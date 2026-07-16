Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කටුනායක පොලිස් වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියෙන් පසු හිටපු සිවිල් ආරක්ෂක බලකා සාමාජිකයෙකු අත්අඩංගුවට

16 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කටුනායක පොලිස් වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියෙන් පසු හිටපු සිවිල් ආරක්ෂක බලකා සාමාජිකයෙකු අත්අඩංගුවට

කටුනායක වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධ විමර්ශනවලදී අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරු හිටපු සිවිල් ආරක්ෂක බලකා සාමාජිකයෙකු බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

සැකකරුගේ පසුබිම හෙළිවෙයි

පවත්වාගෙන යන විමර්ශනවලින් අනාවරණය වන තොරතුරුවලට අනුව, අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයා කටුනායක ප්‍රදේශයේදී පොලිසිය සමඟ ගැටුමකට තුඩු දුන් සිද්ධියට සම්බන්ධ වීමට පෙර සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ සේවය කර ඇත.

රාජ්‍ය ආරක්ෂක ආයතනයක සේවය කළ පුද්ගලයෙකු මෙම සිද්ධියට සම්බන්ධ වීම විමර්ශකයන් අතර නව ප්‍රශ්න මතු කර ඇති අතර, වෙඩි තැබීම සම්බන්ධ සම්පූර්ණ තත්ත්වය සහ ඊට先行 සිද්ධිවල අනුක්‍රමය තහවුරු කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති.

පොලිස් විමර්ශනය අඛණ්ඩව ගෙන යයි

වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියට හේතු වූ අරමුණ හඳුනාගැනීමට සහ වෙනත් පුද්ගලයින් සම්බන්ධ වී ඇත්දැයි තීරණය කිරීමට නීතිය බලාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන් විමර්ශන අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යයි. විමර්ශන ඉදිරියට යත්ම සැකකරු පොලිස් අත්අඩංගුවේ රඳවා ගෙන සිටී.

බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ සහ කාර්මික කලාප කිහිපයක් ආසන්නයේ පිහිටි කටුනායක ප්‍රදේශයේ, මෙම සිද්ධියෙන් පසු ආරක්ෂක අවධානය තීව්‍ර කර ඇති අතර, ප්‍රදේශවාසීන් සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කරමින් සිටිති.

විමර්ශනය ඉදිරියට ගමන් කර සිද්ධිය පිළිබඳ වඩාත් පැහැදිලි චිත්‍රයක් මතුවත්ම, පොලිසිය විසින් වැඩිදුර තොරතුරු නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව පුනර්ජනනීය ශක්ති ප්‍රවර්ධනය තුළ මෙගාවොට් 250 බැටරි ශක්ති ගබඩා ටෙන්ඩරයක් දියත් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව පුනර්ජනනීය ශක්ති ප්‍රවර්ධනය තුළ මෙගාවොට් 250 බැටරි ශක්ති ගබඩා ටෙන්ඩරයක් දියත් කරයි

විශාල පරිමාණ බැටරි ගබඩාව හරහා විදුලි පද්ධතියේ ස්ථායිත්වය ශක්තිමත් කිරීමට දූපත් රාජ්‍යය ඉදිරිපත් වෙයි ශ්‍රී ලංකාව තම පිරිසිදු ශක්ති සංක්‍රමණය සඳහා වැදගත්…

16 Jul 2026 Discuss
රුසියානු තෙල් සමාගම් ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ධන සැපයීමේ තරඟකාරිත්වයට එක්වෙයි — CPC පිරිපහදු මෘදුකාංග ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරයි Sinhala

රුසියානු තෙල් සමාගම් ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ධන සැපයීමේ තරඟකාරිත්වයට එක්වෙයි — CPC පිරිපහදු මෘදුකාංග ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරයි

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව (CPC) පිරිපහදු මෙහෙයුම් සඳහා ටෙන්ඩර් විවෘත කිරීමට පියවර ගනිමින් සිටින අතර, රුසියානු ඛනිජ තෙල් සමාගම් ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ධන සැපයීමේ…

16 Jul 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක 2027 අයවැයට පෙර තීරණාත්මක බලශක්ති ව්‍යාපෘති සමාලෝචනය කරයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක 2027 අයවැයට පෙර තීරණාත්මක බලශක්ති ව්‍යාපෘති සමාලෝචනය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රධාන බලශක්ති මුලපිරීම් කිහිපයක් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක සමාලෝචනයක් ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක විසින් සිදු කර ඇති අතර, 2027…

16 Jul 2026 Discuss