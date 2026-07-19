FIFA හි නිල ප්රවේශපත්ර නැවත විකිණීමේ වේදිකාවේ ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගයේ ප්රවේශපත්ර මිල ඩොලර් මිලියන 2.3 ඉක්මවයි
FIFA ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගයට අවසන් මොහොතේ ආසනයක් සුරක්ෂිත කර ගැනීමට ඔබ බලාපොරොත්තු වන්නේ නම්, ඔබ සතුව අතිශයින්ම විශාල මුදල් ප්රමාණයක් තිබිය යුතුය — පාලක මණ්ඩලයේ නිල ප්රවේශපත්ර නැවත විකිණීමේ වේදිකාවේ ප්රවේශපත්ර මිල ඩොලර් මිලියන 2.3 ක් ඉක්මවා ඇති අතර, එය ඇමෙරිකානු භූමියේ පැවැත්වූ ඉතා මිල අධික ක්රීඩා උත්සවය ලෙස සටහන් වෙමින් තිබේ.
බොහෝ රසිකයන්ට ළඟා නොවිය හැකි මිල ගණන්
ඉතා ඉහළ අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටින මෙම අවසන් මහා තරගය, 2026 FIFA ලෝක කුසලානයේ උච්ඡස්ථානය සමඟ සමීපව බැඳුණු නිව් යෝර්ක් නිව් ජර්සි ස්ටේඩියම් හි පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත. ඉල්ලුම සැපයුම ඉතා දැඩි ලෙස ඉක්මවා යාමත් සමඟ, ද්විතියික වෙළඳපොළේ ප්රවේශපත්ර වටිනාකම් අතිශය ආශ්චර්යජනක මට්ටම් කරා ළඟා වී ඇත.
මෙම විස්මිත මිල ගණන් අවසන් මහා තරගය සඳහා ලොව පුරා පවතින අසාමාන්ය ඉල්ලුම පිළිබිඹු කරයි. ශ්රී ලංකාව ඇතුළු ආසියානු රටවල් රැසක සැලකිය යුතු රසික පිරිසක් ද ජාත්යන්තර පාදු කෝලයේ මහා වේදිකාවේ ඉතිහාසය සෑදෙනු දැකීමට ඉතා 间切ව සිටිති.
උමතු උද්යෝගයේ මධ්යස්ථානය වූ FIFA හි නිල ප්රවේශපත්ර නැවත විකිණීමේ වේදිකාව
අනවසර ප්රවේශපත්ර කළු වෙළඳාමට ප්රතිවිරුද්ධව, මෙම ඇස් කලු කරන මිල ගණන් FIFA හි ම නිල බලයලත් නැවත විකිණීමේ වේදිකාවේ දිස් වෙමින් ඇති බැවින්, එසේ නොවේ නම් සිතාගැනීමටවත් නොහැකි ගනුදෙනු සඳහා යම් නීත්යානුකූල භාවයක් ලැබෙයි. රසිකයන්ට ප්රවේශපත්ර මිලදී ගැනීමටත් විකිණීමටත් වඩාත් ආරක්ෂිත හා විනිවිද පෙනෙනසුලු මාර්ගයක් සැපයීම සඳහා මෙම වේදිකාව හඳුන්වා දෙනු ලැබූ නමුත්, එහි දැන් ලැයිස්තුගත කර ඇති මිල ගණන් පළපුරුදු ක්රීඩා කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් පවා විස්මයට පත් කර ඇත.
සන්දර්භය සලකා බලන කල, ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ NFL සුපර් බෝල් සහ NBA ෆයිනල්ස් ඇතුළු ප්රධාන ක්රීඩා අවසන් මහා තරග ඐතිහාසිකව ඉහළ ප්රවේශපත්ර නැවත විකිණීමේ මිල ගණන් ඉල්ලා ඇති නමුත්, ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගය ඒ සියල්ල සැලකිය යුතු ලෙස ඉක්මවා ගොස් ඇති බව විශ්ලේෂකයෝ පවසති.
ලෝක 축球 උද්යෝගය ඉල්ලුම ඉහළ නංවයි
නොදුටු ඉල්ලුමට දායක වන සාධක කිහිපයක් ඇත:
- 2026 FIFA ලෝක කුසලානය කණ්ඩායම් 48 ක් සහභාගී වන පුළුල් ආකෘතිය සහිත පළමු සංස්කරණය වන අතර, එය කිසිදු පෙර තරගාවලියකට නොතිබූ පුළුල් ගෝලීය අවධානයක් ජනනය කරයි.
- නිව් යෝර්ක් නිව් ජර්සි ස්ටේඩියම් උතුරු ඇමෙරිකාවේ වඩාත්ම ප්රතිෂ්ඨාවන්ත හා ඉහළ ධාරිතාවක් සහිත ක්රීඩාංගනවලින් එකක් වන අතර, එය අවසන් මහා තරගයට친히 සහභාගී වීමේ ආකර්ෂණය තවත් ඉහළ නංවයි.
- ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ වර්ධනය වෙමින් පවතින පාදු කෝල රසිකයන් ගණන දේශීය ඉල්ලුම ශක්තිමත් ලෙස තහවුරු කරමින් ආසන සඳහා දැනටමත් දැඩි ජාත්යන්තර තරඟකාරිත්වයට ද සහය ලබා දී ඇත.
- ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය, කැනඩාව සහ මෙක්සිකෝව හරහා එක්ව සත්කාරය දැක්වීමේ සංවිධානය ඉතා පුළුල් හා විවිධත්වයෙන් යුත් ප්රේක්ෂකාගාරයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.
ජීවිත කාලයේ එකම අත්දැකීමක් සඳහා ජීවිත කාලයේ එකම වියදමක්
නිව් යෝර්ක් නිව් ජර්සි ස්ටේඩියම් හි පැවැත්වෙන ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගය, FIFA හි නිල වේදිකාවේ නැවත විකිණීමේ ප්රවේශපත්ර වටිනාකම් ඩොලර් මිලියන 2.3 සීමාව ඉක්මවා, ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ දී කවදාවත් පැවැත්වූ ඉතා මිල අධික සජීවී ක්රීඩා උත්සවය ලෙස පුළුල් ලෙස විස්තර කෙරෙයි.
ලොව පුරා ඉතා වැඩි පාදු කෝල රසිකයන් සංඛ්යාවක් සඳහා, අවසන් මහා තරගයට친히 සහභාගී වීම දුරස්ථ සිහිනයක්ව පවතී. කෙසේ වෙතත්, වාර්තා සංඛ්යා
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.