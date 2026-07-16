Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක්සත් ජනපදය ඉරානයට එරෙහිව නව ප්‍රහාර රැල්ලක් දියත් කරයි — ට්‍රම්ප් දැඩි අනතුරු අඟවයි

16 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එක්සත් ජනපදය ඉරානයට එරෙහිව නව ප්‍රහාර රැල්ලක් දියත් කරයි — ට්‍රම්ප් දැඩි අනතුරු අඟවයි

මැද පෙරදිග ආතතීන් උත්සන්න වෙමින් පවතින අතරතුර, ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් තෙහෙරානයට තියුණු අනතුරු අඟවමින් එක්සත් ජනපදය ඉරානයට එරෙහිව නව හමුදා ප්‍රහාර මාලාවක් දියත් කර ඇත.

හමුදා ක්‍රියාමාර්ගයේ නව මෙහෙයුම් රැල්ල

ඉරාන ඉලක්ක ඉලක්ක කර ගනිමින් ඇමරිකානු හමුදා නවතම ප්‍රහාර රැල්ල දියත් කළ අතර, එය ඉස්ලාමීය ජනරජයට එරෙහිව එල්ල කෙරෙන හමුදා පීඩනය සැලකිය යුතු ලෙස තීව්‍ර කිරීමක් ලෙස සැලකේ. ප්‍රාදේශීය ස්ථාවරත්වයට ඇති තර්ජන ලෙස හඳුනා ගන්නා කරුණු සහ සිය සහකරුවන්ට එරෙහිව තීරණාත්මක ලෙස ක්‍රියා කිරීමට වොෂිංටනය සූදානම් බව සංඥා කරමින්, ඉරානයේ හැකියාවන් ඉලක්ක කරගත් පෙර ප්‍රහාරවලට අනුගත වෙමින් මෙම ප්‍රහාර සිදු කෙරේ.

ට්‍රම්ප්ගේ තෙහෙරානයට අනතුරු ඇඟවීම

ඉරාන නායකත්වය ඉලක්ක කර ගනිමින් ජනාධිපති ට්‍රම්ප් හමුදා ක්‍රියාමාර්ගයට සමගාමීව දැඩි අනතුරු අඟවා ඇත. ඉරානය සිය ගමන් මග වෙනස් නොකළහොත් එක්සත් ජනපදය සිය මෙහෙයුම් දිගටම ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ විභවයක් ලෙස පුළුල් කිරීමට සූදානම් බව ඔහු පැහැදිලිව 천명 කළේය. ට්‍රම්ප් මෙම ගැටුම පුරාවටම අවිහිංසා රහිත ස්ථාවරයක් පවත්වාගෙන ඇති අතර, බලය භාවිත කිරීමට වොෂිංටනය සූදානම් බව සම්බන්ධයෙන් කිසිදු සැකයකට ඉඩ ඉතිරි කර නොමැත.

කලාපීය හා ගෝලීය ප්‍රතිඵල

නවීකෘත ප්‍රහාර ලොව පුරා රජයන්ගේ දැඩි අවධානයට ලක් වී ඇති අතර, මෑත කාලීන මැද පෙරදිග ඉතිහාසයේ වඩාත්ම කැළඹිලිසහගත ගැටුම්වලින් එකක් දිගින් දිගටම ක්‍රියාත්මක වෙද්දී ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව කනස්සල්ලෙන් නරඹමින් සිටී. මෙම වර්ධනයන් සම්බන්ධයෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රතිවිපාක ඇතිවිය හැකි ක්ෂේත්‍ර ඇතුළත් වේ:

  • ගෝලීය ඛනිජ තෙල් මිල ගණන් සහ බලශක්ති සැපයුම් දාම
  • ගල්ෆ් කලාපයේ එක්සත් ජනපද සහකරුවන් සහ හවුල්කරුවන්ගේ ආරක්ෂාව
  • ඉරානය සමඟ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සම්බන්ධකම් ඇති කර ගැනීමේ පුළුල් ඉදිරි අපේක්ෂාවන්
  • මැද පෙරදිග අස්ථාවරත්වයට ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික නිරාවරණය

