Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ICC පිරිමි ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන 2027 සඳහා සත්කාරක නගර සහ නිල බ්‍රෑන්ඩ් අනන්‍යතාව එළිදක්වයි

31 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ICC පිරිමි ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන 2027 සඳහා සත්කාරක නගර සහ නිල බ්‍රෑන්ඩ් අනන්‍යතාව එළිදක්වයි

අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලය (ICC) විසින් ICC පිරිමි ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන 2027 සඳහා සත්කාරක නගර සහ නිල බ්‍රෑන්ඩ් අනන්‍යතාව නිල වශයෙන් එළිදක්වා ඇති අතර, ක්‍රීඩා ලෝකයේ වඩාත්ම අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටින ගෝලීය උත්සවයන්ගෙන් එකක් ආසන්න වෙමින් පැවතීමේ සැලකිය යුතු ột්‍ථානයක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.

ක්‍රිකට් ලෝකය虜 虜 虜 රාවා ගන්නා තරගාවලියක්

30 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා දින සිදු කරන ලද නිවේදනය, ක්‍රිකට් ප්‍රජාව අතර වර්ධනය වන උද්යෝගයක් ඇති කළ අතර, රසිකයන් සහ පාර්ශ්වකරුවන්ට 2027 දී මෙම ප්‍රමුඛ ශ්‍රේෂ්ඨාරම්භ ක්‍රීඩා උළෙල ආරම්භ වන විට ක්‍රීඩාව සත්කාරකත්වය දැරීමට නියමිත ස්ථාන සහ තරගාවලියේ දෘශ්‍ය අනන්‍යතාව ප්‍රථම වරට නිල වශයෙන් දැකගැනීමේ අවස්ථාව ලැබිණ.

පිරිමි ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන 2027 දකුණු අප්‍රිකාව, සිම්බාබ්වේ සහ නැමීබියාව හරහා පැවැත්වීමට නියමිත අතර, තරගාවලියේ ඉතිහාසය තුළ භූගෝලීය වශයෙන් වඩාත්ම පුළුල් සංස්කරණයන්ගෙන් එකක් ලෙස එය ඉදිරිපත් වේ. ත්‍රිපාර්ශ්වික සත්කාරකත්ව විධිවිධානය, අප්‍රිකානු මහාද්වීපය පුරා ක්‍රීඩාව වර්ධනය කිරීමට ICC ගේ අඛණ්ඩ කැපවීම පිළිබිඹු කරයි.

සත්කාරක නගර තහවුරු කෙරේ

සත්කාරක රටවල් තුන හරහා ප්‍රධාන නගර කිහිපයක් ස්ථාන ලෙස තහවුරු කර ඇති අතර, අප්‍රිකාවේ වඩාත්ම ජීවංත ක්‍රීඩා ගමනාන්තයන්ගෙන් කිහිපයක ලෝකයේ ඉහළම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා ක්‍රියාකාරකම් ලබාදීමට පොරොන්දු වෙයි. සත්කාරක නගර තෝරාගැනීම, ස්ථාපිත ක්‍රිකට් යටිතල පහසුකම් සහ කලාපය හරහා පුළුල් ප්‍රේක්ෂකයන් වෙත ක්‍රීඩාව ගෙනයාමේ අභිලාෂය අතර සූක්ෂ්ම සමතුලිතතාවයක් පිළිබිඹු කරයි.

බ්‍රෑන්ඩ් අනන්‍යතාව එළිදැක්වේ

සත්කාරක නගර නිවේදනය සමඟ, ICC විසින් තරගාවලිය සඳහා නිල බ්‍රෑන්ඩ් අනන්‍යතාව නිල වශයෙන් එළිදක්වන ලදී. මෙම බ්‍රෑන්ඩිං, සත්කාරක ජාතීන්ගේ ස්වභාවය සහ සංස්කෘතිය ග්‍රහණය කර ගනිමින්, ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු ක්‍රිකට් ප්‍රිය රටවල ප්‍රේක්ෂකයන් වෙත ලෝක කුසලානයේ ගෝලීය ආකර්ෂණය ප්‍රක්ෂේපණය කිරීමට නිර්මාණය කර ඇත.

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් රසිකයන් සඳහා, 2027 සංස්කරණය විශේෂ වැදගත්කමක් දරයි. ජාතික කණ්ඩායම අප්‍රිකානු පිච් මත ශක්තිමත් අභියෝගයක් එල්ල කිරීමට සහ අතීත ලෝක කුසලාන ව්‍යාපාරවල ජය ගෞරව නැවත අත්කර ගැනීමේ බලාපොරොත්තු සමඟ ඉදිරියට යනු ඇත.

2027 දෙසට ගමන සකසමින්

තරගාවලිය ආරම්භ වීමට වසර තුනක් ඉතිරිව ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඇතුළු සහභාගී වන ජාතීන්හි ක්‍රිකට් මණ්ඩල, දැන් තහවුරු කළ සත්කාරක නගර රාමුව සමඟ සිය සැලසුම් හා සූදානම් කිරීමේ චක්‍ර තීව්‍ර කරනු ඇත.

ICC ගේ මෙම එළිදැක්වීම, ලෝකයේ ඉහළම ක්‍රිකට් ජාතීන් එකතු කරමින් ක්‍රීඩාවේ වඩාත්ම ප්‍රිය තරගයට තරග කිරීමේ, පිරිමි ක්‍රිකට්හි ප්‍රමුඛ 50-ඕවර් තරගාවලියේ සැලකිය යුතු සංස්කරණයක් ලෙස සැලකෙන කිසිවකට වේදිකාව සකස් කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එළවළු හිඟයක් ඇතිවිය හැකි බවට ශ්‍රී ලංකාව සැලකිලිමත් වෙයි — සැපයුම් ගැටලු උත්සන්න වේ Sinhala

එළවළු හිඟයක් ඇතිවිය හැකි බවට ශ්‍රී ලංකාව සැලකිලිමත් වෙයි — සැපයුම් ගැටලු උත්සන්න වේ

සැපයුම් බාධා එළවළු ලබාගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳ සැලකිලිමත්භාවයක් ඇති කරයි ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය ඉල්ලුම සපුරාලීමට අවශ්‍ය නැතිතාල්ලෑ එළවළු ප්‍රමාණය නඩත්තු කිරීමේ…

31 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළම සන්නාම 100 රුපියල් බිලියන 652ක් දක්වා ඉහළ යයි — සියයට 17ක වාර්තාගත වර්ධනයක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළම සන්නාම 100 රුපියල් බිලියන 652ක් දක්වා ඉහළ යයි — සියයට 17ක වාර්තාගත වර්ධනයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම වටිනා සන්නාම සාමූහිකව වාර්තාගත අගයකට ළඟා වී ඇති අතර, දිවයිනේ ඉහළම සන්නාම 100 දැන් රුපියල් බිලියන 652ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත — මෙය පෙර වර්ෂයේ…

31 Jul 2026 Discuss
විපක්ෂ නායක ප්‍රේමදාස මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ය立直ීමට සහාය දිනා ගැනීමට එක්සත් ජනපදයෙන් ඉල්ලීමක් කරයි Sinhala

විපක්ෂ නායක ප්‍රේමදාස මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ය立直ීමට සහාය දිනා ගැනීමට එක්සත් ජනපදයෙන් ඉල්ලීමක් කරයි

ප්‍රේමදාස මහතා අර්බුදයෙන් පසු ප්‍රකෘතිය සඳහා එක්සත් ජනපද නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා කරයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා, ස්වාධීනත්වයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දුන්…

31 Jul 2026 Discuss