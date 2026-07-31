දකුණු කොරියානු තානාපතිවරිය අගමැති හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය හමුවී සමුගනී
ශ්රී ලංකාවේ කොරියා ජනරජයේ නික්මෙන තානාපතිනී අතිගරු මියොන් ලී මහත්මිය, ජූලි 28 වැනි අඟහරුවාදා අගමැතිනී ආචාර්ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය සමඟ අගමැති කාර්යාලයේදී විධිමත් සමුගැනීමේ හමුවක් පැවැත්වීය.
ටෙම්පල් ට්රීස් හිදී උණුසුම් සමුගැනීමක්
කොළඹ නුවර සිය රාජකාරී කාලය නිමා කරන දකුණු කොරියානු රාජ්යතාන්ත්රිකවරිය සමඟ පැවති මෙම සෞජන්ය හමුවේදී, අගමැතිනී ආචාර්ය අමරසූරිය මහත්මිය තානාපතිනී ලී මහත්මිය ආදරයෙන් පිළිගත්තාය. සත්කාරක රටක රාජකාරී නිමා කොට යන තානාපතිවරුන් විසින් සිදු කරනු ලබන සාම්ප්රදායික රාජ්යතාන්ත්රික ක්රියාවලියක් ලෙස මෙම සමුගැනීමේ හමුව සැලකේ.
ශ්රී ලංකා–දකුණු කොරියා ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා
කොරියා ජනරජය, වෙළඳාම, ආයෝජන, අධ්යාපනය සහ සංස්කෘතික හුවමාරුව ඇතුළු විවිධ ක්ෂේත්රයන්හිදී ශ්රී ලංකාව සමඟ ශක්තිමත් හා ප්රගතිශීලී සබඳතාවක් පවත්වාගෙන යයි. තානාපතිනී ලී මහත්මියගේ රාජකාරී කාලය තුළ, දකුණු කොරියාව ශ්රී ලංකාවේ වැදගත් සංවර්ධන හා ආර්ථික හවුල්කරුවෙකු ලෙස අඛණ්ඩව කටයුතු කරමින් දෙරට අතර සබඳතා දිනෙන් දිනෙ ශක්තිමත් කර ගන්නා ලදී.
රජයේ ප්රධානීන් සහ නික්මෙන තානාදූතයන් අතර පැවැත්වෙන මෙවැනි සමුගැනීමේ හමු, රාජ්යතාන්ත්රිකවරයාගේ රාජකාරී කාලය තුළ ලැබූ ජයග්රහණ 돌아보මින්, ඉදිරියේදී ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කරගැනීමේ අධිෂ්ඨානය නැවත තහවුරු කර ගැනීමට හොඳ අවස්ථාවක් සපයයි.
තානාපතිනී ලී මහත්මියගේ継任者 හෙවත් ඊළඟ තානාපතිවරයා සම්බන්ධයෙන් හෝ රාජ්යතාන්ත්රික පත්වීම් ක්රියාවලියේ ඊළඟ පියවර සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් කිසිදු නිල නිවේදනයක් සිදු කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.