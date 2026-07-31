Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හමාස් සහ පලස්තීන කඳවුරු ගාසා තීරයේ අවිනිරාකරණ රාමුවකට එකඟ වෙති

31 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හමාස් සහ පලස්තීන කඳවුරු ගාසා තීරයේ අවිනිරාකරණ රාමුවකට එකඟ වෙති

ගාසා අවිනිරාකරණ සැලැස්ම පිළිබඳ ඓතිහාසික එකඟතාවයකට එළඹේ

හමාස් සහ තවත් පලස්තීන සන්නද්ධ කණ්ඩායම් කිහිපයක් ගාසා තීරය තුළ තම අවිනිරාකරණය සඳහා රාමුවක් සකස් කරන ලිඛිත ලේඛනයකට එකඟ වී ඇති අතර, මෙය කලාපයේ දීර්ඝකාලීන ගැටුම් ගතිකයන්හි විභව වැදගත් වෙනසක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

එකඟතාවයේ විස්තර

සාම මණ්ඩලය (Board of Peace) මැදිහත්වීමෙන් ඇති කරගත් මෙම එකඟතාව, හමාස් සහ සංධාන කඳවුරු විසින් සංවිධිත අවිනිරාකරණ ක්‍රියාවලියකට සහභාගී වීමේ විධිමත් කැපවීමක් නියෝජනය කරයි. ගාසාවේ ක්‍රියාත්මක කණ්ඩායම් සතු අවි ආයුධ පුළුල් සාම මුලපිරීමක කොටසක් ලෙස භාරදීම හෝ අක්‍රිය කිරීම සඳහා අදාළ නියමයන් සහ කොන්දේසි ලේඛනයෙහි සඳහන් වේ.

කලාපීය හා ජාත්‍යන්තර වැදගත්කම

ගාසාවේ ප්‍රකෘත පාලන අධිකාරිය වන හමාස්ගේ ඕනෑම අර්ථවත් අවිනිරාකරණයක් ඊශ්‍රායල-පලස්තීන ගැටුමට සහ දිගුකාලීන සටන් විරාමයක් සඳහා ගනු ලබන උත්සාහයන්ට ගැඹුරු ඇඟවුම් ඇති කරන බැවින්, මෙම එකඟතාව කලාපීය බලවතුන් සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවගේ සැලකිය යුතු අවධානයට ලක්ව ඇත.

  • හමාස් මධ්‍යපෙරදිගේ වඩාත් සන්නද්ධ රාජ්‍ය නොවන ක්‍රියාකාරීන් අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගනී
  • පෙර අවිනිරාකරණ සාකච්ඡා දේශපාලනික හා ආරක්ෂක ගැටලු හේතුවෙන් නැවත නැවතත් අසාර්ථක වී ඇත
  • එකඟතාව සාක්ෂාත් කරගැනීමේ මැදිහත්කාර භූමිකාව සාම මණ්ඩලය විසින් ඉටු කරන ලදී

අවිනිශ්චිතතාව මධ්‍යේ පවතින සීමිත ශුභවාදිත්වය

මෙවැනි ලේඛනයක අත්සන් කිරීම සමහර නිරීක්ෂකයන් විසින් ධනාත්මක පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබුවද, සම්බන්ධ කඳවුරුවල ගැඹුරින් මුල් බැස ගත් හමුදාමය ස්ථාවරයන් සහ ගාසාව පුරා පැතිරෙන අස්ථිර ආරක්ෂක පරිසරය හමුවේ, ලිඛිත එකඟතාවයක් ක්ෂේත්‍රයේ සත්‍යවාදී අවිනිරාකරණයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම අතිශයින් සංකීර්ණ අභියෝගයක් බව විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති.

විශ්වාසනීය ලෙස ක්‍රියාත්මක කළහොත්, මෙම එකඟතාව මෑත වසරවල පලස්තීන දේශපාලනික හා ආරක්ෂක කටයුතුවල වඩාත් තීරණාත්මක ප්‍රවර්ධනයක් නියෝජනය කළ හැකිය.

එකඟතාවයට පාර්ශ්වකරුවන් අතිරේක ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීමත් සමඟ, අවිනිරාකරණ ලේඛනයෙහි සඳහන් කාලසීමාව සහ සත්‍යාපන යාන්ත්‍රණ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි දින කිහිපය තුළ ප්‍රකාශයට පත්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එළවළු හිඟයක් ඇතිවිය හැකි බවට ශ්‍රී ලංකාව සැලකිලිමත් වෙයි — සැපයුම් ගැටලු උත්සන්න වේ Sinhala

එළවළු හිඟයක් ඇතිවිය හැකි බවට ශ්‍රී ලංකාව සැලකිලිමත් වෙයි — සැපයුම් ගැටලු උත්සන්න වේ

සැපයුම් බාධා එළවළු ලබාගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳ සැලකිලිමත්භාවයක් ඇති කරයි ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය ඉල්ලුම සපුරාලීමට අවශ්‍ය නැතිතාල්ලෑ එළවළු ප්‍රමාණය නඩත්තු කිරීමේ…

31 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළම සන්නාම 100 රුපියල් බිලියන 652ක් දක්වා ඉහළ යයි — සියයට 17ක වාර්තාගත වර්ධනයක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළම සන්නාම 100 රුපියල් බිලියන 652ක් දක්වා ඉහළ යයි — සියයට 17ක වාර්තාගත වර්ධනයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම වටිනා සන්නාම සාමූහිකව වාර්තාගත අගයකට ළඟා වී ඇති අතර, දිවයිනේ ඉහළම සන්නාම 100 දැන් රුපියල් බිලියන 652ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත — මෙය පෙර වර්ෂයේ…

31 Jul 2026 Discuss
විපක්ෂ නායක ප්‍රේමදාස මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ය立直ීමට සහාය දිනා ගැනීමට එක්සත් ජනපදයෙන් ඉල්ලීමක් කරයි Sinhala

විපක්ෂ නායක ප්‍රේමදාස මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ය立直ීමට සහාය දිනා ගැනීමට එක්සත් ජනපදයෙන් ඉල්ලීමක් කරයි

ප්‍රේමදාස මහතා අර්බුදයෙන් පසු ප්‍රකෘතිය සඳහා එක්සත් ජනපද නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා කරයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා, ස්වාධීනත්වයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දුන්…

31 Jul 2026 Discuss