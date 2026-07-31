Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම T20I ශ්‍රේණියේ짜릿한 මුල් මැচයේදී පාකිස්තානයට එරෙහිව පිළිසඳරට

31 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම T20I ශ්‍රේණියේ짜릿한 මුල් මැচයේදී පාකිස්තානයට එරෙහිව පිළිසඳරට

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම තම කාන්තා T20 ජාත්‍යන්තර ශ්‍රේණියේ පළමු මැචය සඳහා පාකිස්තානය සමඟ ගැටීමට සූදානම් වන අතර, දිවයිනේ සෑම කොනකම සිටින රසිකයන් ක්‍රීඩාවේ සෑම මොහොතක්ම අල්ලා ගැනීමට 간절히 ජවසම්පන්නව සිටිති.

නැවත අවදි වන තරඟකාරී තරඟාවලිය

ආසියානු කණ්ඩායම් දෙකම ශක්තිමත් කාන්තා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයක් රැගෙන මෙහි පැමිණෙන අතර, මෙම ශ්‍රේණියේ ආරම්භක මැච රසවත් තරඟයක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. කණ්ඩායම් දෙකම ජාත්‍යන්තර ආධිපත්‍යය ඉලක්ක කරගනිමින් ස්කොඩ් ශක්තිමත් කර ගෙන ඇති හෙයින්, මෙම පළමු T20I ශ්‍රේණිය ඉදිරියේදී එක් එක් කණ්ඩායම සිටින තැන නිශ්චය කරගත හැකි වැදගත් ආරම්භක සංඥාවක් වනු ඇත.

නැරඹීමේ ක්‍රම

මැචය නරඹීමට කැමති ශ්‍රී ලංකා සහාය කරුවන්ට ශ්‍රේණියේ සජීවී විකාශය ගෙන එන නිල විකාශ හවුල්කරුවන් හරහා එය නැරඹිය හැකිය. රසිකයන් හට ස්ථිරිත කළ විකාශ විස්තර සඳහා ඔවුන්ගේ ප්‍රදේශයේ කේබල් සහ චන්ද්‍රිකා රූපවාහිනී ලැයිස්තු, මෙන්ම බලපත්‍රලාභී ස්ට්‍රීමිං වේදිකා පරීක්ෂා කරන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ. ජාත්‍යන්තර නරඹුවන්ට ඔවුන්ගේ රටවල් තුළ ලබා ගත හැකි කැපවූ ක්‍රිකට් ස්ට්‍රීමිං සේවාවන් හරහාද විකාශය සොයාගත හැකිය.

අපේක්ෂා කළ හැකි දේ

කාන්තා T20 ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දකුණු ආසියාවේ වේගයෙන් වර්ධනය වී ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාව සහ පාකිස්තානය යන දෙරටම මෑත වසරවලදී ජාතික වැඩසටහන් සඳහා වැඩි ලෙස ආයෝජනය කර ඇත. ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම ස්වදේශීය සහාය ඉදිරිපිට ශක්තිමත් දස්කමක් දැක්වීමට කඩිනම් වනු ඇති අතර, පාකිස්තානය ශ්‍රේණියේ ඉතිරි කොටස සඳහා ස්වරය නිර්ණය කිරීමේ අභිලාෂයෙන් සහ විශ්වාසයෙන් පිළිසඳරට සිටිනු ඇත.

නිශ්චිත ආරම්භක වේලාව නිල ක්‍රිකට් මණ්ඩල නිවේදන හරහා හෝ ඔවුන් කැමති විකාශ සපයන්නා හරහා තහවුරු කර ගන්නා ලෙස ක්‍රිකට් ප්‍රේමීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ, මෙන්ම කාලසටහන් විස්තර ස්ථානය අනුව වෙනස් විය හැකිය.

මෙම ශ්‍රේණිය ඉදිරි ගෝලීය කාන්තා ක්‍රිකට් ඉසව් ඉදිරිපිට ජාතීන් දෙකටම ඔවුන්ගේ කුසලතා තියුණු කරගෙන ගතිවේගය ගොඩනැගීමේ වැදගත් අවස්ථාවක් නිරූපණය කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොළඹ සිට කන්ටෙන්ට් නිර්මාතෘවරියක් දක්වා: ශ්‍රී ලාංකික හිටපු බැංකු නිලධාරිනිය බ්‍රිතාන්‍යයේ ආහාර අංශය දිනා ගනී Sinhala

කොළඹ සිට කන්ටෙන්ට් නිර්මාතෘවරියක් දක්වා: ශ්‍රී ලාංකික හිටපු බැංකු නිලධාරිනිය බ්‍රිතාන්‍යයේ ආහාර අංශය දිනා ගනී

එක්සත් රාජධානියේ දිග හැරෙන ශ්‍රී ලාංකික සාර්ථකත්වයේ කතාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු බැංකු නිලධාරිනියක් එක්සත් රාජධානියේ අසාමාන්‍ය දෙවන වෘත්තීය ජීවිතයක් ගොඩනඟා…

31 Jul 2026 Discuss
වියට්නාම් ගුවන් සේවා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සෘජු ගුවන් සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීමට සූදානම් Sinhala

වියට්නාම් ගුවන් සේවා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සෘජු ගුවන් සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීමට සූදානම්

නව මාර්ග වියට්නාමය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර වර්ධනය වන ගුවන් සේවා සබඳතා සංඥා කරයි වියට්නාම් ගුවන් සේවා සමාගම් ශ්‍රී ලංකාවට සෘජු ගුවන් සේවා දියත් කිරීමත් සමඟ ආසියාතික…

31 Jul 2026 Discuss
සොෆ්ට්ලොජික් ඔටොමොබයිල්ස් සමාගම ඉන්දීය විද්‍යුත් වාහන බ්‍රෑන්ඩ් Greaves Ampere ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දෙයි Sinhala

සොෆ්ට්ලොජික් ඔටොමොබයිල්ස් සමාගම ඉන්දීය විද්‍යුත් වාහන බ්‍රෑන්ඩ් Greaves Ampere ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විද්‍යුත් වාහන ක්ෂේත්‍රය සැලකිය යුතු ලෙස පුළුල් වීමට නියමිතව ඇති අතර, ඉන්දියාවේ ප්‍රමුඛ විද්‍යුත් දෙරොද වාහන බ්‍රෑන්ඩ් වලින් එකක් වන Greaves…

31 Jul 2026 Discuss