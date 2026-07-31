Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රළු කාලගුණය ධීවරයන්ගේ ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව බහු සමුද්‍ර කලාපවල ධීවර කටයුතු අත්හිටුවයි

31 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රළු කාලගුණය ධීවරයන්ගේ ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව බහු සමුද්‍ර කලාපවල ධීවර කටයුතු අත්හිටුවයි

රළු කාලගුණික තත්ත්වයන් මුහුදට යන්නන්ට සැලකිය යුතු අවදානමක් එල්ල කරන බැවින් ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් සමුද්‍ර කලාප කිහිපයක ධීවර කටයුතු අත්හිටුවා ඇති බව නිලධාරීන් නිවේදනය කර ඇත.

ආරක්ෂාව පිළිබඳ කනස්සල්ල තීරණය මෙහෙයවයි

ක්ෂීණ වන කාලගුණික රටාවන් හේතුවෙන් ධීවර යාත්‍රා හා ඒවායේ කාර්මිකයන්ට මුහුදේ තත්ත්වයන් ඉතා භයානක වී ඇති පසුබිමේ මෙම අත්හිටුවීමේ නියෝගය නිකුත් කර ඇත. කාලගුණය යහපත් වන තෙක් සහ කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීම සඳහා නිල අනුමැතිය ලබා දෙන තෙක් ධීවරයන් වෙරළ ආශ්‍රිතව රැඳී සිටින ලෙස බලධාරීන් ඔවුන්ගෙන් ඉල්ලා ඇත.

ද්වීපයේ ජීවනෝපාය සඳහා අවට ජලය මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින විශාල ධීවර ප්‍රජාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සකස් කරන ලද ස්ථාපිත ආරක්ෂක නියෝගවලට අනුකූලව මෙම පියවර ගෙන ඇත.

ධීවරයන්ට වෙරළේ රැඳී සිටින ලෙස අවවාද කෙරේ

බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශවල වෙරළාසන්න ප්‍රජාවන්ට නිල අනතුරු ඇඟවීම් අනුගමනය කරමින් මුහුදට නොයන ලෙස උපදෙස් ලබා දී ඇත. මෙම කලාපයේ රළු මුහුද සහ අනාවැකි කීමට නොහැකි කාලගුණික පද්ධතීන් විශේෂයෙන් කුඩා ධීවර යාත්‍රාවලට ඓතිහාසිකව බරපතළ අනතුරු ඇති කර ඇත.

  • සමුද්‍ර කලාප කිහිපයක් ධීවර කටයුතු අත්හිටුවීමේ නියෝගය යටතට ගෙන ඇත
  • බලධාරීන් කාලගුණ වර්ධනයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති
  • කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීමට පෙර නිල අනුමැතිය ලබා ගන්නා ලෙස ධීවරයන්ට උපදෙස් දී ඇත

වෙරළාසන්න ප්‍රජාවන්ට නැවත නැවත මතු වන අභියෝගයක්

ජාතික ආර්ථිකය සහ දේශීය ආහාර සුරක්ෂිතතාව යන දෙකෙහිම තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරන ශ්‍රී ලංකාවේ ධීවර කර්මාන්තය, විශේෂයෙන් මෝසම් කාලවල සහ කොළඹ ඉන්දියන් සාගරයේ නිවර්තන කැළඹීම් අතරතුර, අහිතකර කාලගුණය හේතුවෙන් නිතර බාධා වලට ලක් වේ.

තත්ත්වය ක්‍රියාශීලීව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින බවත්, තත්ත්වයන් වර්ධනය වන විට ධීවර ප්‍රජාවන්ට යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා දෙන බවත් බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත. මුහුදට නැවත යාමට පෙර නිල දැනුම්දීම් සූක්ෂ්මව අනුගමනය කරන ලෙස ධීවරයන්ට සහ යාත්‍රා ක්‍රියාකරුවන්ට දැඩිව නිර්දේශ කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොළඹ සිට කන්ටෙන්ට් නිර්මාතෘවරියක් දක්වා: ශ්‍රී ලාංකික හිටපු බැංකු නිලධාරිනිය බ්‍රිතාන්‍යයේ ආහාර අංශය දිනා ගනී Sinhala

කොළඹ සිට කන්ටෙන්ට් නිර්මාතෘවරියක් දක්වා: ශ්‍රී ලාංකික හිටපු බැංකු නිලධාරිනිය බ්‍රිතාන්‍යයේ ආහාර අංශය දිනා ගනී

එක්සත් රාජධානියේ දිග හැරෙන ශ්‍රී ලාංකික සාර්ථකත්වයේ කතාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු බැංකු නිලධාරිනියක් එක්සත් රාජධානියේ අසාමාන්‍ය දෙවන වෘත්තීය ජීවිතයක් ගොඩනඟා…

31 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම T20I ශ්‍රේණියේ짜릿한 මුල් මැচයේදී පාකිස්තානයට එරෙහිව පිළිසඳරට Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම T20I ශ්‍රේණියේ짜릿한 මුල් මැচයේදී පාකිස්තානයට එරෙහිව පිළිසඳරට

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම තම කාන්තා T20 ජාත්‍යන්තර ශ්‍රේණියේ පළමු මැචය සඳහා පාකිස්තානය සමඟ ගැටීමට සූදානම් වන අතර, දිවයිනේ සෑම කොනකම සිටින රසිකයන්…

31 Jul 2026 Discuss
වියට්නාම් ගුවන් සේවා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සෘජු ගුවන් සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීමට සූදානම් Sinhala

වියට්නාම් ගුවන් සේවා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සෘජු ගුවන් සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීමට සූදානම්

නව මාර්ග වියට්නාමය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර වර්ධනය වන ගුවන් සේවා සබඳතා සංඥා කරයි වියට්නාම් ගුවන් සේවා සමාගම් ශ්‍රී ලංකාවට සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කිරීමත් සමඟ ආසියාතික…

31 Jul 2026 Discuss