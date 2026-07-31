දඹුල්ල T20I තරඟාවලියේ පළමු තරඟයේදී ශ්රී ලංකාව පාකිස්තානයට එරෙහිව මුල් ලකුණ ගනී
2026 ජූලි 31 වැනිදා දඹුල්ලේදී පාකිස්තානයට එරෙහිව පැවැති පළමු T20 ජාත්යන්තර තරඟයේදී තීරණාත්මක වික්කට් සැමරූ ශ්රී ලංකාව, තරඟාවලිය ආරම්භයේ සිටම ආධිපත්යය තහවුරු කිරීමේ අදහසින් ස්වදේශීය පිටියේ දී ශක්තිමත් ප්රකාශයක් සිදු කළේය.
රංගිරි දඹුල්ල ජාත්යන්තර ක්රීඩාංගණය උද්යෝගිමත් පසුබිමක් සපයන අතරතුර, ආවේගශීලී දේශීය පේ්රක්ෂකයන් රාශියක් ඉදිරියේ ශ්රී ලාංකික ක්රීඩකයෝ වික්කට් පිටවීම සැමරීමෙන් කණ්ඩායමේ ජවය සහ අධිෂ්ඨානය ප්රදර්ශනය කළහ.
මෙම මොහොත මෑත වසරවලදී ශ්රී ලංකාවේ ස්වදේශීය T20 ව්යාපාරණ සංලක්ෂිත කළ තරඟකාරී ස්ප්රීතුව ගෙනහැර දැක්වූ අතර, ශක්තිමත් පාකිස්තාන ප්රතිවාදීන්ට එරෙහි මෙම මංගල තරඟයේදී ශ්රී ලාංකික ක්රීඩකයෝ පැහැදිලිව ජනාකීර්ණ ආතතියකින් ක්රීඩා කළහ.
කෙටිම ආකෘතියේ සැමවිටම භයානක කණ්ඩායමක් වන පාකිස්තානය, ඉතා දැඩි ලෙස ප්රතිස්පන්දනය ලබා දෙමින් ඉදිරි ගමනේදී ජය ගැනීමෙන් ශ්රේෂ්ඨ ශ්රී ලාංකිකයන්ට දීර්ඝ ශ්රේණියේ ආරම්භයේ දී තීරණාත්මක වාසිය ලබා ගැනීමට දෙකොළොම් ලෙස කටයුතු කරනු ඇත.
දේශීය ක්රිකට් ආධාරකරුවෝ දෙවැනි ආසියාතික ක්රිකට් ශූරීන් දෙදෙනා අතර ආකර්ෂණීය T20 ගැටුමක් ලෙස හැඩගැසෙමින් ඇති මෙම තරඟයේ දඹුල්ලේ සිට එළැඹෙන තොරතුරු ඉතා කතුකරු ලෙස නරඹනු ඇත.
දඹුල්ල ක්රීඩාංගණයේ තරඟය ඉදිරියට ගෙන යන විට ලකුණු පුවරුව, තනි ක්රීඩකයන්ගේ දස්කම් සහ අවසාන ප්රතිඵලය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.