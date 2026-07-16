Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව පුනර්ජනනීය ශක්ති ප්‍රවර්ධනය තුළ මෙගාවොට් 250 බැටරි ශක්ති ගබඩා ටෙන්ඩරයක් දියත් කරයි

16 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව පුනර්ජනනීය ශක්ති ප්‍රවර්ධනය තුළ මෙගාවොට් 250 බැටරි ශක්ති ගබඩා ටෙන්ඩරයක් දියත් කරයි

විශාල පරිමාණ බැටරි ගබඩාව හරහා විදුලි පද්ධතියේ ස්ථායිත්වය ශක්තිමත් කිරීමට දූපත් රාජ්‍යය ඉදිරිපත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව තම පිරිසිදු ශක්ති සංක්‍රමණය සඳහා වැදගත් පියවරක් ඉදිරියට තබමින්, මෙගාවොට් 250 (MW) බැටරි ශක්ති ගබඩා පද්ධතියක් (BESS) සඳහා ටෙන්ඩරයක් දියත් කර ඇති අතර, එය ජාතික විදුලි පද්ධතිය නවීකරණය කිරීමට සහ පොසිල ඉන්ධන මත යැපීම අඩු කිරීමට රජයේ දෘඪ අධිෂ්ඨානය පිළිබිඹු කරයි.

ටෙන්ඩරයේ විෂය පථය

මෙම ප්‍රසම්පාදන මුලපිරීම තුළ සූර්ය සහ සුළං ශක්තිය වැනි පුනර්ජනනීය මූලාශ්‍රවලින් නිෂ්පාදනය කරන ලද විදුලිය ගබඩා කිරීමේ හැකියාව ඇති විශාල පරිමාණ බැටරි ගබඩා යටිතල පහසුකම් ස්ථාපිත කිරීම අපේක්ෂා කෙරේ. උච්ච නිෂ්පාදන කාලවලදී අතිරික්ත ශක්තිය අවශෝෂණය කර ගනිමින්, ඉල්ලුම ඉහළ යන අවස්ථාවලදී හෝ පුනර්ජනනීය ශක්ති නිෂ්පාදනය පහළ වැටෙන අවස්ථාවලදී ගබඩා කළ විදුලිය නිදහස් කිරීමෙන් විදුලි පද්ධති ස්ථායිකරණයේදී බැටරි ශක්ති ගබඩා පද්ධති තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

මෙම පරිමාණයේ මෙගාවොට් 250 ස්ථාපනයක් ශ්‍රී ලංකාව මෑත වසරවලදී ක්‍රියාත්මක කළ ශක්ති යටිතල පහසුකම් ආයෝජනවල සිය ගණනෙන් ප්‍රධාන එකක් ලෙස නියෝජනය වන අතර, දකුණු ආසියාවේ පුනර්ජනනීය ශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ වඩාත් බලවත් ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස රටේ අනන්‍යතාව ස්ථාපිත කරනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවට මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි

ශ්‍රී ලංකාව ශක්ති ආරක්ෂාව, විදුලි පද්ධතියේ විශ්වසනීයත්වය සහ තාප විදුලි ජනනය සඳහා ආනයනය කරන ඉන්ධනවල ඉහළ පිරිවැය සම්බන්ධ නොකඩවා ඇති වූ අභියෝගවලට මුහුණ දී ඇත. 2022 ආර්ථික අර්බුදය රටේ ගෝලීය ඉන්ධන මිල ගණන් උච්ඡාවචනයට ඇති අවදානම නිරාවරණය කළ අතර, විශ්වාසනීය ගබඩා ධාරිතාවකින් සහාය ලත් දේශීය පුනර්ජනනීය ශක්ති නිෂ්පාදනය සඳහා ඇති තල්ලුව තවදුරටත් හදිසි සාධකයක් බවට පත් කළේය.

බැටරි ගබඩා තාක්ෂණය පුනර්ජනනීය ශක්තියේ මූලික දුර්වලතාවක් වන ආවර්තිත ස්වභාවය විසඳා ගැනීමට දායක වේ. ගබඩා ධාරිතාව සූර්ය සහ සුළං ස්ථාපන සමඟ ගළපා ගැනීමෙන්, ශ්‍රී ලංකාවට සැපයුම් උච්ඡාවචන සමතුලිත කරමින් පාරිභෝගිකයන්ට හා කර්මාන්තවලට වඩාත් ස්ථාවර විදුලිය සැපයීමට හැකිවනු ඇත.

