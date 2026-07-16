Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රුසියානු තෙල් සමාගම් ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ධන සැපයීමේ තරඟකාරිත්වයට එක්වෙයි — CPC පිරිපහදු මෘදුකාංග ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරයි

16 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රුසියානු තෙල් සමාගම් ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ධන සැපයීමේ තරඟකාරිත්වයට එක්වෙයි — CPC පිරිපහදු මෘදුකාංග ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරයි

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව (CPC) පිරිපහදු මෙහෙයුම් සඳහා ටෙන්ඩර් විවෘත කිරීමට පියවර ගනිමින් සිටින අතර, රුසියානු ඛනිජ තෙල් සමාගම් ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ධන සැපයීමේ තරඟකාරිත්වයට ඇතුළු වී ඇති අතර, මෙය රටේ බලශක්ති අංශයේ වැදගත් වර්ධනයක් සනිටුහන් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති සැපයුමේ නව යුගයක්

CPC හි පිරිපහදු ටෙන්ඩර් විවෘත කිරීමේ තීරණය ප්‍රධාන රුසියානු ඛනිජ තෙල් සමාගම්වල අවධානය ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇති අතර, එය ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන සැපයුම් දාමයේ භූ දර්ශනය කැපී පෙනෙන ලෙස වෙනස් කරයි. මෑත වසරවලදී ඉන්ධන ලබා ගැනීම දරුණු ලෙස බාධා කළ ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු රට ආශ්‍රිත ශ්‍රී ලංකාව තම බලශක්ති හවුල්කාරිත්ව විවිධාංගීකරණය කිරීමේ ගමනේදී මෙම පියවර ගනු ලැබේ.

රුසියානු තෙල් සමාගම් ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලියට ඇතුළු වීම නව තරඟකාරී ගතිකයක් හඳුන්වා දෙන අතර, එමඟින් ශ්‍රී ලංකාවට වඩාත් හිතකර කොන්දේසි මත ඉන්ධන සැපයුම් ගිවිසුම් සහ පිරිපහදු මෙහෙයුම් සාකච්ඡා කිරීමේදී වැඩි බලයක් ලබා ගත හැකිය.

ටෙන්ඩරයේ උපාය මාර්ගික වැදගත්කම

සපුගස්කන්දේ පිහිටා ඇති CPC පිරිපහදුව දිගු කලක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය ඉන්ධන සැකසුම් ධාරිතාවේ ශිලාස්ථාපනය වී ඇත. නැවුම් ආයෝජන හා සැපයුම් හවුල්කාරිත්ව හරහා එහි මෙහෙයුම් යළි සක්‍රීය කිරීම සහ නවීකරණය කිරීම රටේ දිගු කාලීන බලශක්ති ආරක්ෂාව සහතික කිරීමට අත්‍යවශ්‍ය යැයි සලකනු ලැබේ.

ජාත්‍යන්තර ටෙන්ඩර් ඇමතීමෙන් CPC සිය සාම්ප්‍රදායික සැපයුම් මූලාශ්‍රවලින් ඔබ්බට ගෝලීය හවුල්කාරිත්ව පුළුල් පරාසයක් ගවේෂණය කිරීමේ අභිලාෂය ප්‍රකාශ කරයි — ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල් වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාත්මක වන පුළුල් ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත්වීමේ උත්සාහය සමඟ සමගාමී උපාය මාර්ගයකි.

රුසියානු කැමැත්ත පුළුල් ගෝලීය වෙනස්කම් පිළිබිඹු කරයි

රුසියානු තෙල් සමාගම්වල සහභාගිත්වය පුළුල් ගෝලීය ප්‍රවණතාවක් පිළිබිඹු කරයි — යුක්රේනය ආක්‍රමණය කිරීමෙන් පසු බටහිර රටවල් විසින් පනවනු ලැබූ සම්බාධකවලට ප්‍රතිචාර වශයෙන් මොස්කව් ක්‍රියාශීලීව නව ගෙවනු ලබයි. ආසියාතික හා දකුණු ආසියාතික රාජ්‍ය ගණනාවක් දැනටමත් බොහෝ විට සහන මිලකට රුසියානු ශු‍ද්ධ තෙල් ආනයනය වැඩි කර ඇත.

