ජනාධිපති දිසානායක 2027 අයවැයට පෙර තීරණාත්මක බලශක්ති ව්යාපෘති සමාලෝචනය කරයි
ශ්රී ලංකාවේ දැනට ක්රියාත්මක වන ප්රධාන බලශක්ති මුලපිරීම් කිහිපයක් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක සමාලෝචනයක් ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක විසින් සිදු කර ඇති අතර, 2027 අයවැය සකස් කිරීමේ කටයුතු වේගවත් වන මෙම අවස්ථාවේ බලශක්ති අංශය කෙරෙහි රජයේ දැඩි අවධානය යොමු වී ඇති බව මෙයින් පිළිබිඹු වේ.
බලශක්ති අංශය අවධානයට
හයිබ්රිඩ් පුනර්ජනනීය බලශක්ති පද්ධතිය (HRES) ඇතුළු ප්රධාන ව්යාපෘතිවල ප්රගතිය විමසා බැලූ මෙම සමාලෝchනය, තිරසාර හා පුනර්ජනනීය විසඳුම් ඔස්සේ ශ්රී ලංකාවේ බලශක්ති ක්ෂේත්රය ප්රතිනිර්මාණය කිරීමට රජය දක්වන කැපවීම තහවුරු කරයි.
ඉදිරි ජාතික අයවැය සඳහා පදනම සකස් කිරීමට ප්රතිපත්ති立案කරුවන් ආරම්භ කර ඇති මෙම අවස්ථාවේ ජනාධිපතිවරයාගේ සමාලෝචනය සිදු වීම ඉතා වැදගත් යැයි සැලකෙන අතර, බලශක්ති යටිතල පහසුකම් අනාගත මූල්ය සැලසුම්වල කැපී පෙනෙන ස්ථානයක් ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
පුනර්ජනනීය බලශක්තිය මූල්යාරෝපණයට
ආනයනික ඛනිජ තෙල් මත රඳා පැවැත්ම අඩු කර ගනිමින් දිවයිනේ දිගුකාලීන බලශක්ති සුරක්ෂිතතාව ශක්තිමත් කිරීමේ පුළුල් උපාය මාර්ගයේ කොටසක් ලෙස රජය ක්රියාත්මක කරන ගණනාවක් ††ශ්රේෂ්ඨ** මුලපිරීම්වලින් එකක් ලෙස හයිබ්රිඩ් පුනර්ජනනීය බලශක්ති පද්ධතිය විශිෂ්ටත්වයෙන් ඉදිරිපත් වේ.
- බහු බලශක්ති ව්යාපෘති රාශියක ප්රගතිය ඇගයීමට ලක් කෙරිණි
- HRES මුලපිරීම රජයේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති න්යාය පත්රයේ කේන්ද්රීය අංගයක් ලෙස පවතී
- 2027 අයවැය සකස් කිරීමේදී එවැනි සමාලෝchනවලින් මතු වන ප්රමුඛතා ප්රතිබිම්බ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ
ඉදිරි දිශාව
බලශක්ති ව්යාපෘති සමාලෝchනවලට ජනාධිපති මට්ටමේ සහභාගිත්වය, වර්තමාන රජයේ ප්රමුඛතා පිළිබඳ සවිමත් පණිවිඩයක් ලබා දෙන බව නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දේ. ශ්රී ලංකාව තවමත් ආර්ථික අර්බුදයේ අනතුරුවිපාකවලින් මිදෙමින් සිටින මෙම පසුබිමේ, විශ්වාසදායක හා දැරිය හැකි මිලගණන්වලින් යුත් බලශක්තිය රට පුරා ව්යාපාරික ආයතන හා ගෘහස්ථ පාරිභෝගිකයන් සඳහා ප්රධාන අවශ්යතාවයක් ලෙස පවතී.
සමාලෝchනයේ ප්රතිඵල හා 2027 අයවැය හා සම්බන්ධ ප්රතිපත්ති දිශාවන් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නිවේදනය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.