කටුනායක පොලිස් වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියෙන් පසු හිටපු සිවිල් ආරක්ෂක බලකා සාමාජිකයෙකු අත්අඩංගුවට
කටුනායක වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධ විමර්ශනවලදී අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරු හිටපු සිවිල් ආරක්ෂක බලකා සාමාජිකයෙකු බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
සැකකරුගේ පසුබිම හෙළිවෙයි
පවත්වාගෙන යන විමර්ශනවලින් අනාවරණය වන තොරතුරුවලට අනුව, අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයා කටුනායක ප්රදේශයේදී පොලිසිය සමඟ ගැටුමකට තුඩු දුන් සිද්ධියට සම්බන්ධ වීමට පෙර සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ සේවය කර ඇත.
රාජ්ය ආරක්ෂක ආයතනයක සේවය කළ පුද්ගලයෙකු මෙම සිද්ධියට සම්බන්ධ වීම විමර්ශකයන් අතර නව ප්රශ්න මතු කර ඇති අතර, වෙඩි තැබීම සම්බන්ධ සම්පූර්ණ තත්ත්වය සහ ඊට先行 සිද්ධිවල අනුක්රමය තහවුරු කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති.
පොලිස් විමර්ශනය අඛණ්ඩව ගෙන යයි
වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියට හේතු වූ අරමුණ හඳුනාගැනීමට සහ වෙනත් පුද්ගලයින් සම්බන්ධ වී ඇත්දැයි තීරණය කිරීමට නීතිය බලාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන් විමර්ශන අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යයි. විමර්ශන ඉදිරියට යත්ම සැකකරු පොලිස් අත්අඩංගුවේ රඳවා ගෙන සිටී.
බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපළ සහ කාර්මික කලාප කිහිපයක් ආසන්නයේ පිහිටි කටුනායක ප්රදේශයේ, මෙම සිද්ධියෙන් පසු ආරක්ෂක අවධානය තීව්ර කර ඇති අතර, ප්රදේශවාසීන් සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කනස්සල්ල ප්රකාශ කරමින් සිටිති.
විමර්ශනය ඉදිරියට ගමන් කර සිද්ධිය පිළිබඳ වඩාත් පැහැදිලි චිත්රයක් මතුවත්ම, පොලිසිය විසින් වැඩිදුර තොරතුරු නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.