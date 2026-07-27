ගොතාටුව අසල බස් රථයක් සමඟ දරුණු මුහුණට මුහුණ ගැටීමකින් ත්රීරෝද රථ රියදුරු මරුට
කොළොන්නාව ප්රදේශයේ ගොතාටුව නගරය අසල මගී බස් රථයක් සමඟ ඇති වූ දරුණු මුහුණට මුහුණ ගැටීමකින් ත්රීරෝද රථ රියදුරකු අද උදෑසන ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
ත්රීරෝද රථය හා බස් රථය මාර්ගයේ දී සෘජුවම ගැටීම හේතුවෙන් ත්රීරෝද රථ රියදුරාට මාරාන්තික තුවාල සිදු වූ අතර, සිදුවීමෙන් අනතුරුව හදිසි සේවා කණ්ඩායම් ස්ථානයට රිංගා ඇත.
අනතුරේ විස්තර
කොළඹ මායිමේ කොළොන්නාව ඡන්ද කොට්ඨාශය තුළ පිහිටි කාර්යබහුල මාර්ග කොටසක් වන ගොතාටුව නගර සීමාව තුළ දී මෙම ගැටීම සිදු විය. මුහුණට මුහුණ ඇති වූ ගැටුමේ දරුණු බලපෑමෙන් ත්රීරෝද රථ රියදුරා අනතුරේ දී සිදු වූ තුවාල හේතුවෙන් මිය ගියේ ය.
ප්රදේශීය පොලිසිය අනතුර සම්බන්ධ තත්ත්වයන් පිළිබඳ විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත. මාරාන්තික ගැටුමට හේතු වූ සිදුවීම් මාලාව තහවුරු කර ගැනීමට බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති.
මාර්ග සුරක්ෂිතතා උත්කණ්ඨා
මෙම සිදුවීම, කොළඹ ආශ්රිත කාර්යබහුල නාගරික මාර්ගවල සුරක්ෂිතතා තත්ත්වය කෙරෙහි නැවතත් අවධානය යොමු කර ඇත. එකම මාර්ගයේ ත්රීරෝද රථ හා විශාල වාහන එකට ධාවනය වීම, විශේෂයෙන් තදබදය වැඩි මාර්ගවල, සැලකිය යුතු අනතුරු ඇහැවීමක් ලෙස දිගින් දිගටම පවතී.
ශ්රී ලංකාවේ ඉහළ මාර්ග මරණ සංඛ්යාවක් වාර්ෂිකව වාර්තා වෙමින් පවතින අතර, බස් රථ හා කුඩා වාහන ඇතුළත් ගැටීම් රටාව දිවයිනේ රථවාහන බලධාරීන් සහ මාර්ග සුරක්ෂිතතා ප්රවර්ධකයන් අතර පුනරාවර්තී ගැටළුවක් බවට පත්ව ඇත.
සිදුවීමට සම්බන්ධ පාර්ශ්වකරුවන්ගේ අනන්යතා සහ පොලිස් විමර්ශනයේ නිගමන සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි කාලයේ දී නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.