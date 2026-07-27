Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සුභ පාලනය සඳහා වූ ජාතික අඛණ්ඩතා සතිය දේශව්‍යාප්තව ආරම්භ කරයි

27 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව සුභ පාලනය සඳහා වූ ජාතික අඛණ්ඩතා සතිය දේශව්‍යාප්තව ආරම්භ කරයි

රාජ්‍ය ජීවිතයේ සදාචාරාත්මක වටිනාකම් ශක්තිමත් කිරීම ලක්ෂ්‍ය කරගත් දේශව්‍යාප්ත සැමරුමක්

රාජ්‍ය ආයතනවල සහ සමාජය තුළ පොදුවේ විනිවිදභාවය, වගවීම සහ සදාචාරාත්මක හැසිරීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා වූ පුළුල් උත්සාහයක කොටසක් ලෙස, ශ්‍රී ලංකාව සිය ජාතික අඛණ්ඩතා සතිය දියත් කරමින් දිවයින පුරා සැමරුම් ආරම්භ කර ඇත.

දිවයිනේ සියලු කලාපවල එකවරම සනිටුහන් කෙරෙන මෙම වැඩසටහන, දූෂණයට එරෙහිව සටන් කිරීම සහ පුරවැසියන්, රාජ්‍ය නිලධාරීන් සහ රජයේ සේවකයන් අතර සාවද්‍ය භාවයේ සංස්කෘතියක් ඇති කිරීම සම්බන්ධයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතින ජාතික අවධානය පිළිබිඹු කරයි.

සිවිල් වගකීම පිළිබඳ කාලෝචිත මතක් කිරීමක්

ජාතික අඛණ්ඩතා සතිය, සුභ පාලනයේ වැදගත්කම සහ සදාචාරාත්මක ප්‍රමිතීන් ඉහළ රැකීමේදී සෑම ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු අදා කරගන්නා භූමිකාව පිළිබඳ දැනුවත්භාවය ඉහළ නංවන වාර්ෂික වේදිකාවක් ලෙස සේවය කරයි. සැමරුමේ කොටසක් ලෙස සංවිධානය කෙරෙන සිදුවීම් සහ වැඩසටහන් හරහා, රට පුරා ප්‍රජා කණ්ඩායම්, පාසල් සහ රාජ්‍ය ආයතන සහභාගී කර ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

දිගු කාලීන ආර්ථික දුෂ්කරතා සහ පාලන අභියෝගවලින් අනතුරුව රාජ්‍ය ආයතන කෙරෙහි ජනතාවගේ විශ්වාසය යළි ගොඩනැගීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රයත්නයන් ඉදිරියේ, මෙම අවස්ථාව විශේෂ වැදගත්කමක් දරයි.

සතිය ඉලක්ක කරගන්නා අරමුණු

  • රාජ්‍ය සේවයේ විනිවිදභාවය සහ වගවීමේ සංස්කෘතිය ප්‍රවර්ධනය කිරීම
  • දූෂිත ක්‍රියාකාරකම් ක්‍රියාශීලීව ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට පුරවැසියන් දිරිමත් කිරීම
  • අඛණ්ඩතාවය සම්බන්ධ නීති හා රාමු පිළිබඳ දැනුවත්භාවය ශක්තිමත් කිරීම
  • සදාචාරාත්මක වටිනාකම් පිළිබඳ සාකච්ඡාවලට තරුණ පරපුර සහ ප්‍රජා කණ්ඩායම් සම්බන්ධ කර ගැනීම
ජාතික අඛණ්ඩතා සතිය, සාවද්‍ය භාවය සහ වගකීම් සහිත පුරවැසිභාවයේ වටිනාකම් කෙරෙහි නැවත කැප වීමට සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට යොමු කෙරෙන සාමූහික ඇරයුමක් ලෙස නැඟී සිටී.

නිලධාරීන් සහ සිවිල් සමාජ නියෝජිතයන් සතිය පුරා විවිධ කාර්යක්‍රම රාශියකට සහභාගී වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, දූෂණය මූලසිඳු කොට වඩාත් විනිවිද පෙනෙනසුළු රාජ්‍ය අංශයක් ගොඩනැගීමට ගන්නා කැපවීම රජය වෙනුවෙන් ප්‍රකාශ කිරීමට මෙම සැමරුම හේතු වෙයි.

සතිය ඉදිරියට ගෙන යන විට, අඛණ්ඩතාවයේ වැදගත්කම පිළිබඳ ගැඹුරින් සිතා බලන ලෙස ශ්‍රී ලංකාව පුරා ප්‍රජාවන් දිරිමත් කෙරෙමින් ඇත — එය හුදෙක් රාජ්‍ය වගකීමක් පමණක් නොව, පුද්ගල මට්ටමෙන් ආරම්භ වන හවුල් වගකීමක් ලෙසත් සැලකීමේ ප්‍රාමුඛ්‍යතාව ඉස්මතු කෙරෙමින්.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එල් නිනියෝ තර්ජනය උග්‍ර වන්නට යද්දී ශ්‍රී ලංකාව දැඩි වියළි තත්ත්වයකට මුහුණ දීමට සූදානම් වෙයි Sinhala

එල් නිනියෝ තර්ජනය උග්‍ර වන්නට යද්දී ශ්‍රී ලංකාව දැඩි වියළි තත්ත්වයකට මුහුණ දීමට සූදානම් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ ප්‍රදේශවල වියළි කාලගුණ තත්ත්වය තීව්‍ර වෙමින් පවතින අතර, ඉදිරි සති හා මාසවලදී තත්ත්වය තවදුරටත් නරක් කළ හැකි එල් නිනියෝ කාලගුණ රටාවල විභව බලපෑම…

27 Jul 2026 Discuss
ගොතාටුව අසල බස් රථයක් සමඟ දරුණු මුහුණට මුහුණ ගැටීමකින් ත්‍රීරෝද රථ රියදුරු මරුට Sinhala

ගොතාටුව අසල බස් රථයක් සමඟ දරුණු මුහුණට මුහුණ ගැටීමකින් ත්‍රීරෝද රථ රියදුරු මරුට

කොළොන්නාව ප්‍රදේශයේ ගොතාටුව නගරය අසල මගී බස් රථයක් සමඟ ඇති වූ දරුණු මුහුණට මුහුණ ගැටීමකින් ත්‍රීරෝද රථ රියදුරකු අද උදෑසන ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව බලධාරීන් තහවුරු…

27 Jul 2026 Discuss
එක්සත් ජනපද-ඉරාන 긴장ය සමනය වීමත් සමඟ හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය පිළිබඳ භීතිය අඩුවී තෙල් මිල පහතට Sinhala

එක්සත් ජනපද-ඉරාන 긴장ය සමනය වීමත් සමඟ හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය පිළිබඳ භීතිය අඩුවී තෙල් මිල පහතට

එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර පළිගැනීමේ ප්‍රහාර තාවකාලිකව නතර වීම, උපායමාර්ගිකව ඉතා වැදගත් වන හෝමුස් සමුද්‍ර සන්ධිය ජාත්‍යන්තර නාවික ගමනාගමනය සඳහා විවෘතව පවතිනු…

27 Jul 2026 Discuss