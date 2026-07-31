රළු කාලගුණය ධීවරයන්ගේ ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වීමෙන් ශ්රී ලංකාව බහු සමුද්ර කලාපවල ධීවර කටයුතු අත්හිටුවයි
රළු කාලගුණික තත්ත්වයන් මුහුදට යන්නන්ට සැලකිය යුතු අවදානමක් එල්ල කරන බැවින් ශ්රී ලංකා බලධාරීන් සමුද්ර කලාප කිහිපයක ධීවර කටයුතු අත්හිටුවා ඇති බව නිලධාරීන් නිවේදනය කර ඇත.
ආරක්ෂාව පිළිබඳ කනස්සල්ල තීරණය මෙහෙයවයි
ක්ෂීණ වන කාලගුණික රටාවන් හේතුවෙන් ධීවර යාත්රා හා ඒවායේ කාර්මිකයන්ට මුහුදේ තත්ත්වයන් ඉතා භයානක වී ඇති පසුබිමේ මෙම අත්හිටුවීමේ නියෝගය නිකුත් කර ඇත. කාලගුණය යහපත් වන තෙක් සහ කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීම සඳහා නිල අනුමැතිය ලබා දෙන තෙක් ධීවරයන් වෙරළ ආශ්රිතව රැඳී සිටින ලෙස බලධාරීන් ඔවුන්ගෙන් ඉල්ලා ඇත.
ද්වීපයේ ජීවනෝපාය සඳහා අවට ජලය මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින විශාල ධීවර ප්රජාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සකස් කරන ලද ස්ථාපිත ආරක්ෂක නියෝගවලට අනුකූලව මෙම පියවර ගෙන ඇත.
ධීවරයන්ට වෙරළේ රැඳී සිටින ලෙස අවවාද කෙරේ
බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශවල වෙරළාසන්න ප්රජාවන්ට නිල අනතුරු ඇඟවීම් අනුගමනය කරමින් මුහුදට නොයන ලෙස උපදෙස් ලබා දී ඇත. මෙම කලාපයේ රළු මුහුද සහ අනාවැකි කීමට නොහැකි කාලගුණික පද්ධතීන් විශේෂයෙන් කුඩා ධීවර යාත්රාවලට ඓතිහාසිකව බරපතළ අනතුරු ඇති කර ඇත.
- සමුද්ර කලාප කිහිපයක් ධීවර කටයුතු අත්හිටුවීමේ නියෝගය යටතට ගෙන ඇත
- බලධාරීන් කාලගුණ වර්ධනයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති
- කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීමට පෙර නිල අනුමැතිය ලබා ගන්නා ලෙස ධීවරයන්ට උපදෙස් දී ඇත
වෙරළාසන්න ප්රජාවන්ට නැවත නැවත මතු වන අභියෝගයක්
ජාතික ආර්ථිකය සහ දේශීය ආහාර සුරක්ෂිතතාව යන දෙකෙහිම තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරන ශ්රී ලංකාවේ ධීවර කර්මාන්තය, විශේෂයෙන් මෝසම් කාලවල සහ කොළඹ ඉන්දියන් සාගරයේ නිවර්තන කැළඹීම් අතරතුර, අහිතකර කාලගුණය හේතුවෙන් නිතර බාධා වලට ලක් වේ.
තත්ත්වය ක්රියාශීලීව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින බවත්, තත්ත්වයන් වර්ධනය වන විට ධීවර ප්රජාවන්ට යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා දෙන බවත් බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත. මුහුදට නැවත යාමට පෙර නිල දැනුම්දීම් සූක්ෂ්මව අනුගමනය කරන ලෙස ධීවරයන්ට සහ යාත්රා ක්රියාකරුවන්ට දැඩිව නිර්දේශ කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.