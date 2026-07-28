Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුට මැච් ෆික්සිං චෝදනා මත ශ්‍රී ලංකාවේ ඇප ප්‍රතික්ෂේප වෙයි

28 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුට මැච් ෆික්සිං චෝදනා මත ශ්‍රී ලංකාවේ ඇප ප්‍රතික්ෂේප වෙයි

මැච් ෆික්සිං සිද්ධියකට සම්බන්ධ බරපතල චෝදනා රාශියකට මුහුණ දෙන හිටපු ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුගේ ඇප අයදුම්පත ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති අතර, කලාපය පුරා ක්‍රිකට් දූෂණයට එරෙහිව ගෙන යනු ලබන කඩිනම් කටයුතුවල සැලකිය යුතු වර්ධනයක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.

ඇප අයදුම්පත ප්‍රතික්ෂේප කෙරේ

වෘත්තීය මට්ටමින් ඉන්දියාව නියෝජනය කළ මෙම හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා, මැච් ෆික්සිං සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් රඳවා ගැනීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා අධිකරණය ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කළ ඇප අයදුම්පත ප්‍රතික්ෂේප විය. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස නීති කටයුතු ඉදිරියට යන තෙක් ඔහු දිවයිනේ රඳවාගෙන සිටිනු ඇත.

මැච් ෆික්සිං චෝදනා

ක්‍රිකට් තරඟ හසුරුවාලීමට සම්බන්ධ බවට චෝදනා එල්ල වී ඇති පුද්ගලයන් සොයා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් ක්‍රියාශීලීව ගෙන යනු ලබයි. විවිධ මට්ටම්වලදී ක්‍රීඩාවට දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ බලපා ඇති මෙම ගැටලුවට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා නීතිය යටතේ වගකිව යුත්තන් ඉදිරියට ගෙනෙන පුළුල් උත්සාහයේ කොටසක් ලෙස හිටපු ඉන්දීය ක්‍රීඩකයාට එරෙහිව පවත්වාගෙන යන නඩුව දැකිය හැකිය.

මැච් ෆික්සිං වෘත්තීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඉතාමත් බරපතල වරදක් ලෙස සැලකෙන අතර, එය ක්‍රීඩාවේ අඛණ්ඩතාවයට තර්ජනයක් වන අතරම තරඟකාරී ක්‍රීඩාව කෙරෙහි ජනතාවගේ විශ්වාසය බිඳ දමමින් හානිකර ලෙස ක්‍රියා කරයි. දූෂිත ක්‍රිකට් පිළිවෙත්වල නිරත වන්නන් නඩු විභාගයට ලක් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව මෑත වසරවලදී සිය නීතිමය රාමුව ශක්තිමත් කර ඇත.

පුළුල් ඇඟවුම්

ඉන්දීය ජාත්‍යන්තර පසුබිමක් ඇති ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු රඳවාගෙන සිටීම දකුණු ආසියාව පුරා ක්‍රිකට් මණ්ඩල සහ දූෂණ විරෝධී ඒකකවල සැලකිය යුතු අවධානයට ලක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්‍රී ලංකා අධිකරණ ක්‍රමය තුළ නඩු කටයුතු ඉදිරියට යත්ම, ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය සහ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ දූෂණ විරෝධී ඒකකය මෙය සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි සැලකේ.

චෝදනාවල නිශ්චිත ස්වභාවය සහ සම්බන්ධ තරඟ පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර නඩුව අධිකරණය ඉදිරියේ ඉදිරියට යත්ම ප්‍රකාශයට පත්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. චෝදනා ලැබූ ක්‍රීඩකයා තවමත් විධිමත් වරද පිළිගැනීමක් ඉදිරිපත් කර නොමැති අතර, ඉදිරි දිනවල නීති නියෝජිතයන් විසින් නැවත ඇප ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ සංඝරත්නයට තර්ජන එල්ල වෙතැයි ජ්‍යෙෂ්ඨ හිමිනමක් අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සංඝරත්නයට තර්ජන එල්ල වෙතැයි ජ්‍යෙෂ්ඨ හිමිනමක් අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ සංඝරත්නයේ බලය දුර්වල කිරීමට සහ අවමන් කිරීමට හිතාමතාම කටයුතු කරන බවට ඔහු විස්තර කරන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන්著名 著名 著名 著名 著名著名…

28 Jul 2026 Discuss
ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව මත පීඩනය තීව්‍ර වෙයි Sinhala

ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව මත පීඩනය තීව්‍ර වෙයි

ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ මත පවතින තතානය දිවයිනේ අස්ථිර ආර්ථිකය කෙරෙහි බලපෑම් එල්ල කරමින් ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම සමඟ ශ්‍රී ලංකාව දැඩි අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, එය…

28 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වේගයෙන්ම දියුණු වන රටවල් අතරේ සිව්වන ස්ථානයට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වේගයෙන්ම දියුණු වන රටවල් අතරේ සිව්වන ස්ථානයට

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වේගයෙන්ම දියුණු වන රටවල් අතර සිව්වන ස්ථානය දිනා ගැනීමට සමත් වී ඇති අතර, මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ප්‍රකෘතිය හා ප්‍රතිසංස්කරණ ගමන් මඟ කෙරෙහි…

28 Jul 2026 Discuss