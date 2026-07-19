ජෝර්දානයේ ඉරානය සම්බන්ධ ඩ්රෝන හා මිසයිල ප්රහාරයෙන් එක්සත් ජනපද සෙනඟ දෙදෙනෙකු මරුට
මැදපෙරදිග ප්රහාරයේදී ඇමරිකානු හමුදා සාමාජිකයන් ජීවිතක්ෂයට
එක්සත් ජනපද හමුදාව තහවුරු කර ඇති අන්දමට, ඉරානය සමඟ සම්බන්ධ බලවේග විසින් ජෝර්දානයේ සිදු කරන ලද සංයුක්ත මිසයිල හා ඩ්රෝන ප්රහාරයකදී එහි සේවා සාමාජිකයන් දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තවත් සිව් දෙනෙකු වෛද්ය ප්රතිකාර සඳහා ඉවත් කිරීමට සිදු විය.
මැදපෙරදිග ඇමරිකානු මෙහෙයුම් අධීක්ෂණය සඳහා වගකිව යුතු හමුදා විධානය වන එක්සත් ජනපද මධ්යම විධානය (CENTCOM), සෙනසුරාදා දින නිල නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් හානි සහ ප්රහාරයේ ස්වභාවය සනාථ කළේය.
ප්රහාරය පිළිබඳ විස්තර
මෙම ප්රහාරයට මිසයිල හා ඩ්රෝන යන දෙකම භාවිත වූ අතර, මෙවැනි සංයෝජනය කලාපයේ ඉරානය අනුග්රහය දක්වන හමුදා ක්රියාකාරකම් සමඟ ඉතා සමීපව සම්බන්ධ වී ඇත. ප්රහාරය හේතුවෙන් යොදවා සිටි ඇමරිකානු හමුදා සාමාජිකයන් අතර ක්ෂණික මරණ සිදු වූ අතර, ඇමරිකානු හමුදාවන් හා ඉරානයට බැඳුණු කල්ලි අතර තතු රත්ව ඇති බව මෙයින් ප්රකාශ විය.
වෛද්ය ප්රතිකාර සඳහා ඉවත් කරන ලද සේවා සාමාජිකයන් සිව් දෙනා හදිසි ප්රතිකාර අවශ්ය තුවාල ලබා ඇති බව වටහාගෙන ඇතත්, ඔවුන්ගේ තත්ත්වය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු හමුදා බලධාරීන් විසින් ක්ෂණිකව ප්රකාශ නොකළේය.
ඉහළ යන කලාපීය තතු
මෑත මාසවලදී කලාපයේ ඇමරිකානු හමුදා සාමාජිකයන්ට එල්ල වූ ප්රහාර අතර මෙය වඩාත් මාරාන්තික ප්රහාරයක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, මැදපෙරදිග ව්යාප්ත ආරක්ෂක තත්ත්වය පිළිබඳ බරපතල කනස්සල්ල මතු කර ඇත.
සෙනසුරාදා නිකුත් කරන ලද නිල නිවේදනයෙන් එක්සත් ජනපද මධ්යම විධානය මරණ හා තුවාලකරුවන් ඉවත් කිරීම සනාථ කළේය.
ජෝර්දාන් පස් මත ඇමරිකානු ජීවිත අහිමි වීම සම්බන්ධයෙන් බයිඩන් පරිපාලනය කෙබඳු ප්රතිචාරයක් ගනු ඇත්දැයි විශ්ලේෂකයන් හා කලාපීය නිරීක්ෂකයන් සමීපව ඇකිළ බලා සිටින අතර, මෙම ප්රහාරය වොෂිංටනයේ තීව්ර ප්රතිචාරයකට තුඩු දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
තත්ත්වය දිනෙන් දින දිගහැරෙත්ම වැඩිදුර විස්තර ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.