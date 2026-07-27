එල් නිනියෝ තර්ජනය උග්ර වන්නට යද්දී ශ්රී ලංකාව දැඩි වියළි තත්ත්වයකට මුහුණ දීමට සූදානම් වෙයි
ශ්රී ලංකාවේ බොහෝ ප්රදේශවල වියළි කාලගුණ තත්ත්වය තීව්ර වෙමින් පවතින අතර, ඉදිරි සති හා මාසවලදී තත්ත්වය තවදුරටත් නරක් කළ හැකි එල් නිනියෝ කාලගුණ රටාවල විභව බලපෑම සම්බන්ධයෙන් කාලගුණ විද්යා අධිකාරීන් කනස්සල්ල පළ කර ඇත.
දිවයිනේ පුළුල් ප්රදේශ පුරා වියළි තත්ත්වය රජ කරයි
රටේ කිහිපක් ප්රදේශවල වියළි තත්ත්වය තීව්ර වෙමින්, කෘෂිකාර්මික ප්රජාවන් සහ නාගරික ජල සැපයුම යන දෙකටම බලපෑම් ඇති කරමින් තිබේ. බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශවල ගොවීන් පාංශු තෙතමනය අඩු වීම සහ බෝග මත ඇතිවන පීඩනය පිළිබඳව වාර්තා කරමින්, කඩිනමින් වර්ෂාව නොලැබුණහොත් ඉදිරි අස්වැන්නට ඇතිවිය හැකි බලපෑම ගැන බියෙන් සිටිති.
කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව, ස්වාභාවික වර්ෂාපාත රටාවන් ඉදිරි කාලය තුළද බාධාවට ලක් විය හැකි බව පුරෝකථනයන් පෙන්නුම් කරන හෙයින්, පොදු ජනතාව සහ අදාළ අධිකාරීන් අවධානයෙන් සිටින ලෙස නිර්දේශ කර ඇත.
එල් නිනියෝ කනස්සල්ලට තවත් හේතුවක් වෙයි
මධ්යම හා නැගෙනහිර නිවර්තන පැසිෆික් සාගරයේ මතුපිට ජල උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම හා සම්බන්ධ ස්වභාවිකව ඇතිවන දේශගුණ සංසිද්ධියක් වන එල් නිනියෝ — ශ්රී ලංකාවේ වත්මන් වියළි කාලගුණ ගැටලු තව තවත් උග්ර කළ හැකි බව කාලගුණ විද්යාඥයෝ අනතුරු අඟවා ඇත. ශ්රී ලංකාව ඇතුළු දකුණු ආසියාතික රටවලට අඩු වර්ෂාපාතය සහ දිගු නියඟය ගෙන ඒමට එල් නිනියෝ සිදුවීම් ඓතිහාසිකව සම්බන්ධ වී ඇත.
එල් නිනියෝ තත්ත්වයන් තීව්ර වුවහොත්, දිවයිනට දැනට අත්විඳිනවාට වඩා දරුණු හා දිගු කාලීන වියළි කාලපරිච්ඡේද වලට මුහුණ දීමට සිදු විය හැකි බව අධිකාරීන් අනතුරු අඟවා ඇත.
කෘෂිකර්මය හා ජල සම්පත් කෙරෙහි බලපෑම
ශ්රී ලංකාවේ ග්රාමීය ආර්ථිකයේ තීරණාත්මක කුළුණක් ව පවතින කෘෂිකාර්මික අංශය විශේෂයෙන්ම අවදානමට ලක්ව ඇත. වාරි ජල සංචිත ක්ෂය වෙමින් පැවතුනහොත් වී වගාව, එළවළු සහ වෙනත් වර්ෂාශ්රිත බෝග අවදානමට ගොදුරු වෙයි. ප්රධාන ජලාශවල ජල මට්ටම් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලබන අතර, ජලය තවදුරටත් ක්ෂය වීමෙන් බලපෑමට ලක් වූ දිස්ත්රික්කවල ජල භාවිතය සීමා කිරීමට සිදු විය හැකිය.
වියළි කලාපයේ වර්ෂාශ්රිත ළිං සහ කුඩා ජල සම්පත් මත යැපෙන ප්රජාවන් දැනටමත් පීඩනයට ලක්ව ඇති අතර, සමහර ප්රදේශවල දෛනික අවශ්යතා සඳහා ප්රමාණවත් ජලය ලබාගැනීමේ දුෂ්කරතා පිළිබඳ වාර්තා ලැබෙමින් ඇත.
අධිකාරීන් සූදානම් වන ලෙස 촉구 කරති
රජයේ ආයතන සහ විපත් කළමනාකරණ නිලධාරීන්, ජල සම්පත් කාර්යක්ෂමව කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ක්රියාකාරී පියවර ගන්නා ලෙස සහ නියඟ තත්ත්වයන් සඳහා හදිසි සැලසුම් සකස් කරන ලෙස පළාත් පරිපාලන ආයතන හා ප්රාදේශීය අධිකාරීන්ට ඉල්ලා ඇත. ක්රියාත්මක වියළි කාලපරිච්ඡේදයේ බලපෑම් අවම කිරීමට දායකවීම සඳහා වගකීමෙන් ජලය සංරක්ෂණය කරන ලෙස ද පොදු ජනතාවට දිරිගන්වා ඇත.
දේශගුණ විචලනය දිවයිනට ক්රමයෙන් වැඩෙන අභියෝග ඉදිරිපත් කරමින් පවතින හෙයින්, ශ්රී ලංකාවේ ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහ ජනතාවගේ ජීවනෝපාය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා දිගු කාලීන අනුවර්තන උපාය මාර්ග හා ජල කළමනාකරණ යටිතල පහසුකම් සඳහා ආයෝජනය අත්යවශ්ය බව විශේෂඥයෝ අවධාරණය කරති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.