Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජෝර්දානයේ ඉරානය සම්බන්ධ ඩ්‍රෝන හා මිසයිල ප්‍රහාරයෙන් එක්සත් ජනපද සෙනඟ දෙදෙනෙකු මරුට

19 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජෝර්දානයේ ඉරානය සම්බන්ධ ඩ්‍රෝන හා මිසයිල ප්‍රහාරයෙන් එක්සත් ජනපද සෙනඟ දෙදෙනෙකු මරුට

මැදපෙරදිග ප්‍රහාරයේදී ඇමරිකානු හමුදා සාමාජිකයන් ජීවිතක්ෂයට

එක්සත් ජනපද හමුදාව තහවුරු කර ඇති අන්දමට, ඉරානය සමඟ සම්බන්ධ බලවේග විසින් ජෝර්දානයේ සිදු කරන ලද සංයුක්ත මිසයිල හා ඩ්‍රෝන ප්‍රහාරයකදී එහි සේවා සාමාජිකයන් දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තවත් සිව් දෙනෙකු වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා ඉවත් කිරීමට සිදු විය.

මැදපෙරදිග ඇමරිකානු මෙහෙයුම් අධීක්ෂණය සඳහා වගකිව යුතු හමුදා විධානය වන එක්සත් ජනපද මධ්‍යම විධානය (CENTCOM), සෙනසුරාදා දින නිල නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් හානි සහ ප්‍රහාරයේ ස්වභාවය සනාථ කළේය.

ප්‍රහාරය පිළිබඳ විස්තර

මෙම ප්‍රහාරයට මිසයිල හා ඩ්‍රෝන යන දෙකම භාවිත වූ අතර, මෙවැනි සංයෝජනය කලාපයේ ඉරානය අනුග්‍රහය දක්වන හමුදා ක්‍රියාකාරකම් සමඟ ඉතා සමීපව සම්බන්ධ වී ඇත. ප්‍රහාරය හේතුවෙන් යොදවා සිටි ඇමරිකානු හමුදා සාමාජිකයන් අතර ක්ෂණික මරණ සිදු වූ අතර, ඇමරිකානු හමුදාවන් හා ඉරානයට බැඳුණු කල්ලි අතර තතු රත්ව ඇති බව මෙයින් ප්‍රකාශ විය.

වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා ඉවත් කරන ලද සේවා සාමාජිකයන් සිව් දෙනා හදිසි ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය තුවාල ලබා ඇති බව වටහාගෙන ඇතත්, ඔවුන්ගේ තත්ත්වය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු හමුදා බලධාරීන් විසින් ක්ෂණිකව ප්‍රකාශ නොකළේය.

ඉහළ යන කලාපීය තතු

මෑත මාසවලදී කලාපයේ ඇමරිකානු හමුදා සාමාජිකයන්ට එල්ල වූ ප්‍රහාර අතර මෙය වඩාත් මාරාන්තික ප්‍රහාරයක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, මැදපෙරදිග ව්‍යාප්ත ආරක්ෂක තත්ත්වය පිළිබඳ බරපතල කනස්සල්ල මතු කර ඇත.

සෙනසුරාදා නිකුත් කරන ලද නිල නිවේදනයෙන් එක්සත් ජනපද මධ්‍යම විධානය මරණ හා තුවාලකරුවන් ඉවත් කිරීම සනාථ කළේය.

ජෝර්දාන් පස් මත ඇමරිකානු ජීවිත අහිමි වීම සම්බන්ධයෙන් බයිඩන් පරිපාලනය කෙබඳු ප්‍රතිචාරයක් ගනු ඇත්දැයි විශ්ලේෂකයන් හා කලාපීය නිරීක්ෂකයන් සමීපව ඇකිළ බලා සිටින අතර, මෙම ප්‍රහාරය වොෂිංටනයේ තීව්‍ර ප්‍රතිචාරයකට තුඩු දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

තත්ත්වය දිනෙන් දින දිගහැරෙත්ම වැඩිදුර විස්තර ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජූනි අවසාන දිනය ඉකුත්වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ සූදු නියාමන රාමුව නැවතත් බාධාවකට මුහුණ දෙයි Sinhala

ජූනි අවසාන දිනය ඉකුත්වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ සූදු නියාමන රාමුව නැවතත් බාධාවකට මුහුණ දෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සූදු කර්මාන්තය සඳහා සවිස්තරාත්මක නියාමන රාමුවක් ස්ථාපිත කිරීමේ උත්සාහයන්ට නැවත පසු ගමනක් සිදුවී ඇති අතර, දිගු කලක් තිස්සේ අපේක්ෂිත නියාමන හඳුන්වා…

19 Jul 2026 Discuss
රොනාල්ඩෝ නසාරියෝ 2026 ලෝක කුසලානයේදී ස්පාඤ්ඤය අර්ජන්ටිනාව පරාජය කරනු ඇතැයි පනවයි Sinhala

රොනාල්ඩෝ නසාරියෝ 2026 ලෝක කුසලානයේදී ස්පාඤ්ඤය අර්ජන්ටිනාව පරාජය කරනු ඇතැයි පනවයි

බ්‍රසීල 축구 නිරූපිකා රොනාල්ඩෝ නසාරියෝ FIFA ලෝක කුසලාන 2026 ට පෙර විශිෂ්ට අනාවැකියක් දක්වමින්, ස්පාඤ්ඤය ප්‍රසිද්ධ ශූරයන් වන අර්ජන්ටිනාව තරගාවලියේ අවසන් මහා…

19 Jul 2026 Discuss
සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් රක්ෂණ සමාගමෙන් 60%ක් අත්පත් කරගනිමින් කලාපීය ව්‍යාප්තිය තීව්‍ර කරයි Sinhala

සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් රක්ෂණ සමාගමෙන් 60%ක් අත්පත් කරගනිමින් කලාපීය ව්‍යාප්තිය තීව්‍ර කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ රක්ෂණ සේවා සපයන්නා වන සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් සමාගම, ඩයමන්ඩ් ලයිෆ් සමාගමෙන් සියයට 60ක කොටසක් අත්පත් කරගනිමින් වැදගත් උපායමාර්ගික පියවරක් ගෙන…

19 Jul 2026 Discuss