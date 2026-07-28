Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යුරෝපා සංගමයේ GSP+ නැවත ඉල්ලුම් කිරීමට පෙර ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟළුම් කර්මාන්තය තීරණාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණවලට මුහුණ දෙයි

28 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
යුරෝපා සංගමයේ GSP+ නැවත ඉල්ලුම් කිරීමට පෙර ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟළුම් කර්මාන්තය තීරණාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණවලට මුහුණ දෙයි

යුරෝපා සංගමයේ සාමාන්‍යකෘත මනාප යෝජනා ක්‍රමය ප්ලස් (GSP+) සඳහා නැවත අයදුම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වන මෙහෙයදී, රටේ ඇඟළුම් හා රෙදිපිළි අංශය තීරණාත්මක මංසන්ධියකට පැමිණ තිබේ. මෙම වෙළෙඳ සහන ක්‍රමය දූපත් රාජ්‍යයේ අපනයන ආර්ථිකය සඳහා පරිවර්තනීය ප්‍රතිඵල ගෙනෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

GSP+ ශ්‍රී ලංකාවට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

GSP+ ක්‍රමය හරහා සුදුසුකම් ලත් සංවර්ධනශීලී රටවලට දහස් ගණනක් නිෂ්පාදන අඩු තීරුබදු අනුපාතවලින් හෝ ශුන්‍ය තීරුබදු යටතේ යුරෝපා සංගමය වෙත අපනයනය කිරීමට හැකියාව ලැබේ. රටේ විශාලතම විදේශ විනිමය ඉපැයුම් ක්ෂේත්‍රයක් වන ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟළුම් කර්මාන්තයට මෙම තත්ත්වය නැවත ලැබීම, යුරෝපා සංගමය සමග මනාප වෙළෙඳ ගිවිසුම්වලින් ප්‍රතිලාභ ලබන බංග්ලාදේශය, වියට්නාමය සහ කාම්බෝජය වැනි කලාපීය තරඟකරුවන්ට එරෙහිව තරඟකාරිත්වය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නංවනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව ඊට පෙර GSP+ තත්ත්වය භුක්ති විඳි නමුත්, මානව හිමිකම් සහ පාලන ප්‍රමිතීන් පිළිබඳ යුරෝපා සංගමය මතු කළ උත්කණ්ඨාවන් හේතුවෙන් 2010 දී එය අහිමි විය. එතැන් සිට, ක්‍රමය සඳහා නැවත සුදුසුකම් ලැබීම සඳහා අවශ්‍ය මිණුම් දණ්ඩ සපුරාලීම කරා රට ක්‍රමයෙන් ඉදිරියට ගමන් කර ඇත.

හදිසි අවධානය අවශ්‍ය ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර

කර්මාන්ත විශේෂඥයින් සහ වෙළෙඳ විශ්ලේෂකයින් ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟළුම් අංශය සාර්ථකව නැවත අයදුම් කිරීමට පෙර ආමන්ත්‍රණය කළ යුතු තීරණාත්මක ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක් හඳුනාගෙන ඇත:

  • කම්කරු අයිතිවාසිකම් අනුකූලතාව: GSP+ නිර්ණායක යටතේ මූලික අවශ්‍යතාවයක් ලෙස, කම්කරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම්, සාධාරණ වැටුප් සහ ආරක්ෂිත කම්කරු තත්ත්ව ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.
  • පාලනය සහ විනිවිදභාවය: යහ පාලනය, දූෂණ විරෝධී පියවර සහ නීතියේ ආධිපත්‍යය සම්බන්ධ සම්මේලනවලට අනුකූල වීම කෙරෙහි යුරෝපා සංගමය සැලකිය යුතු අවධානයක් යොමු කරයි.
  • තිරසාර භාවිතයන්: පාරිසරික අනුකූලතාව සහ හරිත නිෂ්පාදනය යුරෝපා සංගමයේ වෙළෙඳ හවුල්කරුවන් විසින් ක්‍රමයෙන් දෘඩ ලෙස පරීක්ෂා කෙරෙන හෙයින්, පාරිසරිකව හිතකාමී නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලීන් අංශය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වී ඇත.
  • සැපයුම් දාම වගවීම: යුරෝපා සංගමයේ නිසි අධ්‍යවේක්ෂණ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා සැපයුම් දාමය පුරා ශක්තිමත් ලේඛනකරණය සහ හඹා යාමේ හැකියාව අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට ඇති අවදානම

