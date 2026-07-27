Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි: මරණ 61ක් සමඟ රෝගීන් 82,000 ඉක්මවයි

27 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි: මරණ 61ක් සමඟ රෝගීන් 82,000 ඉක්මවයි

දිවයිනේ ඩෙංගු මරණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යමින් පවතී

ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු රෝග වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, වාර්තා වූ සමස්ත රෝගී සංඛ්‍යාව 82,000 ඉක්මවා ගොස් ඇති අතර මරණ සංඛ්‍යාව 61 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව රටපුරා බරපතළ මහජන සෞඛ්‍ය කනස්සල්ලට තුඩු දී තිබේ.

වර්ධනය වන ජාතික සෞඛ්‍ය හදිසි අවස්ථාවක්

මෙම නවතම සංඛ්‍යාලේඛන මගින් මදුරු රෝගය පැතිරීමේ සැලකිය යුතු තීව්‍රතාවයක් පිළිබිඹු වන අතර, එය රටේ සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතිය කෙරෙහි දැඩි පීඩනයක් ඇති කරමින් බලධාරීන්ගෙන් සහ මහජනතාවගෙන් ශක්තිමත් වැළැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලෙස හදිසි ඉල්ලීම් මතු කර තිබේ.

එඩීස් මදුරුවාගේ දෂ්ටනය හරහා සම්ප්‍රේෂණය වන ඩෙංගු උණ, ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් දිගුකාලීන හා මාරාන්තික සෘතුමය සෞඛ්‍ය තර්ජනයක් ලෙස පවතී. රෝගය ඉක්මනින් හඳුනා ගෙන නිසි ප්‍රතිකාර නොලැබුණහොත් එය දරුණු ඩෙංගු රක්තපාත උණ දක්වා වේගයෙන් ප්‍රගතිශීලී විය හැකි බැවින්, කෙටි කාලීන වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් වේ.

මහජනතාව දැනගත යුතු කරුණු

සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් නිවාස හා ප්‍රජාවන් මදුරු බෝවන ස්ථාන තුරන් කිරීමට වහාම පියවර ගන්නා ලෙස නිරන්තරයෙන් බලකරති. ප්‍රධාන වැළැක්වීමේ ක්‍රමෝපායයන් අතර:

  • නිවසේ ආශ්‍රිත බඳුන්, මල් පෝච්චි සහ ජලාපවාහන මාර්ගවල සේදී නොයන ජලය ඉවත් කිරීම
  • ජලය රැඳෙන ඉවත දමන ටයර්, ටින් සහ අනෙකුත් භාජන නිසි ලෙස බැහැර කිරීම
  • ආරක්ෂිත පියවරක් ලෙස මදුරු විකර්ෂක භාවිත කිරීම සහ දැල් යටතේ නිදා ගැනීම
  • දරුණු උණ, දරුණු හිසරදය හෝ සන්ධි වේදනාව අත්විඳීමේදී වහාම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම

බලධාරීන් ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වන ලෙස 촉구කෙරේ

රෝගීන් සංඛ්‍යාව දැනටමත් 82,000 ඉක්මවා ඇති බැවින්, ප්‍රජා මට්ටමේ නිරන්තර ක්‍රියාමාර්ග සහ සම්බන්ධීකෘත රාජ්‍ය මැදිහත්වීමක් නොමැතිව, විශේෂයෙන් සෘතුමය වර්ෂාපතනය මදුරුවන්ට අතිරේක බෝවීමේ තත්ත්ව නිර්මාණය කිරීමත් සමඟ, තත්ත්වය තවදුරටත් නරක් විය හැකි බව මහජන සෞඛ්‍ය විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවති.

ඩෙංගු වැළැක්වීම පොදු වගකීමක් බවත්, රෝග ලක්ෂණ කාලෝචිත ලෙස වාර්තා කිරීම සහ ප්‍රජා පිරිසිදු කිරීමේ ප්‍රයත්නයන් වසංගතය වැඩිදුර ජීවිත හානි සිදු කිරීමට පෙර එය මර්දනය කිරීමේදී තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බවත් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මෙයින් සිහිකරවනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එල් නිනියෝ තර්ජනය උග්‍ර වන්නට යද්දී ශ්‍රී ලංකාව දැඩි වියළි තත්ත්වයකට මුහුණ දීමට සූදානම් වෙයි Sinhala

එල් නිනියෝ තර්ජනය උග්‍ර වන්නට යද්දී ශ්‍රී ලංකාව දැඩි වියළි තත්ත්වයකට මුහුණ දීමට සූදානම් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ ප්‍රදේශවල වියළි කාලගුණ තත්ත්වය තීව්‍ර වෙමින් පවතින අතර, ඉදිරි සති හා මාසවලදී තත්ත්වය තවදුරටත් නරක් කළ හැකි එල් නිනියෝ කාලගුණ රටාවල විභව බලපෑම…

27 Jul 2026 Discuss
ගොතාටුව අසල බස් රථයක් සමඟ දරුණු මුහුණට මුහුණ ගැටීමකින් ත්‍රීරෝද රථ රියදුරු මරුට Sinhala

ගොතාටුව අසල බස් රථයක් සමඟ දරුණු මුහුණට මුහුණ ගැටීමකින් ත්‍රීරෝද රථ රියදුරු මරුට

කොළොන්නාව ප්‍රදේශයේ ගොතාටුව නගරය අසල මගී බස් රථයක් සමඟ ඇති වූ දරුණු මුහුණට මුහුණ ගැටීමකින් ත්‍රීරෝද රථ රියදුරකු අද උදෑසන ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව බලධාරීන් තහවුරු…

27 Jul 2026 Discuss
එක්සත් ජනපද-ඉරාන 긴장ය සමනය වීමත් සමඟ හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය පිළිබඳ භීතිය අඩුවී තෙල් මිල පහතට Sinhala

එක්සත් ජනපද-ඉරාන 긴장ය සමනය වීමත් සමඟ හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය පිළිබඳ භීතිය අඩුවී තෙල් මිල පහතට

එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර පළිගැනීමේ ප්‍රහාර තාවකාලිකව නතර වීම, උපායමාර්ගිකව ඉතා වැදගත් වන හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය ජාත්‍යන්තර නාවික ගමනාගමනය සඳහා විවෘතව පවතිනු…

27 Jul 2026 Discuss