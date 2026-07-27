විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස් ආරවුල සම්බන්ධයෙන් රජය හා නීතිඥ සංගමය අතර තීරණාත්මක සාකච්ඡා අපේක්ෂිතයි
විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස පිළිබඳ මතභේදාත්මක ප්රශ්නය මතුව ඇති තතුව හමුවේ, ඉදිරි දිනවල රජය සහ ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) අතර ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට නියමිතව ඇති බව කරුණු දන්නා ආරංචිමාර්ග තහවුරු කර ඇත.
ලිහිල් ආරවුලක් උණුසුම් අර්බුදයකට
ශ්රී ලාංකික අධිකරණ සාමාජිකයන්ගේ අනිවාර්ය විශ්රාම වයස් සීමාව සම්බන්ධ මතභේදය, නීතිඥ ප්රජාව සහ රජය අතර ඝර්ෂණයක් ඇති කර ඇති අතර, ආරවුල වඩාත් උග්ර වීමට ඉඩ දීමට පෙර එය නිරාකරණය කර ගැනීම සඳහා දෙපාර්ශ්වයම සාකච්ඡාවට ඉදිරිපත් වී ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ නීතිඥ ප්රජාවේ අවශ්යතා නියෝජනය කරන නීතිඥ සංගමය, මෙම කාරණය සම්බන්ධයෙන් රජයේ ස්ථාවරයට එරෙහිව හඬ නගමින්, විනිසුරුවන් ධුරයෙන් විශ්රාම ගත යුත්තේ කවදාදැයි නියම කරන පවතින රාමුව නැවත සලකා බලන ලෙස 촉구කර ඇත.
සාකච්ඡාව ඉදිරි මාර්ගය ලෙස සැලකේ
සැලසුම් කරනු ලැබූ සාකච්ඡාව, ආරවුල ගැඹුරු කර ගැනීමට ඉඩ දීම වෙනුවට සෘජු සම්බන්ධතා හරහා ගැටලුව විසඳා ගැනීමට දෙපාර්ශ්වයම කැමැත්ත ඇති බව ඉස්මතු කරයි. නීතිඥ නිරීක්ෂකයන් සහ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා විශේෂඥයන් මෙම තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින්, විශ්රාම වයස් විධිවිධාන සඳහා යම් වෙනසක් සිදු වුවහොත් රටේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට සහ අඛණ්ඩතාවයට දුරදිගු ඇඟවුම් ඇති විය හැකි බව සටහන් කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ විනිසුරුවන්ගේ විශ්රාම වයස ඉතාමත් සංවේදී මාතෘකාවක් වන අතර, එය අධිකරණ ස්වාධීනත්වය, ආයතනික ස්ථාවරත්වය සහ විධායකය හා අධිකරණය අතර බලතුලනය පිළිබඳ පුළුල් ප්රශ්න සමඟ සම්බන්ධ වී ඇත.
අවදානමේ ඇත්තේ කුමක්ද
පවතින විධිවිධාන විවේචනය කරන අය තර්ක කරන්නේ, අධිකරණය සැලකිය යුතු අභියෝගවලට මුහුණ දෙන මෙවැනි අවස්ථාවක, දැනට ක්රියාත්මක විශ්රාම වයස් ප්රතිපත්තිය පළපුරුදු විනිසුරුවන්ට අහිතකර විය හැකි බවයි. කෙසේ වෙතත්, අනෙකුත් පාර්ශ්ව අනතුරු අඟවන්නේ, දේශපාලනිකව අභිප්රේරිත ලෙස සැලකිය හැකි හෝ අධිකරණ විශ්වසනීයත්වය හානි කළ හැකි ඕනෑම සංශෝධනයකට එරෙහිව ප්රවේශම් විය යුතු බවයි.
- නීතිඥ සංගමය ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වය සඳහා නොකඩවා පෙනී සිටී.
- විශ්රාම වයස සඳහා යම් සංශෝධනයක් සිදු කිරීමට නීතිමය හෝ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා ක්රියාමාර්ග අවශ්ය විය හැකිය.
- රජය-නීතිඥ සංගම් සාකච්ඡාවල ප්රතිඵලය, ඉදිරි මාසවල නීතිමය හා ප්රතිපත්ති විවාදවල දිශානතිය නිර්ණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
රැස්වීම සඳහා නිල දිනයක් ප්රසිද්ධියේ නිවේදනය කර නොමැති නමුත්, ප්රාථමික සාකච්ඡා දැනටමත් රහසිගතව ආරම්භ වී ඇති බව ඇතුළත ආරංචිමාර්ග පවසයි. ශ්රී ලංකාවේ නීතිඥ ප්රජාව මෙම සාකච්ඡාවල ප්රතිඵලය බෙහෙවින් උනන්දුවෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත; මන්ද ගැටලුව විසඳුණත් නොවිසඳුණත්, එය දිවයිනේ ශ්රේෂ්ඨාධිකරණවල අනාගත සංයුතිය හා කාර්යසාධනය හැඩගැස්විය හැකි බැවිනි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.