ඇඟළුම් අංශය ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආදායමෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් නියෝජනය කරන අතර, ඉන් බහුතරය කාන්තාවන් වන ලක්ෂ සංඛ්‍යාත කම්කරුවන්ට රැකියා සලසා දෙයි. GSP+ නැවත ඉල්ලුම් කිරීම සාර්ථක වුවහොත්, දේශීය නිෂ්පාදකයින්ට තීරු බාධා අඩු කරනවා පමණක් නොව, කර්මාන්තය කෙරෙහි නව විදේශ සෘජු ආයෝජනද ආකර්ෂණය වනු ඇත.

GSP+ තත්ත්වය නැවත ලබාගැනීම කේවලයෙන් වෙළෙඳ ප්‍රතිපත්ති කරුණක් නොවේ — එය වසර ගණනාවක මූල්‍ය කැළඹීම් අනතුරු ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම ශක්තිමත් කිරීමට සහ ජීවනෝපාය නංවාලීමට ඇති සෘජු අවස්ථාවකි.

කර්මාන්තය ප්‍රමාදයකින් තොරව ක්‍රියා කළ යුතුය

සූදානම් වීමේ කාලය ඉතා සීමිත බවත්, නොසැලකිල්ල රටට දැඩි ලෙස මිල අධික විය හැකි බවත් වෙළෙඳ සංගම් සහ රජයේ නිලධාරීන් අවධාරණය කර ඇත. ඇඟළුම් වටිනාකම් දාමය හරහා සියලු ප්‍රමුඛ පාර්ශ්වකරුවන්, නිල නැවත අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලියට බොහෝ කලකට පෙර සියලු පූර්ව අවශ්‍යතා සපුරාලිය යුතු බව සහතික කිරීම සඳහා නියාමකයින් සහ ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන් සමග සමීපව සම්බන්ධීකරණය ඇතිව කටයුතු කරන ල

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ සංඝරත්නයට තර්ජන එල්ල වෙතැයි ජ්‍යෙෂ්ඨ හිමිනමක් අනතුරු අඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සංඝරත්නයට තර්ජන එල්ල වෙතැයි ජ්‍යෙෂ්ඨ හිමිනමක් අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ සංඝරත්නයේ බලය දුර්වල කිරීමට සහ අවමන් කිරීමට හිතාමතාම කටයුතු කරන බවට ඔහු විස්තර කරන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන්著名 著名 著名 著名 著名著名…

28 Jul 2026 Discuss
ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව මත පීඩනය තීව්‍ර වෙයි Sinhala

ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව මත පීඩනය තීව්‍ර වෙයි

ගෝලීය තෙල් වෙළඳපොළ මත පවතින තතානය දිවයිනේ අස්ථිර ආර්ථිකය කෙරෙහි බලපෑම් එල්ල කරමින් ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම සමඟ ශ්‍රී ලංකාව දැඩි අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, එය…

28 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වේගයෙන්ම දියුණු වන රටවල් අතරේ සිව්වන ස්ථානයට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වේගයෙන්ම දියුණු වන රටවල් අතරේ සිව්වන ස්ථානයට

ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ වේගයෙන්ම දියුණු වන රටවල් අතර සිව්වන ස්ථානය දිනා ගැනීමට සමත් වී ඇති අතර, මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ප්‍රකෘතිය හා ප්‍රතිසංස්කරණ ගමන් මඟ කෙරෙහි…

28 Jul 2026 Discuss