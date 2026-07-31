Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එල් නිෙඤෝ කාලගුණ තර්ජන සඳහා ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් විය යුතුයි — විශේෂඥයන් අවවාද කරති

31 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එල් නිෙඤෝ කාලගුණ තර්ජන සඳහා ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් විය යුතුයි — විශේෂඥයන් අවවාද කරති

දේශගුණ හා කාලවිද්‍යා විශේෂඥයන්, එල් නිෙඤෝ සංසිද්ධිය හා සම්බන්ධ විය හැකි කාලගුණ බාධාවන්ට මුහුණ දීමට ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රියාශීලී පියවර ගත යුතු බව අවධාරණය කරමින්, ප්‍රමාණවත් ආරක්ෂිත පූර්වාරක්ෂාවන් නොගන්නේ නම් දිවයිනට දැඩි පාරිසරික හා මානවීය ප්‍රතිවිපාක ඇති විය හැකි බව අනතුරු අඟවා සිටිති.

එල් නිෙඤෝ යනු කුමක්ද? එය ශ්‍රී ලංකාවට වැදගත් වන්නේ ඇයි?

එල් නිෙඤෝ යනු මධ්‍යම හා නැගෙනහිර නිවර්තන පැසිෆික් සාගරයේ මතුපිට ජලය උණුසුම් වීම මගින් සංලක්ෂිත ස්වාභාවිකව සිදුවන දේශගුණ රටාවකි. මෙම සාගර උෂ්ණත්ව වෙනස්වීම ගෝලීය වශයෙන් දීර්ඝ කාලීන නියඟ, අක්‍රමවත් වර්ෂාපතනය සහ අධික තාප සිදුවීම් ඇතුළු පුළුල් කාලගුණ විෂමතා ඇති කළ හැකි අතර — මේ සෑම දෙයක්ම කෘෂිකර්මය හා සෘතුමය මෝසම් රටා මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින ශ්‍රී ලංකාව වැනි රටකට බරපතල ප්‍රතිවිපාක ගෙනදේ.

ගොවිතැන හා ජලවිදුලි ශක්ති නිෂ්පාදනය සඳහා ස්ථාවර වර්ෂාපතනය මත යැපෙන ශ්‍රී ලංකාව එවැනි දේශගුණ වෙනස්වීම්වලට ඉතා ඉහළ අවදානමකට ලක්ව ඇති බව විශේෂඥයන් පෙන්වා දී ඇත. සාමාන්‍ය කාලගුණ රටාවෙන් ඕනෑම සැලකිය යුතු අපගමනයක් රටේ ජල සම්පත්, ආහාර සුරක්ෂිතතාව හා බලශක්ති සැපයුම කෙරෙහි දැඩි පීඩනයක් එල් කළ හැකිය.

විශේෂඥයන් ඉදිරිපත් කළ ප්‍රධාන ගැටලු

  • ප්‍රධාන කෘෂිකාර්මික ප්‍රදේශවල නියඟ තත්ත්ව ඇති කිරීමට තරම් මෝසම් වර්ෂාපතනය අඩු වීමේ හැකියාව
  • වී හා අනෙකුත් ප්‍රධාන ආහාර බෝග නිෂ්පාදනයට බලපාන බෝග අසාර්ථකවීම්වල වැඩි අවදානමක්
  • ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි ජනනය සඳහා ඉතා වැදගත් වන ජලාශ මත පීඩනය
  • විශේෂයෙන් අවදානම්ජනක ජනසමාජ අතර මහජන සෞඛ්‍යට බලපාන තාප රැල්ල ඇති වීමේ වැඩි සම්භාවිතාව
  • සාගර තත්ත්ව වෙනස් වීම හේතුවෙන් ධීවර ප්‍රජාවේ ජීවනෝපාය බාධාවට ලක් වීම

කෙලින් ක්‍රියා කිරීමේ ඇරයුම

ව්‍යසනයන් සිදු වූ පසු ඒවාට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට වඩා කලින් සූදානම් වීම බෙහෙවින් ඵලදායී හා පිරිවැය සාධාරණ බව විශේෂඥයන් අවධාරණය කරති. ඔවුන් බලධාරීන් දිරිගන්වන්නේ පවතින පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් ක්‍රමවේදයන් සමාලෝචනය කර ශක්තිමත් කිරීමට, හදිසි ජල ගබඩා යාන්ත්‍රණ ස්ථාපිත කිරීමට, සහ ගොවීන්ට අනුවර්තනීය ගොවිතැන් ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳ උපදෙස් ලබා දීමට කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තු සමඟ සම්බන්ධීකරණය කිරීමට ය.

