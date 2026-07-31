Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2008 කොල්ලකෑමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් හිටපු පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනකුට සහ සිවිල් පුද්ගලයකුට කොළඹ මහාධිකරණයෙන් දඬුවම්

31 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
2008 කොල්ලකෑමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් හිටපු පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනකුට සහ සිවිල් පුද්ගලයකුට කොළඹ මහාධිකරණයෙන් දඬුවම්

2008 වර්ෂයේ සිදු වූ කොල්ලකෑමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් හිටපු පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනකු සහ සිවිල් පුද්ගලයකු දොෂී කොට, ඔවුන්ට දැඩි සිර දඬුවම් නියම කරමින් කොළඹ මහාධිකරණය දිගුකාලීනව පැවති අපරාධ නඩුවක් තීරණය කළේය.

නීතිය ආරක්ෂා කළ හිටපු නිලධාරීන් දොෂී සිද්ධ වෙයි

රටේ පොලිස් බලකායේ සේවය කළ පුද්ගලයන් දෙදෙනකු අපරාධ හැසිරීම් සම්බන්ධයෙන් වගකිවයුතු කරනු ලැබීමත් සමඟ, මෙම තීරණය ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්‍රියාවලියේ සැලකිය යුතු සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සලකනු ලැබේ. නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන් කෙරෙහි ජනතාව තබා ඇති විශ්වාසය පාවා දෙන ලද්දේ යයි අධිකරණය තීරණය කළේය.

හිටපු පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනා සහ සිවිල් පුද්ගලයකු ලෙස සෑදී ආරෝපිතයන් තිදෙනා, වසර දහසයකට පෙර සිදු කරන ලද කොල්ලකෑමට වරදකරුවන් බව අධිකරණය තීරණය කළේය. නීතිය රකින බවට භාර දී සිටි පුද්ගලයන් විසින් සිදු කරනු ලබන අපරාධ කෙරෙහි අධිකරණය දක්වන බරපතළ ආකල්පය, නියම කරන ලද දැඩි සිර දඬුවම් මගින් පිළිබිඹු වේ.

යුක්තිය ඉටු වීමට ගත වූ දීර්ඝ ගමන

2008 සිද්ධියකින් මතු වූ මෙම නඩුව, සංකීර්ණ අපරාධ කරුණු අවසන් කිරීමේදී ශ්‍රී ලාංකේය අධිකරණ ක්‍රියාවලිය බොහෝ විට ගත කරන දීර්ඝ ස්වභාවය ඉස්මතු කරයි. කියන ලද වරද සිදු වී සැලකිය යුතු කාලයක් ගත වී ඇතත්, කොළඹ මහාධිකරණය සිය තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කළ අතර, යුක්තිය සමහර විට ප්‍රමාද වුවද, එය ලබා ගත හැකි බවේ මූලධර්මය ශක්තිමත් කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය යටතේ, සරල සිර දඬුවමට වඩා දැඩි ස්වරූපයේ රඳවා ගැනීමේ දඬුවමක් ලෙස සලකනු ලබන දැඩි සිර දඬුවම, සාමාන්‍යයෙන් අනිවාර්ය ශ්‍රමය ඇතුළත් වන අතර, එය තිදෙනාට එරෙහිව ගොනු කරන ලද චෝදනාවල බරපතළකම පිළිබිඹු කරයි.

නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගවීම

හිටපු පොලිස් නිලධාරීන් දොෂී සිද්ධ කිරීම, ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන තුළ වගවීම පිළිබඳ තිරසාර පණිවිඩයක් යවයි. බලය දරන තනතුරුවල සිටි අය එම බලය අනිසි ලෙස භාවිතා කරන විට හෝ අපරාධ හැසිරීම්වල නිරත වන විට, වඩාත් දැඩි ප්‍රතිවිපාක පැනවිය යුතු බවට පුරවැසියන් සහ සිවිල් සමාජ නිරීක්ෂකයන් දිගු කලක් තිස්සේ ඉල්ලා සිටියහ.

කොළඹ මහාධිකරණයේ තීරණය, කිසිදු පුද්ගලයකු නීතියට ඉහළින් නොමැති බවත්, ඔවුන්ගේ හිටපු වෘත්තීය තත්ත්වය හෝ සම්බන්ධතා කෙබඳු වුවත් එය අදාළ නොවන බවත් සිහිපත් කර දෙයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එළවළු හිඟයක් ඇතිවිය හැකි බවට ශ්‍රී ලංකාව සැලකිලිමත් වෙයි — සැපයුම් ගැටලු උත්සන්න වේ Sinhala

එළවළු හිඟයක් ඇතිවිය හැකි බවට ශ්‍රී ලංකාව සැලකිලිමත් වෙයි — සැපයුම් ගැටලු උත්සන්න වේ

සැපයුම් බාධා එළවළු ලබාගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳ සැලකිලිමත්භාවයක් ඇති කරයි ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය ඉල්ලුම සපුරාලීමට අවශ්‍ය නැතිතාල්ලෑ එළවළු ප්‍රමාණය නඩත්තු කිරීමේ…

31 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළම සන්නාම 100 රුපියල් බිලියන 652ක් දක්වා ඉහළ යයි — සියයට 17ක වාර්තාගත වර්ධනයක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළම සන්නාම 100 රුපියල් බිලියන 652ක් දක්වා ඉහළ යයි — සියයට 17ක වාර්තාගත වර්ධනයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම වටිනා සන්නාම සාමූහිකව වාර්තාගත අගයකට ළඟා වී ඇති අතර, දිවයිනේ ඉහළම සන්නාම 100 දැන් රුපියල් බිලියන 652ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත — මෙය පෙර වර්ෂයේ…

31 Jul 2026 Discuss
විපක්ෂ නායක ප්‍රේමදාස මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ය立直ීමට සහාය දිනා ගැනීමට එක්සත් ජනපදයෙන් ඉල්ලීමක් කරයි Sinhala

විපක්ෂ නායක ප්‍රේමදාස මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ය立直ීමට සහාය දිනා ගැනීමට එක්සත් ජනපදයෙන් ඉල්ලීමක් කරයි

ප්‍රේමදාස මහතා අර්බුදයෙන් පසු ප්‍රකෘතිය සඳහා එක්සත් ජනපද නිලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා කරයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා, ස්වාධීනත්වයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දුන්…

31 Jul 2026 Discuss