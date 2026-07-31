Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මගී රථවාහන සඳහා ඩ්‍රෝන යානා හඳුන්වාදීමට සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය සූදානම් වෙයි — ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ විප්ලවයක් අපේක්ෂිතයි

31 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මගී රථවාහන සඳහා ඩ්‍රෝන යානා හඳුන්වාදීමට සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය සූදානම් වෙයි — ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ විප්ලවයක් අපේක්ෂිතයි

ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරික ගමනාගමනය නව යුගයකට පිවිසීමට ළඟා වෙමින් තිබෙන අතර, සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය (CAA) රටේ ප්‍රවාහන ජාලයට මගී රථවාහන ඩ්‍රෝන යානා හඳුන්වා දීම සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටී.

ශ්‍රී ලාංකික ගුවන් සේවා ක්ෂේත්‍රයේ ඓතිහාසික පෙරළියක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය රටට මගී ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය හඳුන්වා දීමේ පදනම සකසමින් සිටී. මෙම ප්‍රවණතාව රටේ ජනතාව ගමන් කරන ආකාරය මූලිකවම වෙනස් කළ හැකි වර්ධනයක් ලෙස සැලකේ. ප්‍රවාහන යටිතල පහසුකම් නවීකරණය කිරීමට සහ ගුවන් සේවා නවෝත්පාදනය වැළඳ ගැනීමට ඉලක්ක කරගත් ජාතියක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ගෙන යන මෙම පියවර, ඉදිරිගාමී ධෛර්යවත් තීරණයක් ලෙස හඳුන්වා දිය හැකිය.

විද්‍යුත් සිරස් 離陸 හා ගොඩ බැසීමේ යානා හෙවත් eVTOL ලෙස හඳුන්වනු ලබන මගී ඩ්‍රෝන යානා, නාගරික තදබදය හා සම්බන්ධතා අභියෝගවලට ප්‍රවේශම් විසඳුමක් ලෙස ලොව පුරා අවධානය දිනාගෙන ඇත. මෙම තාක්ෂණය ගවේෂණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව ගන්නා පියවර, ඊළඟ පරම්පරාවේ ගුවන් ගමනාගමන විකල්ප සක්‍රියව හඹා යන රටවල් ගණනාවක් අතරට එය ද එක් කරයි.

ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මෙයින් ලැබෙන වාසි

සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කළහොත්, මගී ඩ්‍රෝන හඳුන්වාදීම මාර්ග යටිතල පහසුකම් සීමිත ප්‍රදේශවල ගමන් කරන්නන්ට විශේෂයෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රතිලාභ ලබා දිය හැකිය. විය හැකි වාසි අතර:

  • ප්‍රධාන නාගරික හා කලාපීය ගමනාන්ත අතර ගත වන ගමන් කාලය අඩු කිරීම
  • මාර්ග ප්‍රවේශය සීමිත ප්‍රදේශවලට වැඩිදියුණු කළ සම්බන්ධතාවක්
  • පිරිසිදු, පරිසර හිතකාමී ප්‍රවාහන ක්‍රමයක්
  • ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් සේවා හා සංචාරක ක්ෂේත්‍රවල සමස්ත වර්ධනයට සහාය

නියාමන රාමුව කේන්ද්‍රස්ථානයේ

සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ සම්බන්ධීතාව, ව්‍යාපාරික මගී ඩ්‍රෝන මෙහෙයුම් ආරම්භ කිරීමට පෙර ශක්තිමත් නියාමන රාමුවක් ස්ථාපිත කිරීමේ වැදගත්කම අවධාරණය කරයි. මගී ආරක්ෂාව, ගුවන් අවකාශ කළමනාකරණය සහ මෙහෙයුම් ප්‍රමිතීන් සහතික කිරීම, මෙම නවීන ප්‍රවාහන ක්‍රමය සඳහා මාර්ගය සකසන අධිකාරියේ සූදානම් කිරීමේ කාර්යයේ කේන්ද්‍රීය අංශ බවට පත් වනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට හා නැවත ගොඩ නැගීමට දිගින් දිගටම කටයුතු කරන මෙම සන්දර්භය තුළ, මගී ඩ්‍රෝන ප්‍රවාහනය වැනි නවෝත්පාදන විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීමට ද, උසස් ගුවන් ගමනාගමන විසඳුම් ක්ෂේත්‍රයේ කලාපීය පුරෝගාමියෙකු ලෙස රට ස්ථාපිත කිරීමට ද හැකියාව ලබා දෙනු ඇත.

සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය සිය සැලසුම් ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යත්ම, කාලරාමු, නියමු වැඩසටහන් සහ සලකා බලනු ලබන නිශ්චිත තාක්ෂණය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරියේ දී අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ලුතිනන් ජෙනරාල් නිලන්ත ප්‍රේමරත්න ශ්‍රී ලංකා යුද සේනාවේ අණදෙන නිලධාරී ධුරයට පත්වෙයි Sinhala

ලුතිනන් ජෙනරාල් නිලන්ත ප්‍රේමරත්න ශ්‍රී ලංකා යුද සේනාවේ අණදෙන නිලධාරී ධුරයට පත්වෙයි

ලුතිනන් ජෙනරාල් නිලන්ත ප්‍රේමරත්න, ශ්‍රී ලංකා යුද සේනාවේ නව අණදෙන නිලධාරී ලෙස පත් කර ඇති අතර, එය රටේ ප්‍රධාන භූමි හමුදා බලකායේ නායකත්වය සම්බන්ධයෙන් සිදු වූ…

31 Jul 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී මෙහෙයුම්වල දැලට හසුවූ දහස් ගණන් ශ්‍රී ලාංකික නව යොවුන් විය දරුවන් Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී මෙහෙයුම්වල දැලට හසුවූ දහස් ගණන් ශ්‍රී ලාංකික නව යොවුන් විය දරුවන්

ශ්‍රී ලංකාවේ මත්ද්‍රව්‍ය යුද්ධයේ හරස් ගිනිවලට හසුවූ තරුණ පරපුර ශ්‍රී ලංකාවේ තීව්‍ර වෙමින් පවතින අ불egal මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී මෙහෙයුම් හේතුවෙන් දිවයිනේ සෑම දෙසකම…

31 Jul 2026 Discuss
දඹුල්ල T20I තරඟාවලියේ පළමු තරඟයේදී ශ්‍රී ලංකාව පාකිස්තානයට එරෙහිව මුල් ලකුණ ගනී Sinhala

දඹුල්ල T20I තරඟාවලියේ පළමු තරඟයේදී ශ්‍රී ලංකාව පාකිස්තානයට එරෙහිව මුල් ලකුණ ගනී

2026 ජූලි 31 වැනිදා දඹුල්ලේදී පාකිස්තානයට එරෙහිව පැවැති පළමු T20 ජාත්‍යන්තර තරඟයේදී තීරණාත්මක වික්කට් සැමරූ ශ්‍රී ලංකාව, තරඟාවලිය ආරම්භයේ සිටම ආධිපත්‍යය තහවුරු…

31 Jul 2026 Discuss