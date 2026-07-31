ලුතිනන් ජෙනරාල් නිලන්ත ප්රේමරත්න ශ්රී ලංකා යුද සේනාවේ අණදෙන නිලධාරී ධුරයට පත්වෙයි
ලුතිනන් ජෙනරාල් නිලන්ත ප්රේමරත්න, ශ්රී ලංකා යුද සේනාවේ නව අණදෙන නිලධාරී ලෙස පත් කර ඇති අතර, එය රටේ ප්රධාන භූමි හමුදා බලකායේ නායකත්වය සම්බන්ධයෙන් සිදු වූ වැදගත් වෙනසක් ලෙස සැලකේ.
යුද සේනාවේ අණදෙන නිලධාරී ධුරය ශ්රී ලංකාවේ සන්නද්ධ හමුදා තුළ වඩාත් කැපී පෙනෙන සහ උපායමාර්ගික වශයෙන් ඉතාමත් තීරණාත්මක තනතුරක් වන බැවින්, ලුතිනන් ජෙනරාල් ප්රේමරත්නගේ පත්වීම ඔහු රාජ්ය ආරක්ෂක ස්ථාපනයේ ජ්යෙෂ්ඨතම නිලධාරීන් අතරට ඇතුළත් කරයි.
ශ්රී ලංකා යුද සේනාව ජාතික ආරක්ෂක මෙහෙයුම්වල, ආපදා සහන කටයුතුවල සහ භෞමික අඛණ්ඩතාව රැකගැනීමේ කාර්යභාරය ඉටු කිරීමෙහිලා කේන්ද්රීය භූමිකාවක් රඟ දක්වන බැවින්, එහි අණදෙන නිලධාරී ධුරයට සිදු කෙරෙන පත්වීම ප්රසිද්ධ හා ආයතනික වශයෙන් ඉහළ වැදගත්කමක් සහිත කාරණයකි.
විධිමත් බලය භාරදීමේ උත්සවය සහ ධුරයෙන් සමුගන්නා අණදෙන නිලධාරීවරයා සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි දිනකදී ආරක්ෂක අමාත්යාංශය විසින් නිවේදනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.