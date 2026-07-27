ශ්රී ලංකාව සුභ පාලනය සඳහා වූ ජාතික අඛණ්ඩතා සතිය දේශව්යාප්තව ආරම්භ කරයි
රාජ්ය ජීවිතයේ සදාචාරාත්මක වටිනාකම් ශක්තිමත් කිරීම ලක්ෂ්ය කරගත් දේශව්යාප්ත සැමරුමක්
රාජ්ය ආයතනවල සහ සමාජය තුළ පොදුවේ විනිවිදභාවය, වගවීම සහ සදාචාරාත්මක හැසිරීම ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා වූ පුළුල් උත්සාහයක කොටසක් ලෙස, ශ්රී ලංකාව සිය ජාතික අඛණ්ඩතා සතිය දියත් කරමින් දිවයින පුරා සැමරුම් ආරම්භ කර ඇත.
දිවයිනේ සියලු කලාපවල එකවරම සනිටුහන් කෙරෙන මෙම වැඩසටහන, දූෂණයට එරෙහිව සටන් කිරීම සහ පුරවැසියන්, රාජ්ය නිලධාරීන් සහ රජයේ සේවකයන් අතර සාවද්ය භාවයේ සංස්කෘතියක් ඇති කිරීම සම්බන්ධයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතින ජාතික අවධානය පිළිබිඹු කරයි.
සිවිල් වගකීම පිළිබඳ කාලෝචිත මතක් කිරීමක්
ජාතික අඛණ්ඩතා සතිය, සුභ පාලනයේ වැදගත්කම සහ සදාචාරාත්මක ප්රමිතීන් ඉහළ රැකීමේදී සෑම ශ්රී ලාංකිකයෙකු අදා කරගන්නා භූමිකාව පිළිබඳ දැනුවත්භාවය ඉහළ නංවන වාර්ෂික වේදිකාවක් ලෙස සේවය කරයි. සැමරුමේ කොටසක් ලෙස සංවිධානය කෙරෙන සිදුවීම් සහ වැඩසටහන් හරහා, රට පුරා ප්රජා කණ්ඩායම්, පාසල් සහ රාජ්ය ආයතන සහභාගී කර ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
දිගු කාලීන ආර්ථික දුෂ්කරතා සහ පාලන අභියෝගවලින් අනතුරුව රාජ්ය ආයතන කෙරෙහි ජනතාවගේ විශ්වාසය යළි ගොඩනැගීමේ ශ්රී ලංකාවේ ප්රයත්නයන් ඉදිරියේ, මෙම අවස්ථාව විශේෂ වැදගත්කමක් දරයි.
සතිය ඉලක්ක කරගන්නා අරමුණු
- රාජ්ය සේවයේ විනිවිදභාවය සහ වගවීමේ සංස්කෘතිය ප්රවර්ධනය කිරීම
- දූෂිත ක්රියාකාරකම් ක්රියාශීලීව ප්රතික්ෂේප කිරීමට පුරවැසියන් දිරිමත් කිරීම
- අඛණ්ඩතාවය සම්බන්ධ නීති හා රාමු පිළිබඳ දැනුවත්භාවය ශක්තිමත් කිරීම
- සදාචාරාත්මක වටිනාකම් පිළිබඳ සාකච්ඡාවලට තරුණ පරපුර සහ ප්රජා කණ්ඩායම් සම්බන්ධ කර ගැනීම
ජාතික අඛණ්ඩතා සතිය, සාවද්ය භාවය සහ වගකීම් සහිත පුරවැසිභාවයේ වටිනාකම් කෙරෙහි නැවත කැප වීමට සියලු ශ්රී ලාංකිකයන්ට යොමු කෙරෙන සාමූහික ඇරයුමක් ලෙස නැඟී සිටී.
නිලධාරීන් සහ සිවිල් සමාජ නියෝජිතයන් සතිය පුරා විවිධ කාර්යක්රම රාශියකට සහභාගී වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, දූෂණය මූලසිඳු කොට වඩාත් විනිවිද පෙනෙනසුළු රාජ්ය අංශයක් ගොඩනැගීමට ගන්නා කැපවීම රජය වෙනුවෙන් ප්රකාශ කිරීමට මෙම සැමරුම හේතු වෙයි.
සතිය ඉදිරියට ගෙන යන විට, අඛණ්ඩතාවයේ වැදගත්කම පිළිබඳ ගැඹුරින් සිතා බලන ලෙස ශ්රී ලංකාව පුරා ප්රජාවන් දිරිමත් කෙරෙමින් ඇත — එය හුදෙක් රාජ්ය වගකීමක් පමණක් නොව, පුද්ගල මට්ටමෙන් ආරම්භ වන හවුල් වගකීමක් ලෙසත් සැලකීමේ ප්රාමුඛ්යතාව ඉස්මතු කෙරෙමින්.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.