවෙන් විවේචනයට ලක් වී ඇති අතර, දිවයිනේ ආයතන හරහා ස්ථාපිත ධාරිතාවට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි ගණනක් රැඳවුම්කරුවන් රඳවා සිටී. අයිතිවාසිකම් සංවිධාන හා නීතිමය පෙනී සිටින්නන් මෙම තත්ත්වයන් රැඳවුම්කරු ජනගහනය අතර 緊張 කතාව හා ප්‍රචණ්ඩත්වය මතු වීමට ඉඩකඩ සෑදෙන පසුබිමක් ලෙස නැවත නැවතත් ඉස්මතු කර ඇත.

  • ශ්‍රී ලංකාවේ රැඳවුම් ආයතනවල අධික ජනාකීර්ණ බව ස්ථිර ගැටළුවක් ව පවතී
  • බන්ධනාගාරවල ප්‍රචණ්ඩ සිදුවීම් ගණනාවක් ඊට පෙරද වාර්තා වී ඇත
  • සංශෝධනාගාර ක්‍රමය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට බලධාරීන් දෙසට ක්‍රමයෙන් ඉහළ යන පීඩනයක් එල්ල වෙමින් පවතී

බලධාරීන්ගේ ප්‍රතිචාරය

කැරළිය හා ඉන් අනතුරුව සිදු වූ මරණයට හේතු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් හා අදාළ බලධාරීන් විමර්ශනය ආරම්භ කර ඇති බව වාර්තා වේ. ප්‍රචණ්ඩ සිදුවීමෙන් අනතුරුව ආයතනය තුළ සාමය ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීමට පියවර ගන්නා ලද බවද වාර්තා වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ බන්ධනාගාර ජාලය තුළ ආරක්ෂාව වැඩිදියුණු කිරීමට, අධික ජනාකීර්ණ බව අවම කිරීමට හා අශාන්තිකාරී තත්ත්වයන්ගේ මූල හේතූන් ආමන්ත්‍රණය කිරීමට ජරා ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා සිවිල් සමාජ සංවිධාන හා විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීන්ගෙන් ඉල්ලීම් නැවත අවුළු ගැනීමට මෙම සිදුවීම හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවට නව සෘජු ගුවන් මාර්ග විවෘත වීමත් සමඟ සංචාරක ව්‍යාපාරය ශක්තිමත් කිරීමට සූදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට නව සෘජු ගුවන් මාර්ග විවෘත වීමත් සමඟ සංචාරක ව්‍යාපාරය ශක්තිමත් කිරීමට සූදානම්

ඉන්දියාවේ දකුණු කෙළවරට ඔබ්බෙන් ඉන්දියන් සාගරයේ මුතු ඇටයක් සේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකාව, ආසියාවේ වඩාත්ම සිත් ඇදගන්නා ගමනාන්තයන්ගෙන් එකක් වන මෙරටට ගමන් කිරීම පහසු කරනු…

02 Aug 2026 Discuss
2026 උ/පෙළ සහ 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන සිසුන්ගේ ටියුෂන් පන්ති මේ සතියේ අවසන් විය යුතුයි Sinhala

2026 උ/පෙළ සහ 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන සිසුන්ගේ ටියුෂන් පන්ති මේ සතියේ අවසන් විය යුතුයි

2026 අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයට සහ 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන සිසුන් මේ සතියේ තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයකට මුහුණ දෙනු ලබන අතර, එම විභාග දෙක හා සම්බන්ධ…

02 Aug 2026 Discuss
ගාලු ගෝලියන්ට්ස් පිතිකරුවන් බබලා කොළඹ කැප්ස්ට LPL ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉහළම තැන ලබා ගැනීම වළකයි Sinhala

ගාලු ගෝලියන්ට්ස් පිතිකරුවන් බබලා කොළඹ කැප්ස්ට LPL ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉහළම තැන ලබා ගැනීම වළකයි

පල්ලෙකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සෙනසුරාදා පැවති ලංකා ප්‍රිමියර් ලීගයේ 19 වැනි තරඟයේදී ගාලු ගෝලියන්ට්ස් කණ්ඩායම ඉතා කල්පනාකාරී පන්දු යැවීමේ දස්කමක්…

02 Aug 2026 Discuss