විදේශ විනිමය සීමාවන් හේතුවෙන් ඉන්ධන ආනයන පිරිවැය සදා ස්පර්ශශීලී ලෙස හැඟෙන ශ්‍රී ලංකාවට, තරඟකාරී ලෙස මිල නිශ්චිත රුසියානු තෙල් රාජ්‍ය බලශක්ති සේවා ආයතනයට සහ පාරිභෝගිකයින්ට ද සැලකිය යුතු සහනයක් ලබා දිය හැකිය.

ඉදිරියේදී සිදු වන්නේ කුමක්ද?

ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ ටෙන්ඩර් ප්‍රවේශමෙන් ඇගයීමට බලධාරීන් බලාපොරොත්තු වන අතර, මිල නිශ්චිතව, සැපයුම් විශ්වසනීයත්වය, පිරිපහදු නවීකරණ කැපවීම් සහ භූ දේශපාලනික සලකා බැලීම් යන සාධක කිරා බලනු ඇත. මෙම ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිඵලය ඉදිරි වසරවලදී ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන මිල ගණන් ව්‍යුහය සහ බලශක්ති ස්වාධීනත්වය සඳහා දුරදිගු ඇඟවීම් රැගෙන ඒමට ඉඩ ඇත.

CPC ටෙන්ඩර් තක්සේරු කරමින් ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරි කාලය සඳහා සිය ඛනිජ තෙල් අවශ්‍යතා ලබා ගන්නා හා සකසන ආකාරය නැවත හැඩගස්වාලිය හැකි ගිවිසුම් අවසන් කිරීම කරා ඉදිරියට ගමන් කරන විට කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයින් සමීපව නරඹනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජනාධිපති දිසානායක 2027 අයවැයට පෙර තීරණාත්මක බලශක්ති ව්‍යාපෘති සමාලෝචනය කරයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක 2027 අයවැයට පෙර තීරණාත්මක බලශක්ති ව්‍යාපෘති සමාලෝචනය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රධාන බලශක්ති මුලපිරීම් කිහිපයක් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක සමාලෝචනයක් ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක විසින් සිදු කර ඇති අතර, 2027…

16 Jul 2026 Discuss
එක්සත් ජනපදය ඉරානයට එරෙහිව නව ප්‍රහාර රැල්ලක් දියත් කරයි — ට්‍රම්ප් දැඩි අනතුරු අඟවයි Sinhala

එක්සත් ජනපදය ඉරානයට එරෙහිව නව ප්‍රහාර රැල්ලක් දියත් කරයි — ට්‍රම්ප් දැඩි අනතුරු අඟවයි

මැද පෙරදිග ආතතීන් උත්සන්න වෙමින් පවතින අතරතුර, ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් තෙහෙරානයට තියුණු අනතුරු අඟවමින් එක්සත් ජනපදය ඉරානයට එරෙහිව නව හමුදා ප්‍රහාර මාලාවක්…

16 Jul 2026 Discuss
ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසන් පොරයේ එංගලන්තයට එරෙහිව ජය ගැනීමෙන් පසු අර්ජන්ටිනා ක්‍රීඩකයෝ අවුල් සහගත අභියෝගයක් ලෙස ෆෝක්ලන්ඩ් දූපත් කොඩිය ඔසවති Sinhala

ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසන් පොරයේ එංගලන්තයට එරෙහිව ජය ගැනීමෙන් පසු අර්ජන්ටිනා ක්‍රීඩකයෝ අවුල් සහගත අභියෝගයක් ලෙස ෆෝක්ලන්ඩ් දූපත් කොඩිය ඔසවති

FIFA ලෝක කුසලාන අර්ධ අවසන් පොරයේදී එංගලන්තයට එරෙහිව 2-1 ක ආපසු හැරීමේ劇ජයක් ලබා ගැනීමෙන් පසු, අර්ජන්ටිනා පාපන්දු ක්‍රීඩකයෝ නැවතත් මතභේදාත්මක තත්ත්වයකට ඉඩ…

16 Jul 2026 Discuss