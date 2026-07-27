ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්ර වෙයි: මරණ 61ක් සමඟ රෝගීන් 82,000 ඉක්මවයි
දිවයිනේ ඩෙංගු මරණ සංඛ්යාව ඉහළ යමින් පවතී
ශ්රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු රෝග වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, වාර්තා වූ සමස්ත රෝගී සංඛ්යාව 82,000 ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර මරණ සංඛ්යාව 61 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව රටපුරා බරපතළ මහජන සෞඛ්ය කනස්සල්ලට තුඩු දී තිබේ.
වර්ධනය වන ජාතික සෞඛ්ය හදිසි අවස්ථාවක්
මෙම නවතම සංඛ්යාලේඛන මගින් මදුරු රෝගය පැතිරීමේ සැලකිය යුතු තීව්රතාවයක් පිළිබිඹු වන අතර, එය රටේ සෞඛ්ය සේවා පද්ධතිය කෙරෙහි දැඩි පීඩනයක් ඇති කරමින් බලධාරීන්ගෙන් සහ මහජනතාවගෙන් ශක්තිමත් වැළැක්වීමේ ක්රියාමාර්ග ගනු ලෙස හදිසි ඉල්ලීම් මතු කර තිබේ.
එඩීස් මදුරුවාගේ දෂ්ටනය හරහා සම්ප්රේෂණය වන ඩෙංගු උණ, ශ්රී ලංකාවේ වඩාත් දිගුකාලීන හා මාරාන්තික සෘතුමය සෞඛ්ය තර්ජනයක් ලෙස පවතී. රෝගය ඉක්මනින් හඳුනා ගෙන නිසි ප්රතිකාර නොලැබුණහොත් එය දරුණු ඩෙංගු රක්තපාත උණ දක්වා වේගයෙන් ප්රගතිශීලී විය හැකි බැවින්, කෙටි කාලීන වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් වේ.
මහජනතාව දැනගත යුතු කරුණු
සෞඛ්ය නිලධාරීන් නිවාස හා ප්රජාවන් මදුරු බෝවන ස්ථාන තුරන් කිරීමට වහාම පියවර ගන්නා ලෙස නිරන්තරයෙන් බලකරති. ප්රධාන වැළැක්වීමේ ක්රමෝපායයන් අතර:
- නිවසේ ආශ්රිත බඳුන්, මල් පෝච්චි සහ ජලාපවාහන මාර්ගවල සේදී නොයන ජලය ඉවත් කිරීම
- ජලය රැඳෙන ඉවත දමන ටයර්, ටින් සහ අනෙකුත් භාජන නිසි ලෙස බැහැර කිරීම
- ආරක්ෂිත පියවරක් ලෙස මදුරු විකර්ෂක භාවිත කිරීම සහ දැල් යටතේ නිදා ගැනීම
- දරුණු උණ, දරුණු හිසරදය හෝ සන්ධි වේදනාව අත්විඳීමේදී වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
බලධාරීන් ඉක්මනින් ක්රියාත්මක වන ලෙස 촉구කෙරේ
රෝගීන් සංඛ්යාව දැනටමත් 82,000 ඉක්මවා ඇති බැවින්, ප්රජා මට්ටමේ නිරන්තර ක්රියාමාර්ග සහ සම්බන්ධීකෘත රාජ්ය මැදිහත්වීමක් නොමැතිව, විශේෂයෙන් සෘතුමය වර්ෂාපතනය මදුරුවන්ට අතිරේක බෝවීමේ තත්ත්ව නිර්මාණය කිරීමත් සමඟ, තත්ත්වය තවදුරටත් නරක් විය හැකි බව මහජන සෞඛ්ය විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවති.
ඩෙංගු වැළැක්වීම පොදු වගකීමක් බවත්, රෝග ලක්ෂණ කාලෝචිත ලෙස වාර්තා කිරීම සහ ප්රජා පිරිසිදු කිරීමේ ප්රයත්නයන් වසංගතය වැඩිදුර ජීවිත හානි සිදු කිරීමට පෙර එය මර්දනය කිරීමේදී තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බවත් ශ්රී ලාංකිකයන්ට මෙයින් සිහිකරවනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.