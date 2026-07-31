Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ලුතිනන් ජෙනරාල් නිලන්ත ප්‍රේමරත්න ශ්‍රී ලංකා යුද සේනාවේ අණදෙන නිලධාරී ධුරයට පත්වෙයි

31 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ලුතිනන් ජෙනරාල් නිලන්ත ප්‍රේමරත්න ශ්‍රී ලංකා යුද සේනාවේ අණදෙන නිලධාරී ධුරයට පත්වෙයි

ලුතිනන් ජෙනරාල් නිලන්ත ප්‍රේමරත්න, ශ්‍රී ලංකා යුද සේනාවේ නව අණදෙන නිලධාරී ලෙස පත් කර ඇති අතර, එය රටේ ප්‍රධාන භූමි හමුදා බලකායේ නායකත්වය සම්බන්ධයෙන් සිදු වූ වැදගත් වෙනසක් ලෙස සැලකේ.

යුද සේනාවේ අණදෙන නිලධාරී ධුරය ශ්‍රී ලංකාවේ සන්නද්ධ හමුදා තුළ වඩාත් කැපී පෙනෙන සහ උපායමාර්ගික වශයෙන් ඉතාමත් තීරණාත්මක තනතුරක් වන බැවින්, ලුතිනන් ජෙනරාල් ප්‍රේමරත්නගේ පත්වීම ඔහු රාජ්‍ය ආරක්ෂක ස්ථාපනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨතම නිලධාරීන් අතරට ඇතුළත් කරයි.

ශ්‍රී ලංකා යුද සේනාව ජාතික ආරක්ෂක මෙහෙයුම්වල, ආපදා සහන කටයුතුවල සහ භෞමික අඛණ්ඩතාව රැකගැනීමේ කාර්යභාරය ඉටු කිරීමෙහිලා කේන්ද්‍රීය භූමිකාවක් රඟ දක්වන බැවින්, එහි අණදෙන නිලධාරී ධුරයට සිදු කෙරෙන පත්වීම ප්‍රසිද්ධ හා ආයතනික වශයෙන් ඉහළ වැදගත්කමක් සහිත කාරණයකි.

විධිමත් බලය භාරදීමේ උත්සවය සහ ධුරයෙන් සමුගන්නා අණදෙන නිලධාරීවරයා සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි දිනකදී ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය විසින් නිවේදනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මගී රථවාහන සඳහා ඩ්‍රෝන යානා හඳුන්වාදීමට සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය සූදානම් වෙයි — ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ විප්ලවයක් අපේක්ෂිතයි Sinhala

මගී රථවාහන සඳහා ඩ්‍රෝන යානා හඳුන්වාදීමට සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය සූදානම් වෙයි — ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ විප්ලවයක් අපේක්ෂිතයි

ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරික ගමනාගමනය නව යුගයකට පිවිසීමට ළඟා වෙමින් තිබෙන අතර, සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය (CAA) රටේ ප්‍රවාහන ජාලයට මගී රථවාහන ඩ්‍රෝන යානා හඳුන්වා දීම…

31 Jul 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී මෙහෙයුම්වල දැලට හසුවූ දහස් ගණන් ශ්‍රී ලාංකික නව යොවුන් විය දරුවන් Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී මෙහෙයුම්වල දැලට හසුවූ දහස් ගණන් ශ්‍රී ලාංකික නව යොවුන් විය දරුවන්

ශ්‍රී ලංකාවේ මත්ද්‍රව්‍ය යුද්ධයේ හරස් ගිනිවලට හසුවූ තරුණ පරපුර ශ්‍රී ලංකාවේ තීව්‍ර වෙමින් පවතින අ불egal මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී මෙහෙයුම් හේතුවෙන් දිවයිනේ සෑම දෙසකම…

31 Jul 2026 Discuss
දඹුල්ල T20I තරඟාවලියේ පළමු තරඟයේදී ශ්‍රී ලංකාව පාකිස්තානයට එරෙහිව මුල් ලකුණ ගනී Sinhala

දඹුල්ල T20I තරඟාවලියේ පළමු තරඟයේදී ශ්‍රී ලංකාව පාකිස්තානයට එරෙහිව මුල් ලකුණ ගනී

2026 ජූලි 31 වැනිදා දඹුල්ලේදී පාකිස්තානයට එරෙහිව පැවැති පළමු T20 ජාත්‍යන්තර තරඟයේදී තීරණාත්මක වික්කට් සැමරූ ශ්‍රී ලංකාව, තරඟාවලිය ආරම්භයේ සිටම ආධිපත්‍යය තහවුරු…

31 Jul 2026 Discuss