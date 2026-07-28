දූෂණ විරෝධී ව්යාපාරය පුළුල් වන මැද ශ්රී ලංකාව CID-CIABOC සංයුක්ත කණ්ඩායමක් ඕස්ට්රේලියාවට යවයි
ශ්රී ලංකාව, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (CID) සහ අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා පිළිබඳ විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) යන දෙඅංශයේම නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත සංයුක්ත විමර්ශන කණ්ඩායමක් ඕස්ට්රේලියාවට යවා ඇති අතර, එය රටේ අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක දූෂණ විරෝධී ව්යාපාරය සැලකිය යුතු ලෙස පුළුල් වීමක් බව සංඥා කරයි.
දේශසීමා හරහා විමර්ශනයට වේගය ලැබේ
සංයුක්ත කණ්ඩායමේ යෙදවීම, ශ්රී ලංකාවේ දූෂණ සම්බන්ධ විමර්ශන රටෙන් ඔබ්බට ව්යාප්ත කිරීමේ උත්සාහයේ කැපී පෙනෙන පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ. CID සහ CIABOC දෙඅංශය සම්බන්ධීකරණය කළ විදේශ මෙහෙයුමකට සම්බන්ධ කර ගැනීම තුළින්, චෝදිත දූෂිත ක්රියාකාරකම්වලට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් සහ වත්කම් ඔවුන් පිහිටි ස්ථානය කුමක් වුවත් සොයා ගැනීමට බලධාරීන් වඩ වඩාත් කැපවී ඇති බව පෙනේ.
මෙම පියවර, ඉහළ මට්ටමේ දූෙෂ්ෂ ප්රශ්නවලට ගැටගැසීමට ජාත්යන්තර සහයෝගීතාව සහ විදේශ අධිකරණ බල ප්රදේශවල විමර්ශන පැවැත්වීමට ඇති කැමැත්ත අවශ්ය බවට ශ්රී ලංකා නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන අතර වර්ධනය වෙමින් පවතින පිළිගැනීමක් පිළිබිඹු කරයි.
පුළුල් දූෂණ විරෝධී ව්යාපාරයේ කොටසක්
ඕස්ට්රේලියාවට යවන ලද මෙහෙයුම, ශ්රී ලංකා රජය මෑත මාසවල ක්රියාත්මක කරමින් සිටින පුළුල් දූෂණ විරෝධී ව්යාපාරයේ කොටසකි. විශේෂයෙන් රටේ දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසුව, දූෂිත නිලධාරීන් සහ පුද්ගලයන් වගකීමට ලක් කිරීමේ ස්පර්ශ කළ හැකි ප්රගතියක් පෙන්නුම් කරන ලෙස බලධාරීන්ට සැලකිය යුතු මහජන පීඩනයකට මුහුණ දීමට සිදු වී ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන අල්ලස් විරෝධී නිරීක්ෂණ ආයතනය ලෙස කටයුතු කරන CIABOC, නූතන දූෂණයේ ඉතා සංකීර්ණ හා දේශසීමා ඉක්මවා යන ස්වභාවය පිළිබිඹු කරමින්, රටවල් කිහිපයකට විහිදෙන නඩු ගොනු කිරීම සඳහා CID සමඟ එක්ව ක්රියා කරමින් සිටී.
ශ්රී ලංකා පාලනයට ඇති වැදගත්කම
රාජ්ය නිලධාරීන්ගෙන් සහ අනෙකුත් බලවත් පුද්ගලයන්ගෙන් වගවීම බොහෝ කලක් තිස්සේ ඉල්ලා සිටි ශ්රී ලංකා පුරවැසියන්ට, විදේශ විමර්ශන කණ්ඩායමක් යැවීම සැලකිය යුතු සංකේතාත්මක බරක් දරයි. සැලකිය යුතු ශ්රී ලංකා ප්රවාස ජනතාවක් පදිංචිව සිටින ඕස්ට්රේලියාව වැනි රටවල් ඇතුළු ඕනෑම තැනකට සාක්ෂි රැස් කිරීමට බලධාරීන් සූදානම් බව ඉන් ඇඟවේ.
නීතිමය හා පාලනතන්ත්ර විශ්ලේෂකයන් ඕස්ට්රේලියා මෙහෙයුමේ ප්රතිඵලය හොඳින් නිරීක්ෂණය කරනු ඇති අතර, එය ශ්රී ලංකාව අනාගත දේශසීමා හරහා දූෂණ විමර්ශන හසුරුවන ආකාරය සහ විදේශ නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන සමඟ සබඳතා ශක්තිමත් කරන ආකාරය සඳහා පූර්වාදර්ශයක් ස්ථාපිත කළ හැකිය.
ඕස්ට්රේලියාවේ සිදු කෙරෙන විමර්ශනවල නිශ්චිත ස්වභාවය පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර සම්බන්ධිත බලධාරීන් විසින් තවමත් මහජනයා වෙත අනාවරණය කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.