Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගොතාටුව අසල බස් රථයක් සමඟ දරුණු මුහුණට මුහුණ ගැටීමකින් ත්‍රීරෝද රථ රියදුරු මරුට

27 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගොතාටුව අසල බස් රථයක් සමඟ දරුණු මුහුණට මුහුණ ගැටීමකින් ත්‍රීරෝද රථ රියදුරු මරුට

කොළොන්නාව ප්‍රදේශයේ ගොතාටුව නගරය අසල මගී බස් රථයක් සමඟ ඇති වූ දරුණු මුහුණට මුහුණ ගැටීමකින් ත්‍රීරෝද රථ රියදුරකු අද උදෑසන ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

ත්‍රීරෝද රථය හා බස් රථය මාර්ගයේ දී සෘජුවම ගැටීම හේතුවෙන් ත්‍රීරෝද රථ රියදුරාට මාරාන්තික තුවාල සිදු වූ අතර, සිදුවීමෙන් අනතුරුව හදිසි සේවා කණ්ඩායම් ස්ථානයට රිංගා ඇත.

අනතුරේ විස්තර

කොළඹ මායිමේ කොළොන්නාව ඡන්ද කොට්ඨාශය තුළ පිහිටි කාර්යබහුල මාර්ග කොටසක් වන ගොතාටුව නගර සීමාව තුළ දී මෙම ගැටීම සිදු විය. මුහුණට මුහුණ ඇති වූ ගැටුමේ දරුණු බලපෑමෙන් ත්‍රීරෝද රථ රියදුරා අනතුරේ දී සිදු වූ තුවාල හේතුවෙන් මිය ගියේ ය.

ප්‍රදේශීය පොලිසිය අනතුර සම්බන්ධ තත්ත්වයන් පිළිබඳ විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත. මාරාන්තික ගැටුමට හේතු වූ සිදුවීම් මාලාව තහවුරු කර ගැනීමට බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති.

මාර්ග සුරක්ෂිතතා උත්කණ්ඨා

මෙම සිදුවීම, කොළඹ ආශ්‍රිත කාර්යබහුල නාගරික මාර්ගවල සුරක්ෂිතතා තත්ත්වය කෙරෙහි නැවතත් අවධානය යොමු කර ඇත. එකම මාර්ගයේ ත්‍රීරෝද රථ හා විශාල වාහන එකට ධාවනය වීම, විශේෂයෙන් තදබදය වැඩි මාර්ගවල, සැලකිය යුතු අනතුරු ඇහැවීමක් ලෙස දිගින් දිගටම පවතී.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළ මාර්ග මරණ සංඛ්‍යාවක් වාර්ෂිකව වාර්තා වෙමින් පවතින අතර, බස් රථ හා කුඩා වාහන ඇතුළත් ගැටීම් රටාව දිවයිනේ රථවාහන බලධාරීන් සහ මාර්ග සුරක්ෂිතතා ප්‍රවර්ධකයන් අතර පුනරාවර්තී ගැටළුවක් බවට පත්ව ඇත.

සිදුවීමට සම්බන්ධ පාර්ශ්වකරුවන්ගේ අනන්‍යතා සහ පොලිස් විමර්ශනයේ නිගමන සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි කාලයේ දී නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එල් නිනියෝ තර්ජනය උග්‍ර වන්නට යද්දී ශ්‍රී ලංකාව දැඩි වියළි තත්ත්වයකට මුහුණ දීමට සූදානම් වෙයි Sinhala

එල් නිනියෝ තර්ජනය උග්‍ර වන්නට යද්දී ශ්‍රී ලංකාව දැඩි වියළි තත්ත්වයකට මුහුණ දීමට සූදානම් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ ප්‍රදේශවල වියළි කාලගුණ තත්ත්වය තීව්‍ර වෙමින් පවතින අතර, ඉදිරි සති හා මාසවලදී තත්ත්වය තවදුරටත් නරක් කළ හැකි එල් නිනියෝ කාලගුණ රටාවල විභව බලපෑම…

27 Jul 2026 Discuss
එක්සත් ජනපද-ඉරාන 긴장ය සමනය වීමත් සමඟ හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය පිළිබඳ භීතිය අඩුවී තෙල් මිල පහතට Sinhala

එක්සත් ජනපද-ඉරාන 긴장ය සමනය වීමත් සමඟ හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය පිළිබඳ භීතිය අඩුවී තෙල් මිල පහතට

එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර පළිගැනීමේ ප්‍රහාර තාවකාලිකව නතර වීම, උපායමාර්ගිකව ඉතා වැදගත් වන හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය ජාත්‍යන්තර නාවික ගමනාගමනය සඳහා විවෘතව පවතිනු…

27 Jul 2026 Discuss
විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් ආරවුල සම්බන්ධයෙන් රජය හා නීතිඥ සංගමය අතර තීරණාත්මක සාකච්ඡා අපේක්ෂිතයි Sinhala

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස් ආරවුල සම්බන්ධයෙන් රජය හා නීතිඥ සංගමය අතර තීරණාත්මක සාකච්ඡා අපේක්ෂිතයි

විනිසුරුවන්ගේ විශ්‍රාම වයස පිළිබඳ මතභේදාත්මක ප්‍රශ්නය මතුව ඇති තතුව හමුවේ, ඉදිරි දිනවල රජය සහ ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) අතර ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡාවක්…

27 Jul 2026 Discuss