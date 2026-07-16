Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක 2027 අයවැයට පෙර තීරණාත්මක බලශක්ති ව්‍යාපෘති සමාලෝචනය කරයි

16 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජනාධිපති දිසානායක 2027 අයවැයට පෙර තීරණාත්මක බලශක්ති ව්‍යාපෘති සමාලෝචනය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රධාන බලශක්ති මුලපිරීම් කිහිපයක් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක සමාලෝචනයක් ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක විසින් සිදු කර ඇති අතර, 2027 අයවැය සකස් කිරීමේ කටයුතු වේගවත් වන මෙම අවස්ථාවේ බලශක්ති අංශය කෙරෙහි රජයේ දැඩි අවධානය යොමු වී ඇති බව මෙයින් පිළිබිඹු වේ.

බලශක්ති අංශය අවධානයට

හයිබ්‍රිඩ් පුනර්ජනනීය බලශක්ති පද්ධතිය (HRES) ඇතුළු ප්‍රධාන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය විමසා බැලූ මෙම සමාලෝchනය, තිරසාර හා පුනර්ජනනීය විසඳුම් ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති ක්ෂේත්‍රය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමට රජය දක්වන කැපවීම තහවුරු කරයි.

ඉදිරි ජාතික අයවැය සඳහා පදනම සකස් කිරීමට ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන් ආරම්භ කර ඇති මෙම අවස්ථාවේ ජනාධිපතිවරයාගේ සමාලෝචනය සිදු වීම ඉතා වැදගත් යැයි සැලකෙන අතර, බලශක්ති යටිතල පහසුකම් අනාගත මූල්‍ය සැලසුම්වල කැපී පෙනෙන ස්ථානයක් ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

පුනර්ජනනීය බලශක්තිය මූල්‍යාරෝපණයට

ආනයනික ඛනිජ තෙල් මත රඳා පැවැත්ම අඩු කර ගනිමින් දිවයිනේ දිගුකාලීන බලශක්ති සුරක්ෂිතතාව ශක්තිමත් කිරීමේ පුළුල් උපාය මාර්ගයේ කොටසක් ලෙස රජය ක්‍රියාත්මක කරන ගණනාවක් ††ශ්‍රේෂ්ඨ** මුලපිරීම්වලින් එකක් ලෙස හයිබ්‍රිඩ් පුනර්ජනනීය බලශක්ති පද්ධතිය විශිෂ්ටත්වයෙන් ඉදිරිපත් වේ.

  • බහු බලශක්ති ව්‍යාපෘති රාශියක ප්‍රගතිය ඇගයීමට ලක් කෙරිණි
  • HRES මුලපිරීම රජයේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති න්‍යාය පත්‍රයේ කේන්ද්‍රීය අංගයක් ලෙස පවතී
  • 2027 අයවැය සකස් කිරීමේදී එවැනි සමාලෝchනවලින් මතු වන ප්‍රමුඛතා ප්‍රතිබිම්බ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ

ඉදිරි දිශාව

බලශක්ති ව්‍යාපෘති සමාලෝchනවලට ජනාධිපති මට්ටමේ සහභාගිත්වය, වර්තමාන රජයේ ප්‍රමුඛතා පිළිබඳ සවිමත් පණිවිඩයක් ලබා දෙන බව නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දේ. ශ්‍රී ලංකාව තවමත් ආර්ථික අර්බුදයේ අනතුරුවිපාකවලින් මිදෙමින් සිටින මෙම පසුබිමේ, විශ්වාසදායක හා දැරිය හැකි මිලගණන්වලින් යුත් බලශක්තිය රට පුරා ව්‍යාපාරික ආයතන හා ගෘහස්ථ පාරිභෝගිකයන් සඳහා ප්‍රධාන අවශ්‍යතාවයක් ලෙස පවතී.

සමාලෝchනයේ ප්‍රතිඵල හා 2027 අයවැය හා සම්බන්ධ ප්‍රතිපත්ති දිශාවන් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නිවේදනය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රුසියානු තෙල් සමාගම් ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ධන සැපයීමේ තරඟකාරිත්වයට එක්වෙයි — CPC පිරිපහදු මෘදුකාංග ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරයි Sinhala

රුසියානු තෙල් සමාගම් ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ධන සැපයීමේ තරඟකාරිත්වයට එක්වෙයි — CPC පිරිපහදු මෘදුකාංග ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරයි

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව (CPC) පිරිපහදු මෙහෙයුම් සඳහා ටෙන්ඩර් විවෘත කිරීමට පියවර ගනිමින් සිටින අතර, රුසියානු ඛනිජ තෙල් සමාගම් ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ධන සැපයීමේ…

16 Jul 2026 Discuss
එක්සත් ජනපදය ඉරානයට එරෙහිව නව ප්‍රහාර රැල්ලක් දියත් කරයි — ට්‍රම්ප් දැඩි අනතුරු අඟවයි Sinhala

එක්සත් ජනපදය ඉරානයට එරෙහිව නව ප්‍රහාර රැල්ලක් දියත් කරයි — ට්‍රම්ප් දැඩි අනතුරු අඟවයි

මැද පෙරදිග ආතතීන් උත්සන්න වෙමින් පවතින අතරතුර, ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් තෙහෙරානයට තියුණු අනතුරු අඟවමින් එක්සත් ජනපදය ඉරානයට එරෙහිව නව හමුදා ප්‍රහාර මාලාවක්…

16 Jul 2026 Discuss
ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසන් පොරයේ එංගලන්තයට එරෙහිව ජය ගැනීමෙන් පසු අර්ජන්ටිනා ක්‍රීඩකයෝ අවුල් සහගත අභියෝගයක් ලෙස ෆෝක්ලන්ඩ් දූපත් කොඩිය ඔසවති Sinhala

ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසන් පොරයේ එංගලන්තයට එරෙහිව ජය ගැනීමෙන් පසු අර්ජන්ටිනා ක්‍රීඩකයෝ අවුල් සහගත අභියෝගයක් ලෙස ෆෝක්ලන්ඩ් දූපත් කොඩිය ඔසවති

FIFA ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසන් පොරයේදී එංගලන්තයට එරෙහිව 2-1 ක ආපසු හැරීමේ劇ජයක් ලබා ගැනීමෙන් පසු, අර්ජන්ටිනා පාපන්දු ක්‍රීඩකයෝ නැවතත් මතභේදාත්මක තත්ත්වයකට ඉඩ…

16 Jul 2026 Discuss