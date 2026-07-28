Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා හා එක්සත් ජනපද නාවික හමුදා ත්‍රිකුණාමලයේදී CARAT 2026 සමුද්‍ර මෙහෙයුම් අභ්‍යාසය ආරම්භ කරයි

28 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා හා එක්සත් ජනපද නාවික හමුදා ත්‍රිකුණාමලයේදී CARAT 2026 සමුද්‍ර මෙහෙයුම් අභ්‍යාසය ආරම්භ කරයි

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සහ එක්සත් ජනපද නාවික හමුදාව, 2026 ජූලි 27 වන සඳුදා, ත්‍රිකුණාමලයේ සම්පූර් හිදී සිය වාර්ෂික ද්විපාර්ශ්වික සමුද්‍ර මෙහෙයුම් අභ්‍යාසය වන Cooperation Afloat Readiness and Training 2026 (CARAT 2026) නිල වශයෙන් ආරම්භ කළහ.

ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් අභ්‍යාසයේ ආරම්භය සනිටුහන් කරමින් විවෘත උත්සවය

මෙlethal වර්ෂයේ අභ්‍යාසයේ විවෘත උත්සවය සම්පූර් පහසුකම් සමඟ සම්පූර්ණ නාවික ගෞරවයෙන් පැවැත්වූ අතර, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ නියෝජ්‍ය මහ මාණ්ඩලික ප්‍රධානියා, ජ්‍යෙෂ්ඨ එක්සත් ජනපද නාවික හමුදා නිලධාරීන් සමඟ එහි ප්‍රධානත්වය දැරීය.

CARAT යනු දකුණු හා ගිනිකොන දකුණු ආසියාවේ හවුල් රාජ්‍යයන්හි නාවික හමුදා සමඟ එක්සත් ජනපද නාවික හමුදාව විසින් වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන දිගුකාලීන ද්විපාර්ශ්වික සමුද්‍ර මෙහෙයුම් අභ්‍යාස මාලාවකි. ශ්‍රී ලංකා සංස්කරණය නිර්මාණය කර ඇත්තේ අන්‍යෝන්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වය ශක්තිමත් කිරීමට, සමුද්‍ර ආරක්‍ෂාව සහයෝගිතාව වැඩිදියුණු කිරීමට සහ දෙනාවික සේවා අතර වෘත්තීය සම්බන්ධතා ගොඩනැගීමට ය.

ත්‍රිකුණාමලයේ උපායමාර්ගික වැදගත්කම

ත්‍රිකුණාමලයේ සම්පූර් ස්ථානය ලෙස තෝරා ගැනීම, ආසියාවේ උසස්ම ස්වාභාවික වරායන්ගෙන් එකක් ලෙස ගණ්‍ය කෙරෙන එම දිස්ත්‍රික්කයේ උපායමාර්ගික වැදගත්කම අවධාරණය කරයි. එම පිහිටීම සංකීර්ණ සමුද්‍ර අභ්‍යාස හා ඒකාබද්ධ නාවික මෙහෙයුම් පවත්වා ගෙන යාමට ආදර්ශ පරිසරයක් සපයයි.

CARAT 2026 හි, මතුපිට යුද මෙහෙයුම්, කිමිදීම් හා ගොඩ නැංවීම් මෙහෙයුම්, හානි පාලනය, සහ සමුද්‍ර නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාවලීන් ආවරණය වන ක්‍රියාකාරකම් රැසක් ඇතුළත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ශ්‍රී ලංකාව හා එක්සත් ජනපදය අතර ස්ථිර ආරක්‍ෂක හවුල්කාරිත්වය තව දුරටත් ශක්තිමත් කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ සංඝරත්නයට තර්ජන එල්ල වෙතැයි ජ්‍යෙෂ්ඨ හිමිනමක් අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සංඝරත්නයට තර්ජන එල්ල වෙතැයි ජ්‍යෙෂ්ඨ හිමිනමක් අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ සංඝරත්නයේ බලය දුර්වල කිරීමට සහ අවමන් කිරීමට හිතාමතාම කටයුතු කරන බවට ඔහු විස්තර කරන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන්著名 著名 著名 著名 著名著名…

28 Jul 2026 Discuss
ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව මත පීඩනය තීව්‍ර වෙයි Sinhala

ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව මත පීඩනය තීව්‍ර වෙයි

ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ මත පවතින තතානය දිවයිනේ අස්ථිර ආර්ථිකය කෙරෙහි බලපෑම් එල්ල කරමින් ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම සමඟ ශ්‍රී ලංකාව දැඩි අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, එය…

28 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වේගයෙන්ම දියුණු වන රටවල් අතරේ සිව්වන ස්ථානයට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වේගයෙන්ම දියුණු වන රටවල් අතරේ සිව්වන ස්ථානයට

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වේගයෙන්ම දියුණු වන රටවල් අතර සිව්වන ස්ථානය දිනා ගැනීමට සමත් වී ඇති අතර, මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ප්‍රකෘතිය හා ප්‍රතිසංස්කරණ ගමන් මඟ කෙරෙහි…

28 Jul 2026 Discuss