එල් නිෙඤෝ කාලගුණ තර්ජන සඳහා ශ්රී ලංකාව සූදානම් විය යුතුයි — විශේෂඥයන් අවවාද කරති
දේශගුණ හා කාලවිද්යා විශේෂඥයන්, එල් නිෙඤෝ සංසිද්ධිය හා සම්බන්ධ විය හැකි කාලගුණ බාධාවන්ට මුහුණ දීමට ශ්රී ලංකාව ක්රියාශීලී පියවර ගත යුතු බව අවධාරණය කරමින්, ප්රමාණවත් ආරක්ෂිත පූර්වාරක්ෂාවන් නොගන්නේ නම් දිවයිනට දැඩි පාරිසරික හා මානවීය ප්රතිවිපාක ඇති විය හැකි බව අනතුරු අඟවා සිටිති.
එල් නිෙඤෝ යනු කුමක්ද? එය ශ්රී ලංකාවට වැදගත් වන්නේ ඇයි?
එල් නිෙඤෝ යනු මධ්යම හා නැගෙනහිර නිවර්තන පැසිෆික් සාගරයේ මතුපිට ජලය උණුසුම් වීම මගින් සංලක්ෂිත ස්වාභාවිකව සිදුවන දේශගුණ රටාවකි. මෙම සාගර උෂ්ණත්ව වෙනස්වීම ගෝලීය වශයෙන් දීර්ඝ කාලීන නියඟ, අක්රමවත් වර්ෂාපතනය සහ අධික තාප සිදුවීම් ඇතුළු පුළුල් කාලගුණ විෂමතා ඇති කළ හැකි අතර — මේ සෑම දෙයක්ම කෘෂිකර්මය හා සෘතුමය මෝසම් රටා මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින ශ්රී ලංකාව වැනි රටකට බරපතල ප්රතිවිපාක ගෙනදේ.
ගොවිතැන හා ජලවිදුලි ශක්ති නිෂ්පාදනය සඳහා ස්ථාවර වර්ෂාපතනය මත යැපෙන ශ්රී ලංකාව එවැනි දේශගුණ වෙනස්වීම්වලට ඉතා ඉහළ අවදානමකට ලක්ව ඇති බව විශේෂඥයන් පෙන්වා දී ඇත. සාමාන්ය කාලගුණ රටාවෙන් ඕනෑම සැලකිය යුතු අපගමනයක් රටේ ජල සම්පත්, ආහාර සුරක්ෂිතතාව හා බලශක්ති සැපයුම කෙරෙහි දැඩි පීඩනයක් එල් කළ හැකිය.
විශේෂඥයන් ඉදිරිපත් කළ ප්රධාන ගැටලු
- ප්රධාන කෘෂිකාර්මික ප්රදේශවල නියඟ තත්ත්ව ඇති කිරීමට තරම් මෝසම් වර්ෂාපතනය අඩු වීමේ හැකියාව
- වී හා අනෙකුත් ප්රධාන ආහාර බෝග නිෂ්පාදනයට බලපාන බෝග අසාර්ථකවීම්වල වැඩි අවදානමක්
- ශ්රී ලංකාවේ විදුලි ජනනය සඳහා ඉතා වැදගත් වන ජලාශ මත පීඩනය
- විශේෂයෙන් අවදානම්ජනක ජනසමාජ අතර මහජන සෞඛ්යට බලපාන තාප රැල්ල ඇති වීමේ වැඩි සම්භාවිතාව
- සාගර තත්ත්ව වෙනස් වීම හේතුවෙන් ධීවර ප්රජාවේ ජීවනෝපාය බාධාවට ලක් වීම
කෙලින් ක්රියා කිරීමේ ඇරයුම
ව්යසනයන් සිදු වූ පසු ඒවාට ප්රතිචාර දැක්වීමට වඩා කලින් සූදානම් වීම බෙහෙවින් ඵලදායී හා පිරිවැය සාධාරණ බව විශේෂඥයන් අවධාරණය කරති. ඔවුන් බලධාරීන් දිරිගන්වන්නේ පවතින පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් ක්රමවේදයන් සමාලෝචනය කර ශක්තිමත් කිරීමට, හදිසි ජල ගබඩා යාන්ත්රණ ස්ථාපිත කිරීමට, සහ ගොවීන්ට අනුවර්තනීය ගොවිතැන් ක්රමවේදයන් පිළිබඳ උපදෙස් ලබා දීමට කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තු සමඟ සම්බන්ධීකරණය කිරීමට ය.
එල් නිෙඤෝ හා සම්බන්ධ කාලගුණ අවදානම්වල ජනතාව හා ආර්ථිකය කෙරෙහි ඇති කළ හැකි බලපෑම අවම කිරීමට ශ්රී ලංකාව බලාපොරොත්තු වේ නම්, ක්රියාශීලී සැලසුම් කිරීම හා ඒජන්සි අතර සම්බන්ධීකරණය අත්යවශ්ය වේ.
ව්යසන කළමනාකරණ නිලධාරීන් හා සම්බන්ධ රජයේ අමාත්යාංශ, වර්ධනය වෙමින් පවතින දේශගුණ තත්ත්ව නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ නිසි වේලාවට මහජන උපදෙස් නිකුත් කිරීමට කාලවිද්යා ආයතන සමඟ සමීපව සහයෝගයෙන් ක්රියා කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී.
අතීතයෙන් ලැබෙන පාඩම්
ශ්රී ලංකාව ඉකුත් චක්රවල එල් නිෙඤෝ බලපෑමෙන් ඇතිවූ කාලගුණ රටාවල ප්රතිවිපාක අත්විඳ ඇති අතර, සමහර කාල සීමාවල දැඩි නියඟ හේතුවෙන් කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනය විනාශ වී ප්රාන්ත කිහිපය පුරා ජල සැපයුම දැඩි ලෙස හිඟ වූ බව වාර්තා වේ. රටට නැවතත් නොසිතූ අවස්ථාවක මෙවැනි තත්ත්වයකට මුහුණ දීමට නොහැකි බවත්, දේශගුණ අනුවර්තනය ලෙළදූ සිතුවිල්ලක් ලෙස නොව ජාතික ප්රමුඛතාවයක් ලෙස සලකා බැලිය යුතු බවත් විශේෂඥයන් අවධාරණය කරති.
ගෝලීය දේශගුණ විපර්යාසය කාලගුණ සිදුවීම්වල තීව්රතාව තව දුරටත් වැඩි කරන විට, දිගුකාලීන උෂ්ණත්ව ඉහළ යාමේ ප්රවණතා සමඟ එල් නිෙඤෝ හා ඇතිවන සංසංයෝගය, අනාගත සිදුවීම් කළමනාකරණය කිරීම තවත් දුෂ්කර කළ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.