එල් නිෙඤෝ හා සම්බන්ධ කාලගුණ අවදානම්වල ජනතාව හා ආර්ථිකය කෙරෙහි ඇති කළ හැකි බලපෑම අවම කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව බලාපොරොත්තු වේ නම්, ක්‍රියාශීලී සැලසුම් කිරීම හා ඒජන්සි අතර සම්බන්ධීකරණය අත්‍යවශ්‍ය වේ.

ව්‍යසන කළමනාකරණ නිලධාරීන් හා සම්බන්ධ රජයේ අමාත්‍යාංශ, වර්ධනය වෙමින් පවතින දේශගුණ තත්ත්ව නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ නිසි වේලාවට මහජන උපදෙස් නිකුත් කිරීමට කාලවිද්‍යා ආයතන සමඟ සමීපව සහයෝගයෙන් ක්‍රියා කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී.

අතීතයෙන් ලැබෙන පාඩම්

ශ්‍රී ලංකාව ඉකුත් චක්‍රවල එල් නිෙඤෝ බලපෑමෙන් ඇතිවූ කාලගුණ රටාවල ප්‍රතිවිපාක අත්විඳ ඇති අතර, සමහර කාල සීමාවල දැඩි නියඟ හේතුවෙන් කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනය විනාශ වී ප්‍රාන්ත කිහිපය පුරා ජල සැපයුම දැඩි ලෙස හිඟ වූ බව වාර්තා වේ. රටට නැවතත් නොසිතූ අවස්ථාවක මෙවැනි තත්ත්වයකට මුහුණ දීමට නොහැකි බවත්, දේශගුණ අනුවර්තනය ලෙළදූ සිතුවිල්ලක් ලෙස නොව ජාතික ප්‍රමුඛතාවයක් ලෙස සලකා බැලිය යුතු බවත් විශේෂඥයන් අවධාරණය කරති.

ගෝලීය දේශගුණ විපර්යාසය කාලගුණ සිදුවීම්වල තීව්‍රතාව තව දුරටත් වැඩි කරන විට, දිගුකාලීන උෂ්ණත්ව ඉහළ යාමේ ප්‍රවණතා සමඟ එල් නිෙඤෝ හා ඇතිවන සංසංයෝගය, අනාගත සිදුවීම් කළමනාකරණය කිරීම තවත් දුෂ්කර කළ

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොළඹ සිට කන්ටෙන්ට් නිර්මාතෘවරියක් දක්වා: ශ්‍රී ලාංකික හිටපු බැංකු නිලධාරිනිය බ්‍රිතාන්‍යයේ ආහාර අංශය දිනා ගනී Sinhala

කොළඹ සිට කන්ටෙන්ට් නිර්මාතෘවරියක් දක්වා: ශ්‍රී ලාංකික හිටපු බැංකු නිලධාරිනිය බ්‍රිතාන්‍යයේ ආහාර අංශය දිනා ගනී

එක්සත් රාජධානියේ දිග හැරෙන ශ්‍රී ලාංකික සාර්ථකත්වයේ කතාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු බැංකු නිලධාරිනියක් එක්සත් රාජධානියේ අසාමාන්‍ය දෙවන වෘත්තීය ජීවිතයක් ගොඩනඟා…

31 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම T20I ශ්‍රේණියේ짜릿한 මුල් මැচයේදී පාකිස්තානයට එරෙහිව පිළිසඳරට Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම T20I ශ්‍රේණියේ짜릿한 මුල් මැচයේදී පාකිස්තානයට එරෙහිව පිළිසඳරට

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම තම කාන්තා T20 ජාත්‍යන්තර ශ්‍රේණියේ පළමු මැචය සඳහා පාකිස්තානය සමඟ ගැටීමට සූදානම් වන අතර, දිවයිනේ සෑම කොනකම සිටින රසිකයන්…

31 Jul 2026 Discuss
වියට්නාම් ගුවන් සේවා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සෘජු ගුවන් සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීමට සූදානම් Sinhala

වියට්නාම් ගුවන් සේවා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සෘජු ගුවන් සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීමට සූදානම්

නව මාර්ග වියට්නාමය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර වර්ධනය වන ගුවන් සේවා සබඳතා සංඥා කරයි වියට්නාම් ගුවන් සේවා සමාගම් ශ්‍රී ලංකාවට සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කිරීමත් සමඟ ආසියාතික…

31 Jul 2026 Discuss