පුළුල් ශක්ති අභිලාෂයන්

මෙම ටෙන්ඩරය ජාතික ශක්ති සංයෝගය තුළ පුනර්ජනනීය ශක්තියේ කොටස සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිකිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් උපාය මාර්ගයේ කොටසක් ලෙස හඳුන්වාදෙනු ලැබේ. ඉදිරි දශකවලදී ප්‍රධාන වශයෙන් පුනර්ජනනීය ශක්තිය මත පදනම් වූ විදුලි පද්ධතියක් ළඟා කර ගැනීම සඳහා රජය ප්‍රතිශ්‍යාකාරී ඉලක්ක ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, බැටරි ගබඩාව එම ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ ප්‍රධාන සක්‍රීයකාරී තාක්ෂණයක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.

  • බැටරි ගබඩාව ජාතික විදුලි පද්ධතියේ සැපයුම සහ ඉල්ලුම සමතුලිත කිරීමට උපකාරී වේ
  • මිල අධික ඩීසල් සහ ඉන්ධන තෙල් පදනම් විදුලි ජනනය මත යැපීම අඩු කරයි
  • විශාල ප්‍රමාණයේ සූර්ය සහ සුළං ශක්තිය ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා සහාය වේ
  • විදුලිය බාධා සහ කප්පාදු වලට එරෙහිව ප්‍රතිස්ථාපන ශක්තිය වැඩිදියුණු කරයි

කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් සහ ශක්ති අංශයේ පාර්ශ්වකරුවන් ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලිය සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, එහි ප්‍රතිඵලය ශ්‍රී ලංකාවේ සහ පුළුල් දකුණු ආසියානු කලාපයේ අනාගත විශාල පරිමාණ ශක්ති ගබඩා ප්‍රසම්පාදනය සඳහා වැදගත් පූර්වාදර්ශ ස්ථාපිත කළ හැකිය.

බැටරි ගබඩා ධාරිතාවේ මෙගාවොට් 250 ක් ප්‍රසම්පාදනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව ගත් පියවර, රටේ වඩාත් පිරිසිදු හා ස්වයංපෝෂිත ශක්ති අනාගතය කරා යන ගමනේ転換点 නිරූපණය කරයි.

ටෙන්

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉතිහාසගත විශ්‍රාම වේතන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලියේ දී EPF සහ ETF ඒකාබද්ධ කිරීමේ හැකියාව සොයා බැලීමට රජය ඉහළ මට්ටමේ කමිටුවක් පත් කරයි Sinhala

ඉතිහාසගත විශ්‍රාම වේතන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලියේ දී EPF සහ ETF ඒකාබද්ධ කිරීමේ හැකියාව සොයා බැලීමට රජය ඉහළ මට්ටමේ කමිටුවක් පත් කරයි

ශ්‍රී ලංකා රජය, රට්ටේ සමාජ සුරක්ෂිතතා රාමුව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා ඓතිහාසික පියවරක් ගනිමින්, සේවක අර දීමනා අරමුදල (EPF) සහ සේවක භාර අරමුදල (ETF) එකම ඒකාබද්ධ…

16 Jul 2026 Discuss
කටුනායක පොලිස් වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියෙන් පසු හිටපු සිවිල් ආරක්ෂක බලකා සාමාජිකයෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

කටුනායක පොලිස් වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියෙන් පසු හිටපු සිවිල් ආරක්ෂක බලකා සාමාජිකයෙකු අත්අඩංගුවට

කටුනායක වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධ විමර්ශනවලදී අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරු හිටපු සිවිල් ආරක්ෂක බලකා සාමාජිකයෙකු බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. සැකකරුගේ පසුබිම හෙළිවෙයි…

16 Jul 2026 Discuss
රුසියානු තෙල් සමාගම් ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ධන සැපයීමේ තරඟකාරිත්වයට එක්වෙයි — CPC පිරිපහදු මෘදුකාංග ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරයි Sinhala

රුසියානු තෙල් සමාගම් ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ධන සැපයීමේ තරඟකාරිත්වයට එක්වෙයි — CPC පිරිපහදු මෘදුකාංග ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරයි

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව (CPC) පිරිපහදු මෙහෙයුම් සඳහා ටෙන්ඩර් විවෘත කිරීමට පියවර ගනිමින් සිටින අතර, රුසියානු ඛනිජ තෙල් සමාගම් ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ධන සැපයීමේ…

16 Jul 2026 Discuss