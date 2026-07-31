Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වියට්නාම් ගුවන් සේවා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සෘජු ගුවන් සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීමට සූදානම්

31 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වියට්නාම් ගුවන් සේවා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සෘජු ගුවන් සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීමට සූදානම්

නව මාර්ග වියට්නාමය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර වර්ධනය වන ගුවන් සේවා සබඳතා සංඥා කරයි

වියට්නාම් ගුවන් සේවා සමාගම් ශ්‍රී ලංකාවට සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කිරීමත් සමඟ ආසියාතික රටවල් දෙක අතර ගුවන් සම්බන්ධතාවයේ සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් සනිටුහන් කරමින් තම කලාපීය ව්‍යාප්තිය පුළුල් කරමින් සිටී.

මෙම පියවර වියට්නාමය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර සංචාරක හා සංචාරෝද්‍යෝග සබඳතා ශක්තිමත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, රටවල් දෙක අතර ගමන් කරන විනෝදාස්වාද සංචාරකයින්, ව්‍යාපාරික සංචාරකයින් සහ වෙළෙඳ නියෝජිතයින් සඳහා නව අවස්ථා විවෘත වනු ඇත.

සංචාරෝද්‍යෝග හා වෙළෙඳ හැකියාව

කොළඹ හා වියට්නාම් නගර අතර සෘජු ගුවන් සම්බන්ධතාවය ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන සංචාරකයින්ගේ සංඛ්‍යාව සැලකිය යුතු ලෙස වර්ධනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. එයට හේතුව, වියට්නාමයේ වර්ධනය වන මධ්‍යම පාන්තිකයන් විනෝදාස්වාද සංචාරය සඳහා සාම්ප්‍රදායික ගමනාන්ත ඉක්මවා බැලීමට ඉගිළ යෑමයි. පොහොසත් සංස්කෘතික උරුමය, නිර්මල වෙරළ තීරයන් හා වනජීවී අත්දැකීම් සතු ශ්‍රී ලංකාව, වියට්නාම් සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට හොඳින් සූදානම් ව සිටී.

මෑත වසරවලදී ස්ථාවර යථා තත්ත්වයට පත් වීමේ මාර්ගයක ගමන් කරමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරෝද්‍යෝග කර්මාන්තයට, වියට්නාම් ගුවන් සේවා සමාගමක් එකතු වීම වටිනා නව ප්‍රභව වෙළෙඳපොළක් නිරූපණය කරයි.

ශ්‍රී ලාංකික සංචාරකයින්ට මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද

ශ්‍රී ලාංකික සංචාරකයින්ටද ප්‍රයෝජන ලැබෙනු ඇත. ඔවුන්ට ආහාර සංස්කෘතිය, ඉතිහාසය සහ සුන්දර භූ දර්ශන නිසා ජනප්‍රියත්වය වේගයෙන් ලබා ගනිමින් සිටින ගමනාන්තයක් වන වියට්නාමයට වඩාත් පහසු ප්‍රවේශයක් ලැබෙනු ඇත. සෘජු සම්බන්ධතාවය, තෙවන රටක ගුවන් තොටුපල හරහා සංක්‍රමණය වීමේ අපහසුව හා අමතර වියදම් ඉවත් කරයි.

  • රටවල් දෙක අතර විනෝදාස්වාද හා ව්‍යාපාරික සංචාරකයින් සඳහා වැඩිදියුණු කළ ප්‍රවේශය
  • වඩා හොඳ ගුවන් භාරයන් විකල්ප මගින් ද්විපාර්ශ්වික වෙළෙඳාමේ විභව වර්ධනය
  • කලාපීය මාර්ගවල වැඩි තරඟකාරිත්වය, ගුවන් ගාස්තු වඩාත් තරඟකාරී විය හැකි බව

පුළුල් කලාපීය වැදගත්කම

ශ්‍රී ලංකාවට වියට්නාම් ගුවන් සේවා සම්පාදනය විස්තාරණය වීම, අග්නිදිග ආසියාතික ගුවන් සේවා සමාගම් දකුණු ආසියාව පුරා තම සේවා ගැඹුරු කිරීමේ පුළුල් ප්‍රවණතාවක් ද පිළිබිඹු කරයි. බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල කලාපීය මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස ස්ථානගත කිරීම ඉදිරියට ගෙන යන අතර, වියට්නාමය වැනි නැගෙමින් පවතින ගුවන් සේවා වෙළෙඳපොළවලින් නව මාර්ග එකතු වීම, දූපතේ දිගු කාලීන සම්බන්ධතා අභිලාෂයන් සඳහා ධනාත්මක සංඥාවක් ලෙස සැලකේ.

නිශ්චිත ගුවන් සේවා සමාගම්, ගුවන් ගමන් සංඛ්‍යාතය හා ආරම්භක දිනයන් සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නිවේදනය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොළඹ සිට කන්ටෙන්ට් නිර්මාතෘවරියක් දක්වා: ශ්‍රී ලාංකික හිටපු බැංකු නිලධාරිනිය බ්‍රිතාන්‍යයේ ආහාර අංශය දිනා ගනී Sinhala

කොළඹ සිට කන්ටෙන්ට් නිර්මාතෘවරියක් දක්වා: ශ්‍රී ලාංකික හිටපු බැංකු නිලධාරිනිය බ්‍රිතාන්‍යයේ ආහාර අංශය දිනා ගනී

එක්සත් රාජධානියේ දිග හැරෙන ශ්‍රී ලාංකික සාර්ථකත්වයේ කතාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු බැංකු නිලධාරිනියක් එක්සත් රාජධානියේ අසාමාන්‍ය දෙවන වෘත්තීය ජීවිතයක් ගොඩනඟා…

31 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම T20I ශ්‍රේණියේ짜릿한 මුල් මැচයේදී පාකිස්තානයට එරෙහිව පිළිසඳරට Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම T20I ශ්‍රේණියේ짜릿한 මුල් මැচයේදී පාකිස්තානයට එරෙහිව පිළිසඳරට

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම තම කාන්තා T20 ජාත්‍යන්තර ශ්‍රේණියේ පළමු මැචය සඳහා පාකිස්තානය සමඟ ගැටීමට සූදානම් වන අතර, දිවයිනේ සෑම කොනකම සිටින රසිකයන්…

31 Jul 2026 Discuss
සොෆ්ට්ලොජික් ඔටොමොබයිල්ස් සමාගම ඉන්දීය විද්‍යුත් වාහන බ්‍රෑන්ඩ් Greaves Ampere ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දෙයි Sinhala

සොෆ්ට්ලොජික් ඔටොමොබයිල්ස් සමාගම ඉන්දීය විද්‍යුත් වාහන බ්‍රෑන්ඩ් Greaves Ampere ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විද්‍යුත් වාහන ක්ෂේත්‍රය සැලකිය යුතු ලෙස පුළුල් වීමට නියමිතව ඇති අතර, ඉන්දියාවේ ප්‍රමුඛ විද්‍යුත් දෙරොද වාහන බ්‍රෑන්ඩ් වලින් එකක් වන Greaves…

31 Jul 2026 Discuss