සොෆ්ට්ලොජික් ඔටොමොබයිල්ස් සමාගම ඉන්දීය විද්යුත් වාහන බ්රෑන්ඩ් Greaves Ampere ශ්රී ලංකාවට හඳුන්වා දෙයි
ශ්රී ලංකාවේ විද්යුත් වාහන ක්ෂේත්රය සැලකිය යුතු ලෙස පුළුල් වීමට නියමිතව ඇති අතර, ඉන්දියාවේ ප්රමුඛ විද්යුත් දෙරොද වාහන බ්රෑන්ඩ් වලින් එකක් වන Greaves Ampere දේශීය වෙළෙඳපොළට හඳුන්වා දීම සොෆ්ට්ලොජික් ඔටොමොබයිල්ස් සමාගම විසින් නිවේදනය කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ විද්යුත් ගමනාගමනය සඳහා නව පරිච්ඡේදයක්
ශ්රී ලාංකික මෝටර් රථ අංශයේ ප්රධාන පාර්ශ්වකරුවෙකු වන සොෆ්ට්ලොජික් ඔටොමොබයිල්ස් සමාගම, Greaves Ampere සමඟ හවුල්කාරිත්වයක් ඇති කර ගනිමින් එම ඉන්දීය විද්යුත් වාහන නිෂ්පාදකයාගේ නිෂ්පාදන පරාසය ශ්රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන් වෙත ගෙන ඒමට කටයුතු කර ඇත. මෙම පියවර, තිරසාර ප්රවාහන විසඳුම් දෙසට රට යොමු වීම කෙරෙහි වර්ධනය වන විශ්වාසයේ ලකුණක් ලෙස සැලකේ.
ඉන්දියාවේ මූලස්ථානය පිහිටා ඇති Greaves Ampere, විද්යුත් දෙරොද වාහන අංශයේ කැපී පෙනෙන නාමයක් ලෙස ස්ථාපිත වී ඇති අතර, ඉන්දීය උපමහාද්වීපය පුරා සැලකිය යුතු ජනප්රියතාවක් උසුලන දැරිය හැකි මිලැති හා කාර්යක්ෂම විද්යුත් ස්කූටර් සහ මෝටර් බයිසිකල් ගණනාවක් ඉදිරිපත් කරයි.
ශ්රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ට මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි
දිවයිනේ ගෘහස්ථ අයවැය මත ඉන්ධන වියදම් දිගින් දිගටම බරක් ලෙස ඉතිරි වෙමින් පවතින මෙම කාලයේ, සාම්ප්රදායික පෙට්රල් වාහනවලට ලාභදායී හා පරිසර හිතකාමී විකල්ප සොයන ගමන්කරුවන් විසින් තරඟකාරී මිලැති විද්යුත් දෙරොද වාහනවල ශ්රී ලංකාවට පැමිණීම සාදරයෙන් පිළිගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
- Greaves Ampere නිෂ්පාදන නගර ගමනාගමනයට සුදුසු දැරිය හැකි මිල සහ ප්රායෝගික ධාවන පරාසය සඳහා ප්රසිද්ධය
- මෙම හවුල්කාරිත්වය, සොෆ්ට්ලොජික් ඔටොමොබයිල්ස් සමාගමේ ස්ථාපිත ජාතික විකුණුම් හා සේවා ජාලය උපයෝගී කර ගනී
- මෙම හඳුන්වාදීම, ඛනිජ ඉන්ධන යැපීම අඩු කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් ප්රයත්නය සමඟ සමපාත වේ
සොෆ්ට්ලොජික් සමාගමේ වර්ධනය වන මෝටර් රථ ක්ෂේත්ර පෙසුම
සොෆ්ට්ලොජික් ඔටොමොබයිල්ස් සමාගම, ශ්රී ලංකාවේ වාහන බ්රෑන්ඩ් සිය ගනය ක්රමක්රමයෙන් පුළුල් කරමින්, රටේ විකාශනය වෙමින් පවතින මෝටර් රථ සිල්ලර ව්යාපාර පරිසරයේ ඉදිරිපෙළ ස්ථානයක් ගනිමින් සිටී. Greaves Ampere එකතු කිරීම, ශ්රී ලාංකික ගැනුම්කරුවන් අතර විද්යුත් ගමනාගමන විකල්ප සඳහා ඉහළ යන ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා ගනු ලෙනෙ උපාය මාර්ගික පියවරක් නියෝජනය කරයි.
ශ්රී ලංකාව සිය ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම දිගටම කරගෙන යමින් ඉන්ධන ආනයන බිල අඩු කර ගැනීමට කටයුතු කරන මෙම අවස්ථාවේ, කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් එවැනි හවුල්කාරිත්ව කාලෝචිත හා වාණිජමය වශයෙන් වැදගත් බවට සලකමින්, රට පුරා විද්යුත් වාහන ඇති කිරීම වෙනත් ආකාරයකින් ජනප්රිය කිරීමට ඉඩ ඇති බව දකිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.