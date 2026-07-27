Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක්සත් ජනපද-ඉරාන 긴장ය සමනය වීමත් සමඟ හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය පිළිබඳ භීතිය අඩුවී තෙල් මිල පහතට

27 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එක්සත් ජනපද-ඉරාන 긴장ය සමනය වීමත් සමඟ හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය පිළිබඳ භීතිය අඩුවී තෙල් මිල පහතට

එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර පළිගැනීමේ ප්‍රහාර තාවකාලිකව නතර වීම, උපායමාර්ගිකව ඉතා වැදගත් වන හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය ජාත්‍යන්තර නාවික ගමනාගමනය සඳහා විවෘතව පවතිනු ඇතැයි යන නව බලාපොරොත්තු අවදි කරමින්, සඳුදා ගෝලීය තෙල් මිල තියුණු ලෙස පහත වැටුණි.

රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සහනයට වෙළෙඳපොළ ප්‍රතිචාර දක්වයි

වොෂිංටනය සහ තෙහෙරානය අතර සතුරුකම් නවතා දැමීම වෙළෙඳ භාණ්ඩ වෙළෙඳපොළට සහනයක් ලබාදුන් අතර, වෙළෙඳුන් අමු තෙල් මත පැටවූ අවදානම් වාරිකය අඩු කර ගත්හ. දෙපාර්ශ්වය අතර තතු සමනය වීම, ලෝකයේ ප්‍රධානතම තෙල් ගමන් මාර්ගයන්ගෙන් එකක් බාධාවට ලක්වීමේ සම්භාවිතාව නැවත ඇගයීමට ආයෝජකයන් පෙළඹවීය.

පර්සියානු බොක්ක සහ ඕමාන් බොක්ක අතර පිහිටි පටු ජලමාර්ගය වන හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය හරහා ලෝකයේ සමුද්‍රීය තෙල් සැපයුමෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් දිනපතා ගලා යයි. එහි ගමනාගමන හැකියාවට ඇති ඕනෑම තර්ජනයක් ඓතිහාසිකව බලශක්ති මිල ඉහළ නැංවීමට හේතු වී ඇත.

මෙම පහත වැටීම ශ්‍රී ලංකාවට අදාළ වන්නේ කෙසේද

තම බලශක්ති අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ආනයනික ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන මත දැඩි ලෙස රඳා පසිඳෙන ශ්‍රී ලංකාවට, ගෝලීය තෙල් මිල පහළ යාම යම් ඉමහත් සහනයක් ගෙනදෙයි. අමු තෙල් මිල ආශ්‍රිත දර්ශකයන් පහළ යාම රටේ තෙල් ආනයන වියදම් මත පවතින බරට සහනයක් ලබාදිය හැකි අතර, පාරිභෝගිකයන් සහ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව සඳහා බලශක්ති පිරිවැය කළමනාකරණය කිරීමේදී රජයට වැඩි නම්‍යශීලී බවක් ලබාදිය හැකිය.

ශ්‍රී ලංකාව පසුගිය වසරවලදී ගෝලීය තෙල් වෙළෙඳපොළ උච්චාවචනයන්ට දැඩි ලෙස ගොදුරු වූ අතර, දරුණු විදේශ විනිමය අර්බුදයක් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉන්ධන නැව්ගත කිරීම් සඳහා මූල්‍ය ප්‍රපාත තත්ත්වයේ ගිලී සිටි ඉහළම අවස්ථාවේ දී රට දිනය ගෙවා ගත්තේ අසීරුවෙනි.

අඛණ්ඩ අවිනිශ්චිතතාව මධ්‍යේ සීමිත ශුභවාදී බලාපොරොත්තුවක්

සඳුදා මිල පහත වැටුණද, එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර තත්ත්වය තවමත් අස්ථිර බව විශ්ලේෂකයන් අනතුරු ඇඟවීය. ප්‍රහාර නැවත ආරම්භ වීමක් හෝ ජල්පනා උත්සන්න වීමක් සිදු වුවහොත් වෙළෙඳපොළ මනෝභාවය ඉක්මනින් ආපසු හැරී මිල නැවතත් ඉහළ නැගිය හැකිය.

  • එක්සත් ජනපද-ඉරාන ප්‍රහාර විරාමය පිළිබඳ ප්‍රවෘත්ති හමුවේ සඳුදා තෙල් මිල පහත වැටුණි.
  • හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය බාධාවට ලක්වීමේ භීතිය හේතුවෙන් වෙළෙඳපොළ මීට පෙර අවදානම් වාරික ඇතුළත් කර තිබිණි.
  • ශ්‍රී ලංකාව ආනයන රඳා පැවැත්ම සලකා බැලූ විට, ගෝලීය තෙල් මිල පහළ මට්ටමක තිරසාර ලෙස පවතීනම් රටට ඉන් ප්‍රයෝජන ලැබිය හැකිය.
  • භූ-දේශපාලන තත්ත්වය අස්ථිර සහ අනාවැකි කිව නොහැකි ලෙස පවතින බව විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවයි.

වෙළෙඳුන් මෙන්ම රජයන් ද ඉදිරි දිනවල සිදුවීම් ඉතා ඇසිල්ලෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත; මන්ද, වත්මන් විරාමය බිඳ වැටෙන ඕනෑම අවස්ථාවක ගෝලීය බලශක්ති වෙළෙඳපොළ ඉදිරිදර්ශනය ඉක්මනින් නැවත හැඩගස්වාගත හැකි බැවිනි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එල් නිනියෝ තර්ජනය උග්‍ර වන්නට යද්දී ශ්‍රී ලංකාව දැඩි වියළි තත්ත්වයකට මුහුණ දීමට සූදානම් වෙයි Sinhala

එල් නිනියෝ තර්ජනය උග්‍ර වන්නට යද්දී ශ්‍රී ලංකාව දැඩි වියළි තත්ත්වයකට මුහුණ දීමට සූදානම් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ ප්‍රදේශවල වියළි කාලගුණ තත්ත්වය තීව්‍ර වෙමින් පවතින අතර, ඉදිරි සති හා මාසවලදී තත්ත්වය තවදුරටත් නරක් කළ හැකි එල් නිනියෝ කාලගුණ රටාවල විභව බලපෑම…

27 Jul 2026 Discuss
ගොතාටුව අසල බස් රථයක් සමඟ දරුණු මුහුණට මුහුණ ගැටීමකින් ත්‍රීරෝද රථ රියදුරු මරුට Sinhala

ගොතාටුව අසල බස් රථයක් සමඟ දරුණු මුහුණට මුහුණ ගැටීමකින් ත්‍රීරෝද රථ රියදුරු මරුට

කොළොන්නාව ප්‍රදේශයේ ගොතාටුව නගරය අසල මගී බස් රථයක් සමඟ ඇති වූ දරුණු මුහුණට මුහුණ ගැටීමකින් ත්‍රීරෝද රථ රියදුරකු අද උදෑසන ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව බලධාරීන් තහවුරු…

27 Jul 2026 Discuss
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් ආරවුල සම්බන්ධයෙන් රජය හා නීතිඥ සංගමය අතර තීරණාත්මක සාකච්ඡා අපේක්ෂිතයි Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් ආරවුල සම්බන්ධයෙන් රජය හා නීතිඥ සංගමය අතර තීරණාත්මක සාකච්ඡා අපේක්ෂිතයි

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස පිළිබඳ මතභේදාත්මක ප්‍රශ්නය මතුව ඇති තතුව හමුවේ, ඉදිරි දිනවල රජය සහ ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) අතර ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡාවක්…

27 Jul 2026 Discuss