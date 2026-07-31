Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දකුණු කොරියානු තානාපතිවරිය අගමැති හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය හමුවී සමුගනී

31 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දකුණු කොරියානු තානාපතිවරිය අගමැති හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය හමුවී සමුගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ කොරියා ජනරජයේ නික්මෙන තානාපතිනී අතිගරු මියොන් ලී මහත්මිය, ජූලි 28 වැනි අඟහරුවාදා අගමැතිනී ආචාර්ය හරිණී අමරසූරිය මහත්මිය සමඟ අගමැති කාර්යාලයේදී විධිමත් සමුගැනීමේ හමුවක් පැවැත්වීය.

ටෙම්පල් ට්‍රීස් හිදී උණුසුම් සමුගැනීමක්

කොළඹ නුවර සිය රාජකාරී කාලය නිමා කරන දකුණු කොරියානු රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකවරිය සමඟ පැවති මෙම සෞජන්‍ය හමුවේදී, අගමැතිනී ආචාර්ය අමරසූරිය මහත්මිය තානාපතිනී ලී මහත්මිය ආදරයෙන් පිළිගත්තාය. සත්කාරක රටක රාජකාරී නිමා කොට යන තානාපතිවරුන් විසින් සිදු කරනු ලබන සාම්ප්‍රදායික රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ක්‍රියාවලියක් ලෙස මෙම සමුගැනීමේ හමුව සැලකේ.

ශ්‍රී ලංකා–දකුණු කොරියා ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා

කොරියා ජනරජය, වෙළඳාම, ආයෝජන, අධ්‍යාපනය සහ සංස්කෘතික හුවමාරුව ඇතුළු විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්හිදී ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ශක්තිමත් හා ප්‍රගතිශීලී සබඳතාවක් පවත්වාගෙන යයි. තානාපතිනී ලී මහත්මියගේ රාජකාරී කාලය තුළ, දකුණු කොරියාව ශ්‍රී ලංකාවේ වැදගත් සංවර්ධන හා ආර්ථික හවුල්කරුවෙකු ලෙස අඛණ්ඩව කටයුතු කරමින් දෙරට අතර සබඳතා දිනෙන් දිනෙ ශක්තිමත් කර ගන්නා ලදී.

රජයේ ප්‍රධානීන් සහ නික්මෙන තානාදූතයන් අතර පැවැත්වෙන මෙවැනි සමුගැනීමේ හමු, රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකවරයාගේ රාජකාරී කාලය තුළ ලැබූ ජයග්‍රහණ 돌아보මින්, ඉදිරියේදී ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කරගැනීමේ අධිෂ්ඨානය නැවත තහවුරු කර ගැනීමට හොඳ අවස්ථාවක් සපයයි.

තානාපතිනී ලී මහත්මියගේ継任者 හෙවත් ඊළඟ තානාපතිවරයා සම්බන්ධයෙන් හෝ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික පත්වීම් ක්‍රියාවලියේ ඊළඟ පියවර සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් කිසිදු නිල නිවේදනයක් සිදු කර නොමැත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොළඹ සිට කන්ටෙන්ට් නිර්මාතෘවරියක් දක්වා: ශ්‍රී ලාංකික හිටපු බැංකු නිලධාරිනිය බ්‍රිතාන්‍යයේ ආහාර අංශය දිනා ගනී Sinhala

කොළඹ සිට කන්ටෙන්ට් නිර්මාතෘවරියක් දක්වා: ශ්‍රී ලාංකික හිටපු බැංකු නිලධාරිනිය බ්‍රිතාන්‍යයේ ආහාර අංශය දිනා ගනී

එක්සත් රාජධානියේ දිග හැරෙන ශ්‍රී ලාංකික සාර්ථකත්වයේ කතාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු බැංකු නිලධාරිනියක් එක්සත් රාජධානියේ අසාමාන්‍ය දෙවන වෘත්තීය ජීවිතයක් ගොඩනඟා…

31 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම T20I ශ්‍රේණියේ짜릿한 මුල් මැচයේදී පාකිස්තානයට එරෙහිව පිළිසඳරට Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම T20I ශ්‍රේණියේ짜릿한 මුල් මැচයේදී පාකිස්තානයට එරෙහිව පිළිසඳරට

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම තම කාන්තා T20 ජාත්‍යන්තර ශ්‍රේණියේ පළමු මැචය සඳහා පාකිස්තානය සමඟ ගැටීමට සූදානම් වන අතර, දිවයිනේ සෑම කොනකම සිටින රසිකයන්…

31 Jul 2026 Discuss
වියට්නාම් ගුවන් සේවා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සෘජු ගුවන් සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීමට සූදානම් Sinhala

වියට්නාම් ගුවන් සේවා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සෘජු ගුවන් සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීමට සූදානම්

නව මාර්ග වියට්නාමය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර වර්ධනය වන ගුවන් සේවා සබඳතා සංඥා කරයි වියට්නාම් ගුවන් සේවා සමාගම් ශ්‍රී ලංකාවට සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කිරීමත් සමඟ ආසියාතික…

31 Jul 2026 Discuss