ශ්‍රී ලංකාව තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කරයි

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, මැද පෙරදිගට පදිංචිව සිටින විශාල ශ්‍රමික ජනගහනය සහ එම කලාපයෙන් ලබා ගන්නා ඛනිජ තෙල් මත රඳා පවතින බව සැලකීමේදී, ප්‍රචණ්ඩ ගැටුම විශේෂ අදාළත්වයක් ගනී. දිගු කාලීනව හෝ පුළුල් වෙමින් යන ඕනෑම හමුදා ගැටුමක් මගී ධන ප්‍රේෂණ ගලනය කඩාකප්පල් කිරීමට සහ ඉන්ධන පිරිවැය ඉහළ නැංවීමට ඉඩ ඇති අතර, එය අස්ථිර ප්‍රකෘතිය සෙමෙන් ජය ගනිමින් සිටින ආර්ථිකයට අතිරේක බරක් පැටවීමට හේතු වනු ඇත.

වොෂිංටනය සහ තෙහෙරානය යන දෙපාර්ශ්වයම සිය ස්ථාවරවලින් පසු නොබැසීමේ ලකුණු කිසිවක් නොදක්වන බැවින්, තවදුරටත් උත්සන්නවීමක් බැහැර කළ නොහැකි බව විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවමින්, තත්ත්වය ද්‍රාවී ස්වභාවයක් ගෙන පවතී.

තත්ත්වයන් වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් යද්දී, ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන් සහ පොදු ජනතාව, රට්ටේ පුරවැසියන්ට සහ ආර්ථික අපේක්ෂාවන්ට සෘජු හෝ වක්‍ර ලෙස බලපෑ හැකි ඕනෑම ප්‍රතිවිපාකයක් සඳහා තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රුසියානු තෙල් සමාගම් ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ධන සැපයීමේ තරඟකාරිත්වයට එක්වෙයි — CPC පිරිපහදු මෘදුකාංග ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරයි Sinhala

රුසියානු තෙල් සමාගම් ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ධන සැපයීමේ තරඟකාරිත්වයට එක්වෙයි — CPC පිරිපහදු මෘදුකාංග ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරයි

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව (CPC) පිරිපහදු මෙහෙයුම් සඳහා ටෙන්ඩර් විවෘත කිරීමට පියවර ගනිමින් සිටින අතර, රුසියානු ඛනිජ තෙල් සමාගම් ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ධන සැපයීමේ…

16 Jul 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක 2027 අයවැයට පෙර තීරණාත්මක බලශක්ති ව්‍යාපෘති සමාලෝචනය කරයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක 2027 අයවැයට පෙර තීරණාත්මක බලශක්ති ව්‍යාපෘති සමාලෝචනය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රධාන බලශක්ති මුලපිරීම් කිහිපයක් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක සමාලෝචනයක් ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක විසින් සිදු කර ඇති අතර, 2027…

16 Jul 2026 Discuss
ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසන් පොරයේ එංගලන්තයට එරෙහිව ජය ගැනීමෙන් පසු අර්ජන්ටිනා ක්‍රීඩකයෝ අවුල් සහගත අභියෝගයක් ලෙස ෆෝක්ලන්ඩ් දූපත් කොඩිය ඔසවති Sinhala

ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසන් පොරයේ එංගලන්තයට එරෙහිව ජය ගැනීමෙන් පසු අර්ජන්ටිනා ක්‍රීඩකයෝ අවුල් සහගත අභියෝගයක් ලෙස ෆෝක්ලන්ඩ් දූපත් කොඩිය ඔසවති

FIFA ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසන් පොරයේදී එංගලන්තයට එරෙහිව 2-1 ක ආපසු හැරීමේ劇ජයක් ලබා ගැනීමෙන් පසු, අර්ජන්ටිනා පාපන්දු ක්‍රීඩකයෝ නැවතත් මතභේදාත්මක තත්ත්වයකට ඉඩ…

16 Jul 2026 Discuss